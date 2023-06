Gisela Grañena Gimeno

Doctora en Adquisición de Segundas Lenguas y Estadística por la University of Maryland, Máster en Comunicación Intercultural por la University of Maryland Baltimore County, y postgrado en TEFL, licenciatura en Filología Inglesa y Lingüística por la Universitat de Barcelona. Profesora agregada de los estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya y Directora del Máster de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología. Coordinadora del grupo de investigación TechSLA (Technology and Second Language Acquisition).