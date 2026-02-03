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Programa de doctorado en Educación y TIC (e-Learning)

Presentación

El programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) se centra en el estudio de los fenómenos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza con apoyo de tecnologías digitales, atendiendo a su dimensión pedagógica y tecnológica pero también, a la institucional o social en cualquier escenario geográfico y/o cultural.

La finalidad del programa es aportar el marco y las herramientas necesarias para el desarrollo de investigadores e investigadoras capaces de llevar a cabo proyectos de investigación relevantes, que permitirán avanzar en el conocimiento de este campo y abordar los retos socioeducativos contemporáneos de la sociedad digital. Así, los objetivos del programa se concretan de la siguiente manera:

a) Proporcionar formación avanzada para el desarrollo competencial en investigación sobre los usos de las TIC en la educación y la formación, en sus diversas modalidades y manifestaciones: en las políticas, la organización y la gestión; en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje.

El programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) se centra en el estudio de los fenómenos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza con apoyo de tecnologías digitales, atendiendo a su dimensión pedagógica y tecnológica pero también, a la institucional o social en cualquier escenario geográfico y/o cultural.

La finalidad del programa es aportar el marco y las herramientas necesarias para el desarrollo de investigadores e investigadoras capaces de llevar a cabo proyectos de investigación relevantes, que permitirán avanzar en el conocimiento de este campo y abordar los retos socioeducativos contemporáneos de la sociedad digital. Así, los objetivos del programa se concretan de la siguiente manera:

a) Proporcionar formación avanzada para el desarrollo competencial en investigación sobre los usos de las TIC en la educación y la formación, en sus diversas modalidades y manifestaciones: en las políticas, la organización y la gestión; en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje.

b) Facilitar la realización, mediante la elaboración y presentación de tesis doctorales, de iniciativas de investigación original así como publicaciones científicas, que contribuyan al conocimiento existente sobre el significado, las prácticas, la evolución y las tendencias y el impacto de la tecnología y el aprendizaje digital en los sistemas educativos, las instituciones y los procesos socioeducativos.

Este doctorado integra las perspectivas de la pedagogía y las ciencias sociales, la psicología educativa y las ciencias computacionales, desde una aproximación interdisciplinar a la investigación. Para ello, necesariamente aplica enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos también diversos.

Se articula en cuatro líneas de investigación, de amplio espectro, que dan cabida a diferentes propuestas de tesis planteadas por el profesorado de la UOC. Al vincularse a una propuesta de tesis, los doctorandos y doctorandas tienen la posibilidad de trabajar junto a investigadores/as y/o grupos y proyectos de investigación de la universidad y de esta forma adquirir progresivamente las competencias investigadoras en un contexto profesional.

El profesorado y personal investigador implicado en el programa procede los distintos Estudios o facultades de la UOC: Psicología y Ciencias de la Educación; Informática, Multimedia y Comunicación; Ciencias de la Información y de la Comunicación; Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud; Derecho y Ciencias Políticas y Economía y Empresa.

El programa se alinea con los principios del conocimiento y la ciencia abierta, así como con los objetivos para un desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Asimismo, fomenta la adopción de una perspectiva de género e inclusiva, ética y socialmente responsable en la investigación. En este sentido, se propone formar investigadores e investigadoras y profesionales con una visión global, crítica y comprometida con la creación colectiva de conocimiento para la mejora de la educación y el aprendizaje en la sociedad actual.

Se recomienda acceder a este doctorado después de haber terminado la especialización en investigación del programa de máster universitario de Educación y TIC (e-learning) de la UOC, u otro de carácter similar.

 

Competencias

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.

C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso

El perfil de ingreso recomendado es el de docentes o profesionales de la educación en un sentido amplio, ya sea del ámbito universitario, escolar o de formación profesional o continua, activos o interesados en profundizar en el campo de la educación mediada por tecnología o el aprendizaje digital. También está orientado a profesionales del sector público o privado que ocupen cargos en la dirección, coordinación, formulación de políticas, asesoramiento, consultoría y evaluación de proyectos de aprendizaje virtual, de diseño instruccional o de desarrollo de recursos y entornos educativos digitales.

El programa está abierto tanto a personas interesadas en construir una carrera de largo recorrido en el campo de la investigación, ya sea en el ámbito académico o el empresarial, como profesionales del sector que deseen culminar su carrera con el afianzamiento de una formación doctoral.

Salidas profesionales

Coordinación de programas de formación en línea en el ámbito escolar, de formación del profesorado, universitario, de formación profesional o continua en el ámbito de la empresa.

Dirección de centros educativos de educación primaria o secundaria con desarrollo del plan de transformación digital.

Asesoramiento a centros educativos o a entidades culturales o socioeducativas en el desarrollo y evaluación de proyectos de aprendizaje o educación digital.

Coordinación de proyectos de innovación o de investigación asociados de forma más o menos directa al uso de la tecnología digital en el ámbito educativo o socioeducativo.

Asesoramiento a administraciones públicas, a organismos gubernamentales y no gubernamentales de alcance internacional o global, vinculados a la educación y a la formación digital o en línea.

Dirección y consultoría editorial y de desarrollo de recursos educativos y materiales curriculares digitales o entornos de aprendizaje virtuales. 

Docencia universitaria.

Titulación oficial

El programa de doctorado de Educación y TIC (e-Learning) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


El programa de doctorado de Educación y TIC (e-Learning) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

 

Consulta más detalles sobre:

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  • Inicio

    23 sept 2027

  • Online

    100%

  • Acceso al aula de acogida: 10 de marzo de 2026

  • Idiomas: Español, Catalán, Inglés

  • Titulación oficial

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Metodología 100% online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Programa de doctorado en Educación y TIC (e-Learning)

Plan de estudios

Plan de estudios

El programa de doctorado de Educación y TIC ( e-learning) se configura en un programa combinado de formación y de investigación. Así pues, el periodo de formación previo se desarrolla en torno al itinerario de investigación del máster universitario de Educación y TIC ( e-learning) de la UOC o de un máster similar que acredite una formación que permita desarrollar con garantías una investigación inédita, capaz de ampliar los conocimientos en el campo del aprendizaje virtual o e-learning.

La modalidad de aprendizaje del programa de doctorado es generalmente a distancia y en línea, con el apoyo de profesorado, dirección de tesis, tutoría y demás participantes de la comunidad investigadora. La dedicación puede ser a tiempo parcial o completo. Para la modalidad a tiempo completo se aconseja conseguir una beca que permita la dedicación exclusiva al doctorado. Determinadas becas, como la beca de doctorado de la UOC, pueden implicar la residencia en Barcelona, por lo que algunas actividades formativas y académicas del programa se ofrecen también en modo presencial.

Plan de estudios


El programa de doctorado de Educación y TIC ( e-learning) se configura en un programa combinado de formación y de investigación. Así pues, el periodo de formación previo se desarrolla en torno al itinerario de investigación del máster universitario de Educación y TIC ( e-learning) de la UOC o de un máster similar que acredite una formación que permita desarrollar con garantías una investigación inédita, capaz de ampliar los conocimientos en el campo del aprendizaje virtual o e-learning.

La modalidad de aprendizaje del programa de doctorado es generalmente a distancia y en línea, con el apoyo de profesorado, dirección de tesis, tutoría y demás participantes de la comunidad investigadora. La dedicación puede ser a tiempo parcial o completo. Para la modalidad a tiempo completo se aconseja conseguir una beca que permita la dedicación exclusiva al doctorado. Determinadas becas, como la beca de doctorado de la UOC, pueden implicar la residencia en Barcelona, por lo que algunas actividades formativas y académicas del programa se ofrecen también en modo presencial. 

Los idiomas vehiculares del programa son el catalán, el español y el inglés, y los recursos de aprendizaje pueden estar en cualquiera de estas tres lenguas. Así pues, se requiere un dominio elevado de la lengua inglesa.
Cada doctorando o doctoranda, con la orientación de su director/a de tesis y su tutor/a de cohorte, elabora un plan de formación personalizado a partir de la selección de las actividades más adecuadas para su proyecto de tesis doctoral, que a su vez contribuirán al desarrollo competencial necesario para la participación en la vida académica. Como parte de estas actividades, se considera que la presentación de trabajos en congresos y la publicación de artículos científicos durante el doctorado son experiencias formativas imprescindibles que deben realizarse antes de defender la tesis doctoral.

Para la configuración del plan de formación personalizado se cuenta con una oferta de diferentes tipos de actividades formativas: cursos fundamentales y metodológicos, cursos de complementos de formación, seminarios, talleres y cursos para el desarrollo profesional investigador. Algunas de estas actividades son de carácter obligatorio, pero la mayoría son opcionales.

Se recomienda a los y las estudiantes que consulten con el tutor o tutora asignado, cuál es el momento adecuado para cursar las diferentes actividades recogidas en su plan de formación.

Tipo de actividad formativaDuraciónModalidad de enseñanza-aprendizajeDistribución temporalObligatoriedad
Cursos fundamentalesSemestralVirtual1er y 2º curso (1er  semestre)Obligatorios
Complementos de formaciónSemestralVirtual1.er curso (1.er o 2.o semestre)Optativos
Cursos fundamentales metodológicosSemestralVirtual1.er o 2º curso (1.er o 2.o semestre)Optativos
PhD SeminarsDos mesesVirtualDurante el periodo de investigaciónObligatorios
Cursos de investigación, transferencia y emprendeduríaSemestralVirtualDurante el periodo de investigaciónOptativos
Talleres10 horasVirtualDurante el periodo de investigaciónOptativos
Investigación tuteladaSemestralVirtualDurante el periodo de investigaciónObligatorio

El itinerario formativo de los estudiantes puede incorporar complementos de formación. Estos complementos se configuran a partir de necesidades formativas específicas asociadas a los requisitos de acceso y los asigna la Comisión Académica del doctorado.

En caso de que, por ejemplo, el estudiante no tenga el nivel de inglés requerido de B2, se le exigirá que curse las asignaturas ofrecidas por el Centro de Idiomas Modernos de la UOC: Inglés B2.1 e Inglés B2.2.

En todo caso, para seguir los estudios de doctorado se recomienda alcanzar un nivel de inglés de C1, que también se puede lograr mediante las asignaturas Inglés C1.1 e Inglés C1.2.

Distribución temporalAsignaturasCréditos ECTSTipologíaIdioma
1.er o 2.osemestreInvestigación en e-learning6OptativaCatalán/Español
1.er o 2.osemestreMétodos de investigación6OptativaCatalán/Español
1.er o 2.osemestreTécnicas de análisis de datos6OptativaCatalán/Español
1.er o 2.osemestreConstrucción de instrumentos para la investigación6OptativaCatalán/Español
1.er o 2.osemestreInglés B2.16OptativaInglés
1.er o 2.osemestreInglés B2.26OptativaInglés

Se trata de cursos avanzados en metodología de investigación, altamente recomendados, que, en su caso, deben cursarse entre el primer año (estudiantes a tiempo completo) y el segundo año (estudiantes a tiempo parcial). 

Además, las asignaturas obligatorias Research Design in Social Sciences e E-Learning Thematic Seminar, aportan las competencia básicas para la realización de las tesis doctorales en el Doctorado de Educación y TIC (e-Learning)

Distribución temporalAsignaturasCréditos ECTSTipologíaIdioma
1er semestre (1er año)Research Design in Social Sciences (curso fundamental)5ObligatoriaInglés
1er semestre (2º año)Elearning Thematic Seminar5ObligatoriaInglés
1er semestre (1er o 2º año)Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research
OptativaInglés
1er semestre (1er o 2º año)
Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research5OptativaInglés

Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento

La UOC también ofrece cursos de investigación, transferencia y emprendimiento en inglés dirigidos a estudiantes, investigadores y profesorado para impulsar la investigación en los ámbitos académico, científico y empresarial.

Los cursos de investigación, transferencia y emprendimiento se pueden reconocer como créditos de libre elección en los estudios de grado. Si actualmente estáis cursando un doctorado en cualquier universidad y habéis obtenido una beca competitiva, también podéis cursarlos en el marco de vuestro fondo de formación.

Podéis consultar la oferta de estos cursos en https://www.uoc.edu/es/estudios/doctorados/cursos 

 

Durante el itinerario formativo se organizan diferentes seminarios formativos obligatorios u opcionales.

Los PhD Seminars son actividades permanentes del programa y son obligatorios, ya que forman parte del proceso de evaluación y del seguimiento del doctorado.

Distribución temporalÁmbito de Educación y TICCréditos ECTSTipologíaIdioma
2º curso (2º semestre)PhD Seminar 1*0ObligatoriaInglés
4º curso (2º semestre)PhD Seminar 2*0ObligatoriaInglés
     

* Estos seminarios son evaluativos y sincrónicos y se realizan de forma presencial y en línea.

Itinerario

La duración de los estudios es de un máximo de 4 años a tiempo completo y de 7 años a tiempo parcial, que se contarán desde la admisión del doctorando o la doctoranda en el programa hasta la presentación de la tesis doctoral. En el cálculo de este periodo no se incluyen los permisos de maternidad o paternidad ni las bajas por enfermedad de larga duración que la Comisión Académica del programa considere oportuno aprobar.

La Comisión Académica puede también autorizar la prórroga de estos plazos en los periodos máximos establecidos por la correspondiente legislación y en las condiciones que haya determinado el correspondiente programa de doctorado.

Una vez matriculado/a en el programa, se concreta para cada doctorando/a el plan de formación personal. En este documento se inscriben todas las actividades de formación establecidas para el desarrollo del doctorando/a por parte de la dirección de tesis y aprobadas por la Comisión Académica.

Antes de que termine el primer año, el doctorando o doctoranda debe elaborar un plan de investigación que incluya la finalidad, preguntas y objetivos que pretende conseguir, así como los medios y la planificación temporal para desarrollar la tesis. La evaluación positiva del plan de investigación presentado el primer año por parte de la Comisión Académica es un requisito indispensable para continuar en el programa.

A lo largo del programa, el doctorando o la doctoranda debe cursar y superar la actividad formativa específica que se recoge en su plan de formación personalizado.

Asimismo, cada doctorando/a crea y mantiene el "Documento de Actividades", en el que va registrando todas las actividades formativas que realiza a lo largo de su itinerario formativo. En este documento reflexiona además sobre su avance en el plan de investigación y su progreso en el desarrollo investigador a través de todas las actividades realizadas.

Anualmente, la Comisión Académica del programa evalúa el progreso en el plan de investigación y el documento de actividades de cada doctorando/a junto con los informes quea tal efecto debe emitir la dirección de tesis.

Actividades del período de investigación organizado por estudiantes con modalidad presencialFecha de finalización
Selección y admisión
  • Entrevista personal (personal o telefónica)
  • Resolución de la convocatoria
  • Aceptación
Febrero - Mayo año 0
Acceso
  • Asignación del tutor/a de doctorado
  • Asignación de un itinerario formativo personalizado
Junio - año 0
1.er curso - Semestre 1
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Participación en el Seminario de investigación del doctorado
  • Firma de la carta de compromiso de los estudios de doctorado
Septiembre a febrero - año 1
1.er curso - Semestre 2
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Participación en el seminario de investigación del doctorado
  • Realización del proyecto de investigación
  • Elaboración del documento de renovación de la beca por parte del director
  • Evaluación del proyecto de investigación por la Comisión Académica del programa de doctorado
Febrero a Julio - año 1
2.º curso
  • Participación en el seminario de investigación del doctorado
  • Entrega del documento de actividades
  • Realización del PhD Seminar 1
  • Evaluación anual de seguimiento por la dirección y la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Elaboración del documento de renovación de la beca por parte del director
  • Desarrollo de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 2
3.r curso
  • Finalización de la elaboración de la tesis doctoral
  • Evaluación previa de la tesis doctoral por la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Trámites de depósito y lectura de la tesis
  • Lectura y defensa de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 3

Actividades del período de investigación organizado para estudiantes en modalidad en líneaFecha de finalización
Selección y admisión
  • Entrevista personal (personal o telefónica)
  • Resolución de la convocatoria
  • Aceptación
Febrero - Mayo año 0
Acceso
  • Asignación del tutor/a de doctorado
  • Asignación de un itinerario formativo personalizado
Junio - año 0
1.r curso - Semestre 1
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Firma de la carta de compromiso de los estudios de doctorado
Septiembre a febrero - año 1
1.r curso - Semestre 2
  • Seguimiento y superación de cursos y actividades incorporados al itinerario formativo personal
  • Realización del proyecto de investigación
  • Evaluación del proyecto de investigación por la Comisión Académica del programa de doctorado
Febrero a Julio - año 1
2.º curso y consecutivos
  • Entrega del documento de actividades
  • Realización del PhD Seminar 1 (en el 2º curso)
  • Realización del PhD Seminar 2 (en el 4º curso)
  • Evaluación anual de seguimiento por la dirección y la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Desarrollo de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 2, 3 y 4
5.º curso
  • Finalización de la elaboración de la tesis doctoral
  • Evaluación previa de la tesis doctoral por la Comisión Académica del programa de doctorado
  • Trámites de depósito y lectura de la tesis
  • Lectura y defensa de la tesis doctoral
Septiembre a Julio - año 5

Líneas de investigación

Más información
Programa de doctorado en Educación y TIC (e-Learning)

Profesorado

Dirección de la Escuela de Doctorado

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su actividad docente está relacionada con las redes de comunicación. Su ámbito de investigación gira en torno a las redes de acceso inalámbrico, los sistemas 4G/5G, las microceldas, el acceso dinámico al espectro, la gestión de recursos de radio, las redes cognitivas inalámbricas, el acceso oportunista al espectro, las redes de sensores inalámbricas, los protocolos de comunicación inalámbrica y el internet de las cosas (IoT).

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorado en Educación y TIC (e-Learning)

Convocatoria de acceso

Requisitos de acceso

Para poder acceder al programa de doctorado, la persona candidata debe cumplir los requisitos generales de la universidad y los específicos del programa.

En primer lugar, debe acreditar que se halla en uno de los siguientes supuestos:

  • Tener un título universitario oficial español de grado, o equivalente, y de máster universitario, o equivalente, y haber superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.
  • Tener un título universitario oficial español, correspondiente a anteriores ordenaciones de las enseñanzas universitarias (licenciatura, arquitectura o ingeniería) y acreditar un nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
  • Tener un título universitario oficial de un país que forme parte del espacio europeo de educación superior (EEES) que acredite un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones, siempre que dicho título faculte para el acceso a estudios de doctorado en el país de expedición del mismo.

Requisitos de acceso


Para poder acceder al programa de doctorado, la persona candidata debe cumplir los requisitos generales de la universidad y los específicos del programa.

En primer lugar, debe acreditar que se halla en uno de los siguientes supuestos:

  • Tener un título universitario oficial español de grado, o equivalente, y de máster universitario, o equivalente, y haber superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.
  • Tener un título universitario oficial español, correspondiente a anteriores ordenaciones de las enseñanzas universitarias (licenciatura, arquitectura o ingeniería) y acreditar un nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
  • Tener un título universitario oficial de un país que forme parte del espacio europeo de educación superior (EEES) que acredite un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones, siempre que dicho título faculte para el acceso a estudios de doctorado en el país de expedición del mismo.
  • Tener un título universitario oficial de un país ajeno al EEES, sin necesidad de homologación, previa comprobación de que el nivel de formación es equivalente al de los títulos oficiales de máster universitario y de que faculta en el país expedidor del título para acceder a estudios de doctorado.
  • Estar en posesión de un título de doctorado.
  • Tener un título oficial español de grado cuya duración, conforme a las normas de derecho comunitario, sea al menos de 300 créditos ECTS. En este supuesto, el estudiante deberá cursar con carácter obligatorio los complementos de formación específicos, salvo que el programa de doctorado correspondiente incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de máster.
  • Tener un título universitario oficial en el que, previa obtención de una plaza de formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, haya superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para obtener el título oficial de alguna de las especialidades de ciencias de la salud.
  • Tener un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia con el nivel 3 del MECES, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para homologar y declarar la equivalencia con respecto a la titulación y el nivel académico universitario oficial y para convalidar estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia con los niveles del MECES de los títulos oficiales de arquitectura, ingeniería, licenciatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica y diplomatura.

Si la persona candidata no ha superado los créditos de iniciación a la investigación en un máster universitario, necesitará cursar los complementos de formación que, en su caso, determine cada programa.

Si la persona candidata tiene únicamente un título universitario oficial de grado que, de acuerdo con las normas de derecho comunitario, tiene una duración de 300 créditos ECTS, o no ha cursado y superado un mínimo de créditos de iniciación a la investigación en un máster universitario, su permanencia en el programa de doctorado se supedita a la superación de los complementos de formación que se correspondan con el módulo, itinerario o asignaturas de iniciación a la investigación del periodo formativo correspondiente.

Según el Decreto 822/2021, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5% de las plazas.

Requisitos de admisión

Además de los requisitos generales y de los adicionales establecidos por la propia Universidad, el programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) establece los siguientes requisitos específicos:

  • En caso de que no seas ciudadano o ciudadana de un país de habla inglesa, debes acreditar un nivel de inglés igual o superior al B2 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER).
  • En caso de que te hayas escolarizado o hayas cursado la totalidad de un grado, un bachelor o un máster (o condición equivalente en cuanto al acceso al doctorado) en inglés en un país donde el inglés sea lengua oficial, se te reconocerá un nivel equivalente al necesario.
  • Puedes demostrar tus competencias lingüísticas en inglés con otro título oficial que acredite un nivel equivalente o superior al que se exige. En esta tabla de equivalencias puedes consultar ejemplos de títulos que corresponden a estos niveles.

Las personas candidatas al programa de doctorado en modalidad a tiempo parcial (en línea) que no lleguen al nivel exigido tendrán la oportunidad de acceder al doctorado con un nivel B1 si se comprometen a obtener el nivel B2 antes de entregar el plan de investigación a finales del primer año.

Requisitos de admisión


Además de los requisitos generales y de los adicionales establecidos por la propia Universidad, el programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) establece los siguientes requisitos específicos:

  • En caso de que no seas ciudadano o ciudadana de un país de habla inglesa, debes acreditar un nivel de inglés igual o superior al B2 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER).
  • En caso de que te hayas escolarizado o hayas cursado la totalidad de un grado, un bachelor o un máster (o condición equivalente en cuanto al acceso al doctorado) en inglés en un país donde el inglés sea lengua oficial, se te reconocerá un nivel equivalente al necesario.
  • Puedes demostrar tus competencias lingüísticas en inglés con otro título oficial que acredite un nivel equivalente o superior al que se exige. En esta tabla de equivalencias puedes consultar ejemplos de títulos que corresponden a estos niveles.

Las personas candidatas al programa de doctorado en modalidad a tiempo parcial (en línea) que no lleguen al nivel exigido tendrán la oportunidad de acceder al doctorado con un nivel B1 si se comprometen a obtener el nivel B2 antes de entregar el plan de investigación a finales del primer año. En caso de que el estudiante no alcance este nivel, no se le podrá aprobar el plan de investigación, con las consecuencias que determina la normativa.

Si quieres seguir el programa en modalidad a tiempo completo, tienes que acreditar un nivel igual o superior al B2 desde el momento de la solicitud.

El Centro de Idiomas Modernos de la UOC ofrece cursos de inglés para obtener los niveles mínimos exigidos para acceder a los diferentes programas de doctorado.

La UOC facilita la acreditación del conocimiento de inglés ofreciendo una prueba de nivel en línea, a la cual puedes acceder desde este enlace. Una puntuación de entre 72 y 94 acredita un nivel correspondiente al B2 según el MCER. Para hacer esta prueba, se tiene que especificar el código que corresponde a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Este código no exime al estudiante de pagar el precio y las tasas correspondientes al examen.

El cumplimiento de los requisitos señalados no garantiza el acceso al programa de doctorado. Estos requisitos son condiciones necesarias para presentar la candidatura en la convocatoria competitiva de acceso al doctorado.

Si solicitas alguna beca de la UOC, tienes que acreditar un nivel igual o superior al B2 desde el momento de la solicitud. Para otras becas, ayudas o contratos de investigación, consulta con atención las bases de las convocatorias, las condiciones y los requisitos de cada caso (nivel de inglés y modalidad a tiempo parcial o tiempo completo).

Documentación de acceso

Para solicitar el acceso al programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) de la UOC se debe entregar la documentación siguiente:

- La fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

- Certificado que acredite el nivel de inglés exigido para el programa de doctorado (B2)

Carta de aval emitida por el investigador o investigadora de la UOC que apoya a la candidatura y el proyecto de investigación para el doctorado. Esta carta es imprescindible para que la candidatura pueda ser evaluada. Previamente, es necesario consultar aquí las líneas de investigación, elegir la propuesta de tesis que se ajusta más a los propios intereses de investigación y contactar con el investigador o investigadora responsable.

- Proyecto de investigación. Se trata de un documento de un máximo de cinco páginas que describe la investigación que quiere llevarse a cabo y su vinculación con la propuesta de tesis escogida.

Documentación de acceso


Para solicitar el acceso al programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) de la UOC se debe entregar la documentación siguiente:

- La fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

- Certificado que acredite el nivel de inglés exigido para el programa de doctorado (B2)

Carta de aval emitida por el investigador o investigadora de la UOC que apoya a la candidatura y el proyecto de investigación para el doctorado. Esta carta es imprescindible para que la candidatura pueda ser evaluada. Previamente, es necesario consultar aquí las líneas de investigación, elegir la propuesta de tesis que se ajusta más a los propios intereses de investigación y contactar con el investigador o investigadora responsable.

- Proyecto de investigación. Se trata de un documento de un máximo de cinco páginas que describe la investigación que quiere llevarse a cabo y su vinculación con la propuesta de tesis escogida. Este proyecto es imprescindible para que la candidatura pueda ser evaluada. El documento deberá contener los siguientes apartados:

  • Finalidad y justificación de la investigación, explicitando el encaje entre la línea de investigación y la propuesta de tesis escogida.

  • Fundamentación teórica y breve estado de la cuestión de la temática escogida.

  • Problema y preguntas de investigación.

  • Esbozo de la metodología y contexto de la investigación.

  • Resultados esperados.

  • Referencias bibliográficas.

- Ficha de aportaciones y evidencias de apoyo. Es indispensable presentar la ficha de aportaciones rellena para que la candidatura pueda ser evaluada. (Puedes editar esta ficha con Adobe. También la puedes encontrar en formato Word dentro del campus virtual en el apartado de requisitos de acceso). 

La selección de aportaciones irá a criterio de cada candidato o candidata, y tendrá que ir acompañada de una breve argumentación. Dichas aportaciones deberán permitir demostrar y evaluar los conocimientos previos, la experiencia y las aptitudes consideradas para la realización de un doctorado. Habrá que presentar evidencias o pruebas de cada una de las aportaciones destacadas. Estas evidencias pueden ser tangibles (siempre que sea posible), o solamente mencionadas. Ejemplos de evidencias: un trabajo de investigación previo (en catalán, español o inglés), cartas de recomendación, productos derivados de un proyecto o trabajo, actividades incluidas en el currículum, etc.

- Currículum. Deberá contener la formación y la experiencia profesional y/o académica del candidato o candidata.

- Carta de motivación/presentación. Se trata de una breve presentación (dos páginas) de la trayectoria académica, profesional y específica en investigación y en el ámbito de la educación y las TIC del candidato o candidata. Dicho documento deberá recoger las motivaciones en cuanto a la investigación y concretamente en relación con la temática escogida, así como respecto al acceso al programa de doctorado y, si procede, a la solicitud de beca. Se espera que el candidato o candidata explique cuáles son sus aspiraciones y qué papel tiene el doctorado en la proyección de su carrera profesional.

Asimismo, es importante hacer constar la disponibilidad y las condiciones en que se plantea llevar a cabo el doctorado. Es necesario especificar si se pretende seguir la modalidad a tiempo completo o parcial (a distancia).

Documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso: 

  • Certificados académicos correspondientes a formación previa al doctorado, en los que consten las asignaturas cursadas y la calificación obtenida, la convocatoria, el tipo de asignatura, el número de créditos y la calificación media del expediente académico, si no se han aportado para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso.

  • Si los certificados académicos son de una institución extranjera, es necesario que entregues la Declaración de equivalencia de la nota media, emitida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

  • Las titulaciones universitarias oficiales españolas deberán acreditarse mediante el certificado del registro de títulos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o mediante la presentación de la copia de los títulos y el suplemento europeo al título o el certificado académico personal.

  • Las titulaciones de nivel de máster obtenidas conforme a sistemas educativos extranjeros pertenecientes al espacio europeo de educación superior deben acreditar un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), siempre que dicho título faculte para acceder a estudios de doctorado en el país de expedición del mismo mediante la copia del título del máster y la copia del suplemento europeo al título (Diploma Supplement). 

  • En el caso de las titulaciones universitarias obtenidas en sistemas de educación superior ajenos al espacio europeo de educación superior (EEES) y no homologadas, es necesario presentar la copia del título de nivel de máster y la copia del certificado académico personal, que, además, deberá ir acompañada del certificado expedido por la universidad, en el que se certifique que la titulación presentada permite acceder a estudios superiores de doctorado.

Cuando los certificados, títulos y expedientes académicos no estén redactados en una lengua oficial del Estado español ni en inglés, deberán acompañarse de su traducción jurada al catalán, español o inglés.

Encontrarás más información en el apartado correspondiente del campus > Trámites > Para cursar un doctorado > Requisitos y documentación de acceso. 

La no presentación de esta documentación o el hecho de que los datos no concuerden con lo expuesto en la solicitud pueden conllevar que tu candidatura no sea admitida en el programa de doctorado.

Una vez revisada la documentación de acceso y aceptada tu candidatura, la admisión al programa de doctorado está condicionada a la presentación de la documentación académica oficial debidamente legalizada en función del país de procedencia de la titulación.

Por último, se recomienda firmar una declaración de responsabilidad en la que se incluya la relación de todos los documentos presentados, utilizando esta plantilla (puedes editar esta plantilla con Adobe Acrobat, o encontrarla en formato Word en el apartado de requisitos de acceso del campus virtual).

Criterios de evaluación

Todas las candidaturas presentadas que cumplan los requisitos serán evaluadas por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado, a partir de los criterios y méritos que se presentan en la siguiente tabla:

CRITERIOCRITERIO (elementos, méritos)DOCUMENTOS /EVIDENCIAS PUNTOS
Expediente académico 

Nota media de grado

Nota media de máster

Cálculo de la nota media

Certificado Académico

15

25

Proyecto de investigación

Idoneidad del proyecto:

- Grado de definición de la idea de investigación, pertinencia, interés y encaje.
- Conocimiento del campo (enfoque correcto del problema, referencias apropiadas).

Criterios de evaluación


Todas las candidaturas presentadas que cumplan los requisitos serán evaluadas por parte de la Comisión Académica del programa de doctorado, a partir de los criterios y méritos que se presentan en la siguiente tabla:

CRITERIOCRITERIO (elementos, méritos)DOCUMENTOS /EVIDENCIAS PUNTOS
Expediente académico 

Nota media de grado

Nota media de máster

Cálculo de la nota media

Certificado Académico

15

25

Proyecto de investigación

Idoneidad del proyecto:

- Grado de definición de la idea de investigación, pertinencia, interés y encaje.
- Conocimiento del campo (enfoque correcto del problema, referencias apropiadas).
- Competencia en investigación (adecuación de la metodología, formulación correcta de preguntas, coherencia de los resultados).

- Competencias de trabajo académico (redacción académica, uso de fuentes de información, etc.).

 

Proyecto de investigación presentado20
Formación y experiencia en investigación

Conocimientos previos y/o experiencia y desarrollo de competencias en el ámbito del trabajo académico y científico (redacción académica, uso de fuentes de información, uso de datos para la toma de decisiones, aplicación de métodos de investigación, etc.).

Aportaciones / evidencias presentadas

20
Experiencia profesional y aptitudes personales

Conocimientos previos y trayectoria en el ámbito de educación y TIC, educativo y/o relacionado con la temática de estudio.

Aptitudes personales, de trabajo y/o acción social.

Aportaciones / evidencias presentadas

20
TOTAL PUNTUACIÓN 100

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

La primera fase de evaluación se realizará a partir de la documentación presentada por cada candidatura y la puntuación de todas las dimensiones mediante una rúbrica de evaluación. Esta fase genera una puntuación total que permite establecer un ranking entre las candidaturas evaluadas. Se establece un umbral de puntuación mínima de 50 puntos (sobre un máximo de 100) que deben obtener las candidaturas en esta fase para poder ser aceptadas. 

En el caso de las candidaturas que opten a beca (y casos puntuales en los que la comisión lo considere necesario) se procede a una segunda fase de evaluación consistente en una entrevista al candidato o candidata. Esta entrevista corre a cargo de un miembro de la comisión académica y el investigador o investigadora de la UOC que ha avalado la candidatura. La finalidad es contrastar y clarificar los méritos, aptitudes y motivaciones argumentadas a través de la documentación presentada y sobre todo valorar su idoneidad para realizar el doctorado.

La valoración de la entrevista, a través de un conjunto de criterios también mediante la rúbrica, permite obtener un máximo de 10 puntos (hay que tener en cuenta que los candidatos o candidatas a beca no pueden obtener una puntuación de 0 en ninguno de los criterios objeto de evaluación en esta fase). La puntuación final se suma a la obtenida en la primera fase, y la nueva puntuación permite obtener el ranking definitivo que decide las candidaturas que ganan la beca.

Por último se dispone de dos rankings de las candidaturas evaluadas, uno para las que optan a beca y uno para las que no. A partir de éstos se elaboran dos listas ordenadas, una para las candidaturas que se proponen para obtener la beca y una de las candidaturas admitidas en el programa doctorado en la modalidad a tiempo parcial (sin beca). En total, los candidatos y candidatas admitidos no pueden superar las 20 plazas. candidaturas no becadas, o aquellas no admitidas por haberse superado las 20 plazas, quedan ordenadas en lista de espera.

 

 

Calendario

1 de diciembre de 2025: Inicio de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado.

31 de enero de 2026: Finalización del plazo de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado. 

4 de marzo de 2026: Publicación de las listas provisionales de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

5 de marzo a 11 de marzo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas a evaluar (documentación subsanable). 

17 de marzo de 2026: Publicación de las listas definitivas de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

Calendario


1 de diciembre de 2025: Inicio de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado.

31 de enero de 2026: Finalización del plazo de la convocatoria de acceso y admisión a los programas de doctorado. 

4 de marzo de 2026: Publicación de las listas provisionales de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

5 de marzo a 11 de marzo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas a evaluar (documentación subsanable). 

17 de marzo de 2026: Publicación de las listas definitivas de las candidaturas presentadas. Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

11 de mayo de 2026: Publicación provisional de la resolución de las candidaturas admitidas en línea y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios). 

12 de mayo a 22 de mayo de 2026: Período de alegaciones de las candidaturas admitidas en línea y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios). 

29 de mayo de 2026: Resolución y publicación definitiva de las candidaturas admitidas a los programas de doctorado y de las que han obtenido una beca UOC (Programas interuniversitarios). Las listas se publicarán en la página web de la Escuela de Doctorado UOC.

Julio de 2026: Inicio matrícula curso 2026-27.

Septiembre de 2026: Inicio del curso académico 2026-27.

Programa de doctorado en Educación y TIC (e-Learning)

Solicitar acceso

Solicitud del servicio de acogida e información

La solicitud del servicio de Acogida e información es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con expertos que te ayudarán a resolver las dudas respecto a la presentación de la candidatura.
  2. Consultar la información relativa al plan de estudios, el detalle de los precios de la matrícula, la documentación, etc. en la Secretaría del Campus.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios logrado.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar el apartado Trámites del Campus.

Descuentos

En el caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos previstos en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones de la Secretaría virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Investigador

En el apartado Líneas de investigación encontrarás la información para poder contactar con el investigador principal. El investigador te puede apoyar en la preparación de la candidatura y será, si lo acepta, quien te avalará. Una vez admitido en el programa, te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con el bagaje académico previo que tengas, tus intereses y el tiempo del que dispongas.

Secretaria Virtual

En el Campus se encuentre el apartado de Trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones académicas, como por ejemplo consultar el plan de estudios, las formas de pago o los descuentos disponibles.

Desde Trámites/ Para hacer un doctorado podrás cumplimentar el formulario de admisión en el que debes informar de los datos académicos y si quieres optar a beca. Tendrás que indicar qué línea de investigación quieres.

Una vez hecho el paso previo, en el mismo apartado, tienes que adjuntarnos la documentación. Podrás consultar qué información debes adjuntar en el apartado correspondiente dentro de Trámites / Para hacer un doctorado.


Cuando se hayan llevado a cabo todos los pasos la Comisión académica del doctorado valorará las candidaturas presentadas.


En el caso de que superes la primera fase del proceso de admisión, recibirás una notificación de confirmación de que has pasado a la segunda fase, y se programará una entrevista telefónica.


Si superas la segunda fase de proceso de admisión, recibirás una notificación para confirmarte que has sido admitido. Dispondrás de un máximo de un mes (a contar desde la notificación de admisión) para comunicar la aceptación de la plaza en el programa de doctorado; si no se recibe esta confirmación, no serás admitido en el programa.


Llegado este momento, es cuando podrás formalizar la matrícula, para lo cual tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En el caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos previstos en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones de la Secretaría virtual.


Recuerda que una vez te hayas matriculado tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

La Generalitat de Cataluña fija los precios públicos de los créditos y otros servicios académicos para las universidades públicas de Cataluña y la UOC. Puedes consultar los precios aprobados para el curso 2023-2024 en el Decreto 125/2023, de 20 de junio.

Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

Precio por crédito
Precio público por crédito: doctorado
32,28€/cr*
Recursos para el aprendizaje
15,16€/cr*
Tasas semestrales
Tasa para la dirección, la tutela y la evaluación continua de la tesis
200,56€
Tasa para la gestión del expediente
54,54€
Tasa para los servicios de soporte para el aprendizaje
101,47€
Tasas
Tasa para la solicitud del título
218,15€
Tasa para la lectura y la defensa de la tesis doctoral
156,87€
Tasa para la solicitud del expediente
54,54€
Itinerario académico

Este programa forma parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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