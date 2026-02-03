a) Proporcionar formación avanzada para el desarrollo competencial en investigación sobre los usos de las TIC en la educación y la formación, en sus diversas modalidades y manifestaciones: en las políticas, la organización y la gestión; en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje.

La finalidad del programa es aportar el marco y las herramientas necesarias para el desarrollo de investigadores e investigadoras capaces de llevar a cabo proyectos de investigación relevantes, que permitirán avanzar en el conocimiento de este campo y abordar los retos socioeducativos contemporáneos de la sociedad digital. Así, los objetivos del programa se concretan de la siguiente manera:

El programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) se centra en el estudio de los fenómenos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza con apoyo de tecnologías digitales, atendiendo a su dimensión pedagógica y tecnológica pero también, a la institucional o social en cualquier escenario geográfico y/o cultural.

El programa de doctorado de Educación y TIC (e-learning) se centra en el estudio de los fenómenos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza con apoyo de tecnologías digitales, atendiendo a su dimensión pedagógica y tecnológica pero también, a la institucional o social en cualquier escenario geográfico y/o cultural.

La finalidad del programa es aportar el marco y las herramientas necesarias para el desarrollo de investigadores e investigadoras capaces de llevar a cabo proyectos de investigación relevantes, que permitirán avanzar en el conocimiento de este campo y abordar los retos socioeducativos contemporáneos de la sociedad digital. Así, los objetivos del programa se concretan de la siguiente manera:

a) Proporcionar formación avanzada para el desarrollo competencial en investigación sobre los usos de las TIC en la educación y la formación, en sus diversas modalidades y manifestaciones: en las políticas, la organización y la gestión; en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje.

b) Facilitar la realización, mediante la elaboración y presentación de tesis doctorales, de iniciativas de investigación original así como publicaciones científicas, que contribuyan al conocimiento existente sobre el significado, las prácticas, la evolución y las tendencias y el impacto de la tecnología y el aprendizaje digital en los sistemas educativos, las instituciones y los procesos socioeducativos.

Este doctorado integra las perspectivas de la pedagogía y las ciencias sociales, la psicología educativa y las ciencias computacionales, desde una aproximación interdisciplinar a la investigación. Para ello, necesariamente aplica enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos también diversos.

Se articula en cuatro líneas de investigación, de amplio espectro, que dan cabida a diferentes propuestas de tesis planteadas por el profesorado de la UOC. Al vincularse a una propuesta de tesis, los doctorandos y doctorandas tienen la posibilidad de trabajar junto a investigadores/as y/o grupos y proyectos de investigación de la universidad y de esta forma adquirir progresivamente las competencias investigadoras en un contexto profesional.

El profesorado y personal investigador implicado en el programa procede los distintos Estudios o facultades de la UOC: Psicología y Ciencias de la Educación; Informática, Multimedia y Comunicación; Ciencias de la Información y de la Comunicación; Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud; Derecho y Ciencias Políticas y Economía y Empresa.

El programa se alinea con los principios del conocimiento y la ciencia abierta, así como con los objetivos para un desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Asimismo, fomenta la adopción de una perspectiva de género e inclusiva, ética y socialmente responsable en la investigación. En este sentido, se propone formar investigadores e investigadoras y profesionales con una visión global, crítica y comprometida con la creación colectiva de conocimiento para la mejora de la educación y el aprendizaje en la sociedad actual.

Se recomienda acceder a este doctorado después de haber terminado la especialización en investigación del programa de máster universitario de Educación y TIC (e-learning) de la UOC, u otro de carácter similar.

Competencias

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.

C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso

El perfil de ingreso recomendado es el de docentes o profesionales de la educación en un sentido amplio, ya sea del ámbito universitario, escolar o de formación profesional o continua, activos o interesados en profundizar en el campo de la educación mediada por tecnología o el aprendizaje digital. También está orientado a profesionales del sector público o privado que ocupen cargos en la dirección, coordinación, formulación de políticas, asesoramiento, consultoría y evaluación de proyectos de aprendizaje virtual, de diseño instruccional o de desarrollo de recursos y entornos educativos digitales.

El programa está abierto tanto a personas interesadas en construir una carrera de largo recorrido en el campo de la investigación, ya sea en el ámbito académico o el empresarial, como profesionales del sector que deseen culminar su carrera con el afianzamiento de una formación doctoral.

Salidas profesionales

Coordinación de programas de formación en línea en el ámbito escolar, de formación del profesorado, universitario, de formación profesional o continua en el ámbito de la empresa.

Dirección de centros educativos de educación primaria o secundaria con desarrollo del plan de transformación digital.

Asesoramiento a centros educativos o a entidades culturales o socioeducativas en el desarrollo y evaluación de proyectos de aprendizaje o educación digital.

Coordinación de proyectos de innovación o de investigación asociados de forma más o menos directa al uso de la tecnología digital en el ámbito educativo o socioeducativo.

Asesoramiento a administraciones públicas, a organismos gubernamentales y no gubernamentales de alcance internacional o global, vinculados a la educación y a la formación digital o en línea.

Dirección y consultoría editorial y de desarrollo de recursos educativos y materiales curriculares digitales o entornos de aprendizaje virtuales.

Docencia universitaria.