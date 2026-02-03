Màster universitari Online en Innovació i Transformació Digital
Presentació
El màster universitari d'Innovació i Transformació Digital té com a principal objectiu la formació avançada dels professionals d'aquest àmbit des d'una perspectiva interdisciplinària que faciliti la seva adaptació als diferents entorns de treball. Per a això, els estudiants del màster utilitzen noves eines i models i desenvolupen competències per ser agents clau en el procés de transformació digital, a partir d'una visió innovadora de l'empresa que li permet afrontar amb èxit el nou i imparable paradigma digital.
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Per què estudiar el Màster Universitari d'Innovació i Transfomació Digital de la UOC?
A partir de l'adquisició d'una visió estratègica per a liderar els processos de canvi de la gestió de la innovació i de la transformació digital, el màster forma a professionals capaços de transformar la seva organització mitjançant actuacions com les que es descriuen a continuació:
- Planificar un projecte de desenvolupament estratègic d'una empresa o organització, a partir d'una visió clara dels efectes de la digitalització en l'adaptació dels negocis a la nova realitat de la societat i l'economia.
- Anticipar-se als canvis que estan transformant els processos i la cadena de valor de les organitzacions.
- Aplicar els elements clau per a la gestió de la creativitat.
- Desenvolupar habilitats directives (business skills) per a la innovació.
- Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació.
- Gestionar un projecte aplicant els principis del project management.
- Liderar i secundar de manera efectiva la transformació digital de l'empresa.
Per què estudiar el Màster Universitari d'Innovació i Transfomació Digital de la UOC?
A partir de l'adquisició d'una visió estratègica per a liderar els processos de canvi de la gestió de la innovació i de la transformació digital, el màster forma a professionals capaços de transformar la seva organització mitjançant actuacions com les que es descriuen a continuació:
- Planificar un projecte de desenvolupament estratègic d'una empresa o organització, a partir d'una visió clara dels efectes de la digitalització en l'adaptació dels negocis a la nova realitat de la societat i l'economia.
- Anticipar-se als canvis que estan transformant els processos i la cadena de valor de les organitzacions.
- Aplicar els elements clau per a la gestió de la creativitat.
- Desenvolupar habilitats directives (business skills) per a la innovació.
- Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació.
- Gestionar un projecte aplicant els principis del project management.
- Liderar i secundar de manera efectiva la transformació digital de l'empresa.
- Conèixer i aplicar les eines i tecnologies clau per a la transformació de les organitzacions.
- Identificar i analitzar les dades i la informació de l'organització per a prendre decisions crítiques per al negoci
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.