Los estudios de máster de Innovación y Transformación Digital concluyen con la elaboración de un trabajo final que tiene 8 créditos ECTS. Consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster de Innovación y Transformación Digital. Es una asignatura que el estudiantado tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por eso que para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor o tutora tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales. El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor o tutora del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el alumnado lo pueda llevar a cabo con éxito.

Trabajo final

Los estudios de máster de Innovación y Transformación Digital concluyen con la elaboración de un trabajo final que tiene 8 créditos ECTS. Consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster de Innovación y Transformación Digital. Es una asignatura que el estudiantado tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por eso que para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa.



Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que tiene que ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor o tutora tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.



El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor o tutora del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el alumnado lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor o tutora del trabajo final es el encargado de orientar al estudiantado, hace el seguimiento del proyecto y le asesora en cada uno de los siguientes aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la cual el alumnado tiene que hacer una exposición del trabajo que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por diferentes miembros que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, el producto, el proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa se tiene que hacer de manera virtual.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, hay que consultar el plan docente a la Secretaría del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

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