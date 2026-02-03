Programa de doctorat en Educació i TIC (e-Learning)
Presentació
El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) se centra en l'estudi de fenòmens relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament amb suport de tecnologies digitals, atenent la seva dimensió pedagògica i tecnològica, però també, a la institucional o social, en qualsevol escenari geogràfic i/o cultural.
La finalitat del programa és aportar el marc i les eines necessàries per al desenvolupament d'investigadors i investigadores capaces de dur a terme projectes de recerca rellevants, que permetin avançar en el coneixement d'aquest camp i abordar els reptes socioeducatius contemporanis de la societat digital. Així, els objectius del programa es concreten de la següent manera:
a) Proporcionar formació avançada per al desenvolupament competencial en recerca sobre els usos de les TIC en l'educació i la formació, en les seves diverses modalitats i manifestacions: en les polítiques, l'organització i la gestió; en els processos d'ensenyament i aprenentatge; així com en el desenvolupament de tecnologies per l'aprenentatge.
El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) se centra en l'estudi de fenòmens relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament amb suport de tecnologies digitals, atenent la seva dimensió pedagògica i tecnològica, però també, a la institucional o social, en qualsevol escenari geogràfic i/o cultural.
La finalitat del programa és aportar el marc i les eines necessàries per al desenvolupament d'investigadors i investigadores capaces de dur a terme projectes de recerca rellevants, que permetin avançar en el coneixement d'aquest camp i abordar els reptes socioeducatius contemporanis de la societat digital. Així, els objectius del programa es concreten de la següent manera:
a) Proporcionar formació avançada per al desenvolupament competencial en recerca sobre els usos de les TIC en l'educació i la formació, en les seves diverses modalitats i manifestacions: en les polítiques, l'organització i la gestió; en els processos d'ensenyament i aprenentatge; així com en el desenvolupament de tecnologies per l'aprenentatge.
b) Facilitar la realització, mitjançant l'elaboració i presentació de tesis doctorals, d'iniciatives de recerca original, així com publicacions científiques, que contribueixin al coneixement existent sobre el significat, les pràctiques, l'evolució i les tendències i l'impacte de la tecnologia i l'aprenentatge digital en els sistemes educatius, les institucions i els processos socioeducatius.
Aquest doctorat integra les perspectives de la pedagogia i les ciències socials, la psicologia educativa i la ciències computacionals, des d'una aproximació interdisciplinària a la recerca. Per a això, necessàriament aplica enfocaments epistemològics, teòrics i metodològics també diversos.
S'articula en quatre línies de recerca, d'ampli espectre, que donen cabuda a diferents propostes de tesis plantejades pel professorat de la UOC. En vincular-se a una proposta de tesi, els doctorands i doctorandes tenen la possibilitat de treballar al costat d'investigadors/es i/o grups i projectes de recerca de la universitat i d'aquesta forma adquirir progressivament les competències investigadores en un context professional.
El professorat i personal investigador implicat en el programa procedeix els diferents Estudis o facultats de la UOC: Psicologia i Ciències de l'Educació; Informàtica, Multimèdia i Comunicació; Ciències de la Informació i de la Comunicació; Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Dret i Ciències Polítiques; i Economia i Empresa.
El programa s'alinea amb els principis del coneixement i la ciència oberta, així com amb els objectius per un desenvolupament sostenible proposats per les Nacions Unides en l'Agenda 2030. Així mateix, fomenta l'adopció d'una perspectiva de gènere i inclusiva, ètica i socialment responsable en la recerca. En aquest sentit, es proposa formar investigadors, investigadores i professionals amb una visió global, crítica i compromesa amb la creació col·lectiva de coneixement per a la millora de l'educació i l'aprenentatge en la societat actual.
Es recomana accedir a aquest doctorat després d'haver acabat l'especialització en recerca del programa de màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) de la UOC, o un altre de caràcter similar.
Competències
El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):
C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.
Perfils d'ingrés
El perfil d'ingrés recomanat és el de docents o professionals de l'educació en un sentit ampli, ja sigui de l'àmbit universitari, escolar o de formació professional o contínua, actius o interessats a aprofundir en el camp de l'educació per mitjà de la tecnologia o l'aprenentatge digital. També s'orienta a professionals del sector públic o privat que ocupin càrrecs en la direcció, la coordinació, la formulació de polítiques, l'assessorament, la consultoria i l'avaluació de projectes d'aprenentatge virtual, de disseny instruccional o de desenvolupament de recursos i entorns educatius digitals.
El programa està obert tant a persones interessades a construir una carrera de llarg recorregut en el camp de la recerca, ja sigui en l'àmbit acadèmic o en l'empresarial, com a professionals del sector que vulguin culminar la carrera amb una formació doctoral.
Sortides professionals
Coordinació de programes de formació en línia en l'àmbit escolar, de formació del professorat universitari i de formació professional o contínua en l'àmbit de l'empresa.
Direcció de centres educatius d'educació primària o secundària amb desenvolupament del pla de transformació digital.
Assessorament a centres educatius o entitats culturals o socioeducatives en el desenvolupament i l'avaluació de projectes d'aprenentatge o educació digital.
Coordinació de projectes d'innovació o de recerca associats de manera més o menys directa a l'ús de la tecnologia digital en l'àmbit educatiu o socioeducatiu.
Assessorament a administracions públiques i a organismes governamentals i no governamentals d'abast internacional o global, vinculats a l'educació i a la formació digital o en línia.
Direcció i consultoria editorial i de desenvolupament de recursos educatius i materials curriculars digitals o entorns d'aprenentatge virtuals.
Docència universitària.
Titulació oficial
El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-Learning) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-Learning) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
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Inici
23 set. 2027
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Online
100%
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Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026
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Idiomes: Català, Castellà, Anglès
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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Qualitat de la titulació
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.