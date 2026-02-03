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Programa de doctorat en Educació i TIC (e-Learning)

Presentació

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) se centra en l'estudi de fenòmens relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament amb suport de tecnologies digitals, atenent la seva dimensió pedagògica i tecnològica, però també, a la institucional o social, en qualsevol escenari geogràfic i/o cultural.

La finalitat del programa és aportar el marc i les eines necessàries per al desenvolupament d'investigadors i investigadores capaces de dur a terme projectes de recerca rellevants, que permetin avançar en el coneixement d'aquest camp i abordar els reptes socioeducatius contemporanis de la societat digital. Així, els objectius del programa es concreten de la següent manera:

a) Proporcionar formació avançada per al desenvolupament competencial en recerca sobre els usos de les TIC en l'educació i la formació, en les seves diverses modalitats i manifestacions: en les polítiques, l'organització i la gestió; en els processos d'ensenyament i aprenentatge; així com en el desenvolupament de tecnologies per l'aprenentatge.

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) se centra en l'estudi de fenòmens relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament amb suport de tecnologies digitals, atenent la seva dimensió pedagògica i tecnològica, però també, a la institucional o social, en qualsevol escenari geogràfic i/o cultural.

La finalitat del programa és aportar el marc i les eines necessàries per al desenvolupament d'investigadors i investigadores capaces de dur a terme projectes de recerca rellevants, que permetin avançar en el coneixement d'aquest camp i abordar els reptes socioeducatius contemporanis de la societat digital. Així, els objectius del programa es concreten de la següent manera:

a) Proporcionar formació avançada per al desenvolupament competencial en recerca sobre els usos de les TIC en l'educació i la formació, en les seves diverses modalitats i manifestacions: en les polítiques, l'organització i la gestió; en els processos d'ensenyament i aprenentatge; així com en el desenvolupament de tecnologies per l'aprenentatge.

 

b) Facilitar la realització, mitjançant l'elaboració i presentació de tesis doctorals, d'iniciatives de recerca original, així com publicacions científiques, que contribueixin al coneixement existent sobre el significat, les pràctiques, l'evolució i les tendències i l'impacte de la tecnologia i l'aprenentatge digital en els sistemes educatius, les institucions i els processos socioeducatius.

Aquest doctorat integra les perspectives de la pedagogia i les ciències socials, la psicologia educativa i la ciències computacionals, des d'una aproximació interdisciplinària a la recerca. Per a això, necessàriament aplica enfocaments epistemològics, teòrics i metodològics també diversos. 

S'articula en quatre línies de recerca, d'ampli espectre, que donen cabuda a diferents propostes de tesis plantejades pel professorat de la UOC. En vincular-se a una proposta de tesi, els doctorands i doctorandes tenen la possibilitat de treballar al costat d'investigadors/es i/o grups i projectes de recerca de la universitat i d'aquesta forma adquirir progressivament les competències investigadores en un context professional.

El professorat i personal investigador implicat en el programa procedeix els diferents Estudis o facultats de la UOC: Psicologia i Ciències de l'Educació; Informàtica, Multimèdia i Comunicació; Ciències de la Informació i de la Comunicació; Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Dret i Ciències Polítiques; i Economia i Empresa.

El programa s'alinea amb els principis del coneixement i la ciència oberta, així com amb els objectius per un desenvolupament sostenible proposats per les Nacions Unides en l'Agenda 2030. Així mateix, fomenta l'adopció d'una perspectiva de gènere i inclusiva, ètica i socialment responsable en la recerca. En aquest sentit, es proposa formar investigadors, investigadores i professionals amb una visió global, crítica i compromesa amb la creació col·lectiva de coneixement per a la millora de l'educació i l'aprenentatge en la societat actual. 

Es recomana accedir a aquest doctorat després d'haver acabat l'especialització en recerca del programa de màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) de la UOC, o un altre de caràcter similar.

 

Competències

El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.

 

Perfils d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat és el de docents o professionals de l'educació en un sentit ampli, ja sigui de l'àmbit universitari, escolar o de formació professional o contínua, actius o interessats a aprofundir en el camp de l'educació per mitjà de la tecnologia o l'aprenentatge digital. També s'orienta a professionals del sector públic o privat que ocupin càrrecs en la direcció, la coordinació, la formulació de polítiques, l'assessorament, la consultoria i l'avaluació de projectes d'aprenentatge virtual, de disseny instruccional o de desenvolupament de recursos i entorns educatius digitals.

El programa està obert tant a persones interessades a construir una carrera de llarg recorregut en el camp de la recerca, ja sigui en l'àmbit acadèmic o en l'empresarial, com a professionals del sector que vulguin culminar la carrera amb una formació doctoral.

 

Sortides professionals

Coordinació de programes de formació en línia en l'àmbit escolar, de formació del professorat universitari i de formació professional o contínua en l'àmbit de l'empresa.

Direcció de centres educatius d'educació primària o secundària amb desenvolupament del pla de transformació digital.

Assessorament a centres educatius o entitats culturals o socioeducatives en el desenvolupament i l'avaluació de projectes d'aprenentatge o educació digital.

Coordinació de projectes d'innovació o de recerca associats de manera més o menys directa a l'ús de la tecnologia digital en l'àmbit educatiu o socioeducatiu.

Assessorament a administracions públiques i a organismes governamentals i no governamentals d'abast internacional o global, vinculats a l'educació i a la formació digital o en línia.

Direcció i consultoria editorial i de desenvolupament de recursos educatius i materials curriculars digitals o entorns d'aprenentatge virtuals. 

Docència universitària.

Titulació oficial

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-Learning) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-Learning) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Català, Castellà, Anglès

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 

Programa de doctorat en Educació i TIC (e-Learning)

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El pla d'estudis del programa es configura a partir d'una sèrie d'activitats formatives i de recerca (cursos, seminaris i tallers temàtics i metodològics) orientades a la formació en recerca en el camp de l'educació i la tecnologia, que donen suport al desenvolupament de la tesi doctoral i la seva defensa per l'obtenció del títol de doctor.

La modalitat d'aprenentatge del programa de doctorat és generalment a distància i en línia, amb el suport de professorat, direcció de tesi, tutoría i altres participants de la comunitat investigadora. La dedicació pot ser a temps parcial o complet. Per a la modalitat a temps complet s'aconsella aconseguir una beca que permeti la dedicació exclusiva al doctorat. Determinades beques, com la beca de doctorat de la UOC, poden implicar la residència a Barcelona, per la qual cosa algunes activitats formatives i acadèmiques del programa s'ofereixen també en format presencial. 

Els idiomes vehiculars del programa són el català, el castellà i l'anglès, i els recursos d'aprenentatge poden estar en qualsevol d'aquestes tres llengües.

Pla d'estudis


El pla d'estudis del programa es configura a partir d'una sèrie d'activitats formatives i de recerca (cursos, seminaris i tallers temàtics i metodològics) orientades a la formació en recerca en el camp de l'educació i la tecnologia, que donen suport al desenvolupament de la tesi doctoral i la seva defensa per l'obtenció del títol de doctor.

La modalitat d'aprenentatge del programa de doctorat és generalment a distància i en línia, amb el suport de professorat, direcció de tesi, tutoría i altres participants de la comunitat investigadora. La dedicació pot ser a temps parcial o complet. Per a la modalitat a temps complet s'aconsella aconseguir una beca que permeti la dedicació exclusiva al doctorat. Determinades beques, com la beca de doctorat de la UOC, poden implicar la residència a Barcelona, per la qual cosa algunes activitats formatives i acadèmiques del programa s'ofereixen també en format presencial. 

Els idiomes vehiculars del programa són el català, el castellà i l'anglès, i els recursos d'aprenentatge poden estar en qualsevol d'aquestes tres llengües. Així doncs, es requereix un domini elevat de la llengua anglesa.

Cada doctorand o doctoranda, amb l'orientació del seu director/a de tesi i el seu tutor/a de cohort, elabora un pla de formació personalitzat a partir de la selecció de les activitats més adequades per al seu projecte de tesi doctoral que, al seu torn, contribuiran al desenvolupament competencial necessari per la participació en la vida acadèmica. Com a part d'aquestes activitats, es considera que la presentació de treballs en congressos i la publicació d'articles científics durant el doctorat són experiències formatives imprescindibles que han de realitzar-se abans de defensar la tesi doctoral.

Per a la configuració del pla de formació personalitzat es compta amb una oferta de diferents tipus d'activitats formatives: cursos fonamentals i metodològics, cursos de complements de formació, seminaris, tallers i cursos per al desenvolupament professional investigador. Algunes d'aquestes activitats són de caràcter obligatori, però la majoria són opcionals.

Es recomana als i les estudiants que consultin amb el tutor o tutora assignat, quin és el moment adequat per cursar les diferents activitats recollides en el seu pla de formació.

 

Tipus d'activitat formativaDuradaModalitat d'ensenyament-aprenentatgeDistribució temporalObligatorietat
Cursos fonamentalsSemestralVirtual1r i 2n curs (1r semestre)Obligatoris
Complements de formacióSemestralVirtual1r. curs (1r. o 2n. semestre)Optatius
Cursos fonamentals metodològicsSemestralVirtual1r o 2n curs (1r o 2n semestre)Optatius
PhD SeminarsDos mesos VirtualDurant el príode de recercaObligatoris
Cursos de recerca, trasferència i emprenedoriaSemestralVirtualDurant el període de recercaOptatius
Tallers10 horesVirtualDurant el període de recercaOptatius
Investigació tuteladaSemestralVirtualDurant el període de recercaObligatoris

 

L'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar complements de formació. Aquests complements es configuren a partir de necessitats formatives específiques associades als requisits d'accés i els assigna la Comissió Acadèmica del doctorat.

En el cas que, per exemple, l'estudiant no compleixi amb el nivell d'anglès requerit de B2, s'exigirà que cursi les assignatures oferides pel Centre d'Idiomes Moderns de la UOC: Anglès B2.1 i Anglès B2.2. 

En tot cas, per continuar els estudis de dcotrat es recomana aconseguir un nivell d'anglès de C1, que es pot aconseguir també amb les assignatures d'anglès C1.1 i C1.2

Distribució temporalAssignaturesCrèdits ECTSTipologiaIdioma
1r.o 2n. semestreRecerca en e-learning6OptativaCatalà/Castellà
1r. o 2n semestre Mètodes de la recerca6Optativa Català/Castellà
1r. o 2n. semestreTècniques d'anàlisi de dades6Optativa Català/Castellà
1r. o 2n. semestreConstrucció d'instruments per a la recerca6OptativaCatalà/Castellà
1r.o 2n. semestreAnglès B2.16OptativaAnglès
1r.o 2n. semestreAnglès B2.26OptativaAnglès

Es tracta de cursos avançats en metodologia de recerca, altament recomanables, que, en el seu cas, han de cursar-se el primer any (estudiants a temps complert) o el segon (estudiants a temps parcia). A més a més, les assignatures obligatòries Research Design in Social Sciences i E-Learning Thematic Seminar aporten les competències bàsiques per a la realització de les tesis doctorals en el Doctorat d'Educació i TiC (e-Learning)

Distribució temporalAssignaturesCrèdits ECTSTipologiaIdioma
1er semestre (1r any)Research Design in Social Sciences (curs fonamental)5ObligatòriaAnglès
1er semestre (2n any)Elearning Thematic Seminar5ObligatòriaAnglès
1er semestre (1er o 2n any)Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaAnglès
1.er semestre (1er o 2n any)Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaAnglès

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en els estudis de grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://www.uoc.edu/ca/estudis/doctorats/cursos 

Durant l'itinerari formatiu s'organtizen diferetns seminaris formatius obligatòria o opcionals. 

Els PhD Seminars són activitats permanents del programa i són obligatoris, ja que formen part del procés d'avaluació i de seguiment del doctorat.

Distribució temporalÀmbit d'Educació i TICCrèdits ECTSTipologiaIdioma
2n. curs (2n. semestre)Phd Seminar 110ObligatòriaAnglès
4t. curs (2n. semestre)Phd Seminar 210ObligatòriaAnglès


1 Aquests seminaris són avaluatius i sincrònics i es fan de manera presencial i en línia.

 

Itinerari i durada

La durada dels estudis és d'un màxim de 4 anys a temps complet i de 7 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand o la doctoranda en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri oportú aprovar.

La Comissió Acadèmica pot també autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims establerts per la corresponent legislació i en les condicions que hagi determinat el corresponent programa de doctorat.

Una vegada matriculat/a en el programa, es concreta per cada doctorand/al pla de formació personal. En aquest document s'inscriuen totes les activitats de formació establertes per al desenvolupament del doctorand/per part de la direcció de tesi i aprovades per la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any, el doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la finalitat, preguntes i objectius que pretén aconseguir, la metodologia proposada, així com els mitjans i la planificació temporal per desenvolupar la tesi. L'avaluació positiva del pla de recerca presentat el primer any per part de la Comissió Acadèmica és un requisit indispensable per continuar en el programa.

Al llarg del programa, el doctorand o la doctoranda ha de cursar i superar l'activitat formativa específica que es recull en el seu pla de formació personalitzat.

Així mateix, cada doctorand/a crea i manté el “Document d'Activitats”, en el qual va registrant totes les activitats formatives que realitza al llarg del seu itinerari formatiu. En aquest document reflexiona, a més, sobre el seu avanç en el pla de recerca i el seu progrés en el desenvolupament investigador a través de totes les activitats realitzades.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el progrés en el pla de recerca i el Document d'Activitats de cada doctorand/a juntament amb l’informe que a aquest efecte ha d'emetre la direcció de tesi.

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencialData de finalització

Selecció i admissió

  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació

Febrer -Maig
any 0

Accés

  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Signatura de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

2.n curs - Semestre 2

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Realització del projecte de recerca
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del director de tesi
  • Avaluació del projecte de recerca pel comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer

a Juliol - 1r any

3.r curs

  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Entrega del documento de activitats
  • Realització del PhD Seminar 1
  • Avaluació anual de seguiment pel comitè de tesi i la Comissió acadèmica del programa de doctorat
  • Elaboració del document de renovació de la beca per part del direcció
  • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n any

4.t curs

  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat onlineData de finalització
Selecció i admissió
  • Entrevista personal (personal o en línia)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació
Febrer a Maig - any 0
Accessos
  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat
Juny - any 0
1.r curs - Semestre 1
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Signatura de la carta de compromisos de los estudis de doctorat
Setembre a febrer - 1r any
1.r curs - Semestre 2
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Realització del projecte de recerca
  • Avaluació del projecte de recerca pel Comitè de tesi i per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 
Febrer a Juliol -1r any
2.º curs i consecutius
  • Entrega del document d'activitats
  • Realització del PhD Seminar 1 (en el 2n curs)
  • Realització del PhD Seminar 2 (en el 4r curs)
  • Avaluació anual de seguiment pel Comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Desenvolupament de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any
5.º curs
  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 5è any

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Educació i TIC (e-Learning)

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Educació i TIC (e-Learning)

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat en modalitat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any.

Requisits d'admissió


A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat en modalitat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any. En cas que l'estudiant no assoleixi aquest nivell, no se li podrà aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

Si vols seguir el programa en modalitat a temps complet, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per presentar la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Per sol·licitar l'accés al programa de doctorat d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC, s'ha de lliurar la documentació següent:


- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat (B2).

- Carta d'aval emesa per l'investigador o investigadora de la UOC que dona suport a la candidatura i al projecte de recerca pel doctorat. Aquesta carta és imprescindible perquè la candidatura pugui ser avaluada. Prèviament, cal consultar aquí les línies de recerca, triar la proposta de tesi que s'ajusta més als propis interessos de recerca i contactar amb l'investigador o investigadora responsable.

- Projecte de recerca. Es tracta d'un document d'un màxim de cinc pàgines que descriu la recerca que es vol dur a terme i la seva vinculació amb la proposta de tesi escollida.

Documentació d'accés


Per sol·licitar l'accés al programa de doctorat d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC, s'ha de lliurar la documentació següent:


- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat (B2).

- Carta d'aval emesa per l'investigador o investigadora de la UOC que dona suport a la candidatura i al projecte de recerca pel doctorat. Aquesta carta és imprescindible perquè la candidatura pugui ser avaluada. Prèviament, cal consultar aquí les línies de recerca, triar la proposta de tesi que s'ajusta més als propis interessos de recerca i contactar amb l'investigador o investigadora responsable.

- Projecte de recerca. Es tracta d'un document d'un màxim de cinc pàgines que descriu la recerca que es vol dur a terme i la seva vinculació amb la proposta de tesi escollida. Aquest projecte és imprescindible perquè la candidatura pugui ser avaluada. El document ha de contenir els apartats següents:

  • Finalitat i justificació de la recerca en què s'expliciti l'encaix entre la línia de recerca i la proposta de tesi escollida.

  • Fonamentació teòrica i breu estat de la qüestió de la temàtica triada.

  • Problema i preguntes de recerca.

  • Esbós de la metodologia i context de la recerca.

  • Resultats esperats.

  • Referències bibliogràfiques.

- Fitxa d'aportacions i evidències de suport. És indispensable presentar la fitxa d'aportacions emplenada perquè la candidatura pugui ser avaluada (Pots editar aquesta plantilla amb Adobe o la pots trobar en format word al campus virtual a l'apartat de requisits d'accés) . La selecció d'aportacions va a criteri de cada candidat o candidata, i ha d'anar acompanyada d'una breu argumentació. Aquestes aportacions han de permetre demostrar i avaluar els coneixements previs, l'experiència i les aptituds considerades per fer un doctorat. Cal presentar evidències o proves de cadascuna de les aportacions destacades. Aquestes evidències poden ser tangibles (sempre que sigui possible), o bé només esmentades. Exemples d'evidències: un treball de recerca previ (en català, castellà o anglès), cartes de recomanació, productes derivats d'un projecte o feina, activitats incloses al currículum, etc.

- Currículum. Ha de fer constar la formació i l'experiència professional i/o acadèmica del candidat o candidata.

- Carta de motivació/presentació. Es tracta d'una breu presentació (dues pàgines) de la trajectòria acadèmica, professional i específica en recerca i en l'àmbit de l'educació i les TIC del candidat o candidata. Aquest document ha de recollir les motivacions quant a la recerca i concretament en relació amb la temàtica escollida, així com les motivacions respecte a l'accés al programa de doctorat i, si escau, a la sol·licitud de beca. S'espera que el candidat o candidata expliqui quines són les seves aspiracions i quin paper té el doctorat en la projecció de la seva carrera professional.

És important, així mateix, fer constar la disponibilitat i les condicions en què es planteja fer el doctorat. Cal especificar si es vol seguir la modalitat a temps complet o parcial (a distància).

- Documentació que acrediti el compliment dels requisits d'accés:

  • Certificats acadèmics corresponents a formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en cas que no se n'hagi aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

  • Si els certificats acadèmics són d'una institució estrangera, cal que lliuris la Declaració d'equivalència de la nota mitjana, emesa pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

  • Les titulacions universitàries oficials espanyoles s'han d'acreditar mitjançant el certificat del registre de títols del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats o mitjançant la presentació de la còpia dels títols i el suplement europeu al títol o el certificat acadèmic personal.

  • Les titulacions de nivell de màster obtingudes d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior han d'acreditar un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (MEC), sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició mitjançant la còpia del títol del màster i la còpia del suplement europeu al títol (Diploma Supplement). 

  • En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'educació superior aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i no homologades, cal presentar la còpia del títol de nivell de màster i la còpia del certificat acadèmic personal, que, a més, ha d'anar acompanyada del certificat expedit per la universitat, en què se certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de doctorat.

Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar-los de la traducció jurada al català, el castellà o l'anglès.

Trobaràs més informació sobre la documentació d'accés a l'apartat corresponent del campus Tràmits > Per a fer un doctorat > Requisits i documentació d’accés.

En cas que aquesta documentació no es presenti o les dades no concordin amb el que s'exposa a la sol·licitud, la teva candidatura podria no ser admesa en el programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació acadèmica oficial degudament legalitzada en funció del país de procedència de la titulació.

Finalment, es recomana signar una declaració de responsabilitat en la que s’inclogui la relació de tots els documents presentats, utilitzant aquesta plantilla (pots editar aquesta plantilla amb Adobe Acrobat, o trobar-la en format Word a l'apartat de requisits d'accés del campus virtual).

Criteris d'avaluació

Totes les candidatures presentades que compleixin els requisits són avaluades per part de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, a partir dels criteris i mèrits que es presenten a la taula següent:

CRITERI (Dimensió)CRITERI (Elements, mèrits)DOCUMENTS / EVIDÈNCIESPUNTUACIÓ MÀXIMA
Expedient acadèmic 

Nota mitjana de grau

Nota mitjana de màster
 

Càlcul de la nota mitjana

Certificat acadèmic

15

25

Projecte de recerca 

Idoneïtat del projecte:

- Grau de definició de la idea de recerca, pertinència, interès i encaix.
- Coneixement del camp (enfocament correcte del problema, referències apropiades).
- Competència en recerca (adequació de la metodologia, formulació correcta de preguntes, coherència dels resultats).

Criteris d'avaluació


Totes les candidatures presentades que compleixin els requisits són avaluades per part de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, a partir dels criteris i mèrits que es presenten a la taula següent:

CRITERI (Dimensió)CRITERI (Elements, mèrits)DOCUMENTS / EVIDÈNCIESPUNTUACIÓ MÀXIMA
Expedient acadèmic 

Nota mitjana de grau

Nota mitjana de màster
 

Càlcul de la nota mitjana

Certificat acadèmic

15

25

Projecte de recerca 

Idoneïtat del projecte:

- Grau de definició de la idea de recerca, pertinència, interès i encaix.
- Coneixement del camp (enfocament correcte del problema, referències apropiades).
- Competència en recerca (adequació de la metodologia, formulació correcta de preguntes, coherència dels resultats).

- Competències de treball acadèmic (redacció acadèmica, ús de fonts d'informació, etc.).

 

Projecte de recerca presentat

20

 

Formació i experiència en recerca

Coneixements previs i/o experiència i desenvolupament de competències en l'àmbit del treball acadèmic i científic (redacció acadèmica, ús de fonts d'informació, ús de dades per a la presa de decisions, aplicació de mètodes de recerca, etc.).

Aportacions / evidències presentades

20

Experiència professional i aptituds personals

 

Coneixements previs i trajectòria en l'àmbit de l'educació i les TIC, en l'àmbit educatiu i/o relacionat amb la temàtica d'estudi.

 

Aptituds personals, de treball i/o acció social.

 

Aportacions / evidències presentades

20

TOTAL PUNTUACIÓ

 100

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I SELECCIÓ

La primera fase d'avaluació es realitza a partir de la documentació presentada per cada candidatura i la puntuació de totes les dimensions mitjançant una rúbrica d’avaluació. Aquesta fase genera una puntuació total que permet establir un rànquing entre les candidatures avaluades. S’estableix un llindar de puntuació mínima de 50 punts (sobre un màxim de 100) que han d’obtenir les candidatures en aquesta fase per poder ser acceptades. 

En el cas de les candidatures que opten a beca (i casos puntuals en que la comissió ho consideri necessari) es procedeix a una segona fase d'avaluació consistent en una entrevista al candidat o candidata. Aquesta entrevista va a càrrec d'un membre de la comissió acadèmica i l'investigador o investigadora de la UOC que ha avalat la candidatura. La finalitat és contrastar i clarificar els mèrits, aptituds i motivacions argumentades a través de la documentació presentada i sobretot valorar la seva idoneitat per fer el doctorat.

La valoració de l’entrevista, a través d’un conjunt de criteris també mitjançant la rúbrica, permet obtenir un màxim de 10 punts (cal tenir en compte que els candidats o candidates a beca no poden obtenir una puntuació de 0 a cap dels criteris objecte d’avaluació en aquesta fase). La puntuació final se suma a l’obtinguda a la primera fase, i la nova puntuació permet obtenir el rànquing definitiu que decideix les candidatures que guanyen la beca. 

Finalment es disposa de dos ranquings de les candidatures avaluades, un per a les que opten a beca i un per a les que no. A partir d'aquests s'elaboren dues llistes ordenades, una per a les candidatures que es proposen per obtenir la beca i una de les candidatures admeses al programa doctorat en la modalitat a temps parcial (sense beca). En total, els candidats i candidates admesos no poden superar les 20 places. Les candidatures no becades, o aquelles no admeses pel fet d’haver-se superat les 20 places, queden ordenades en llista d’espera.

 

Calendari

1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

11 de maig de 2026:

Calendari


1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades. Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en linia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). Les llistes es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat UOC.

Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.

Programa de doctorat en Educació i TIC (e-Learning)

Sol·licitar accés

Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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