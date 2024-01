Un entorn únic per impulsar les idees

Esteban Peñaherrera, a més d'emprenedor participant en EduTECH Emprèn , és estudiant de doctorat d'Educació i TIC (E-learning) i desenvolupa el seu projecte, WIN, amb la supervisió de Llorenç Andreu , catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, líder del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge ( GRECIL ), adscrit a l' eHealth Center , i expert en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge. WIN, amb què l'any passat va participar en EduTECH Emprèn i enguany va ser un dels vuit finalistes de l' SpinUOC , consisteix en un videojoc interactiu perquè nenes i nens millorin les seves habilitats orals. Gràcies a dos models diferents d'intel·ligència artificial, no necessita comandaments. S'hi juga a través dels moviments corporals i les produccions de veu.

"Vaig venir a la UOC a fer el doctorat, però un dels meus objectius prioritaris era participar en EduTECH Emprèn i en l'SpinUOC perquè volia aprendre a emprendre", assenyala Peñaherrera. "Ha estat una experiència magnífica, en la qual he après l'essencial per fer un model de negoci, tenir estratègies o desenvolupar una anàlisi financera. Ara sé com puc arribar als clients, com he de donar publicitat a WIN i com l'he de vendre. A més, també he pogut incorporar moltes de les lliçons apreses en el doctorat".

Després de passar pel programa d'emprenedoria de la UOC, Peñaherrera ja té un producte mínim viable per al seu videojoc i durant la segona meitat d'enguany durà a terme les primeres validacions amb el seu públic objectiu: nens i nenes en edat escolar. "El que vull de debò és que el nen s'enganxi al meu joc, que es diverteixi, que no senti que està en una classe, sinó que entengui que està jugant. Al mateix temps, tinc la intenció que WIN doni bons resultats i serveixi per millorar les habilitats orals i el nivell de lectura".

El públic d'Anna Domínguez i el seu projecte eTrivium no podrien ser més diferents, però el seu camí d'emprenedoria no discorre gaire lluny del d'Esteban Peñaherrera. Amb el seu model inclusiu de formació i aprenentatge en línia adaptats a les petites i mitjanes empreses (pimes), eTrivium busca facilitar la creació d'intel·ligència col·lectiva gràcies a una tecnologia que ajuda les pimes a absorbir, de manera automatitzada, tot el coneixement de les seves persones i convertir-lo en programes de formació que potenciïn l'adquisició de noves competències, els anomenats upskilling (optimització de l'acompliment) i reskilling (reciclatge professional), tan necessaris en aquests temps de disrupció tecnològica i canvis ràpids en els mercats.

"EduTECH Emprèn és un programa per a empreses amb ADN emprenedor. Comptar amb el suport d'una institució com la UOC ens va permetre accedir a un coneixement del món de l'emprenedoria molt centrat en les oportunitats que l'aprenentatge en línia representa per a les persones i les empreses", explica Anna Domínguez. "Nosaltres aconseguim transferir molt del que hem après en el programa per perfilar de manera coherent i ambiciosa el nostre pla de negoci i de creixement".

Avui, eTrivium, un projecte que també va ser triat com un dels vuit finalistes de l'SpinUOC, i que va ser un dels que va acompanyar la UOC en el passat 4YFN del Mobile World Congress, creix i està en plena ronda d'inversió. "Ha estat tot un honor poder compartir sessions amb ponents de primer nivell i les nostres inquietuds amb tot l'equip d'innovació i emprenedoria", afegeix Domínguez. "El dinamisme i l'amabilitat amb què l'equip ens ha acompanyat han fet molt fàcil la col·laboració i l'aprenentatge durant tot el programa".