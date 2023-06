- Carta d'aval emesa per l'investigador o investigadora de la UOC que dona suport a la candidatura i al projecte personal de doctorat. És indispensable per a que la candidatura pugui ser avaluada. Prèviament has de consultar aquí les línies de recerca , triar la prop...

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic.

Per sol·licitar l'accés al programa de doctorat en Educació i TIC (e-learning) de la UOC, s'ha de lliurar la documentació següent:



- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat (B2).

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic.

- Carta d'aval emesa per l'investigador o investigadora de la UOC que dona suport a la candidatura i al projecte personal de doctorat. És indispensable per a que la candidatura pugui ser avaluada. Prèviament has de consultar aquí les línies de recerca, triar la proposta de tesis que s'ajusta més als teus interesos de recerca i contactar amb l'investigador/a responsable.

- Projecte de recerca

Document d'un màxim de 4 pàgines que descriu la recerca que es vol desenvolupar i seva la vinculació amb la proposta de tesi escollida. Aquest document ha de contenir els apartats següents:

Finalitat i justificació de la recerca, explicitant l'encaix amb la línia de recerca i proposta de tesi escollida.

Fonamentació teòrica i breu estat de l'art de la temàtica escollida.

Problema i preguntes de recerca

Esbós de la metodologia i context de la recerca

Resultats esperats

Referències bibliogràfiques

(veure criteris d'avaluació que s'aplicaran a l'apartat següent).



- Currículum

Ha de fer-se constar la formació i l'experiència professional i/o acadèmica. Recomanem seguir la següent estructura:

Formació en investigació: formació específica en investigació (màsters, cursos, etc.).

Experiència en recerca: participació en projectes/contractes de recerca, estades, pertinença a grup de recerca, publicacions/congressos.

Experiència acadèmica o professional general i concreta en l'àmbit d'educació i TIC: activitats i projectes, càrrecs i funcions, altres publicacions (que no siguin de recerca), etc.



- Carta de motivació/presentació:

Consistent en una breu presentació (2 o 3 pàgines) de la trajectòria d'estudis, professional i específica en recerca i en l'àmbit d'educació i TIC (es recomana utilizar la mateixa estructura indicada per al CV), que reculli a més a més les motivacions en relació amb la línia de recerca escollida, respecte la sol·licitud d'accés al programa de doctorat, i si s`escau, la sol·licitud de beca. És important, així mateix, fer constar la disponibilitat i condicions en què es planteja desenvolupar el doctorat, especificant si es es vol seguir la modalitat a temps complet o parcial (a distància). La carta pot incloure també l'argumentació de les evidències que es presenten (veure punt següent).

- Evidències argumentades:

Selecció d'un màxim de 5 evidències (a criteri de cada candidat/a), acompanyades d'una breu argumentació, que permetin demostrar i avaluar les aptituds considerades per a la realització d'un doctorat. Es poden presentar evidències en relació a cadascun dels criteris d'avaluació indicats (veure apartat següent), tot i que seran especialment útils per valorar l'apartat d'aptituds personals.

Les evidències poden ser tangibles (sempre que sigui possible), o bé només esmentades. Exemples d'evidències: un treball de recerca previ (en català, castellà o anglès), cartes de recomanació, producte derivat d'un projecte o feina, activitats incloses al CV, etc.). El llistat i l'argumentació de les evidències es pot incloure a la carta de motivació, o bé com a document independent.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Es pot trobar més informació dins de l'apartat corresponent de la Secretaria del Campus.

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.



Finalment, es recomana afegir un document que inclogui una relació de tots els documents presentats.

Important: les candidatures que no lliurin la documentació obligatòria no es valoraran.