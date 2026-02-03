Máster universitario Online en Innovación y Transformación Digital
Presentación
El máster universitario de Innovación y Transformación Digital tiene como principal objetivo la formación avanzada de los profesionales de este ámbito desde una perspectiva interdisciplinaria que facilite su adaptación a los diferentes entornos de trabajo. Para ello, los estudiantes del máster utilizan nuevas herramientas y modelos y desarrollan competencias para ser agentes clave en el proceso de transformación digital, a partir de una visión innovadora de la empresa que le permite afrontar con éxito el nuevo e imparable paradigma digital.
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¿Por qué estudiar el Máster en Innovación y Transformación Digital de la UOC?
A partir de la adquisición de una visión estratégica para liderar los procesos de cambio de la gestión de la innovación y de la transformación digital, el máster forma a profesionales capaces de transformar su organización mediante actuaciones como las que se describen a continuación:
- Planificar un proyecto de desarrollo estratégico de una empresa u organización, a partir de una visión clara de los efectos de la digitalización en la adaptación de los negocios a la nueva realidad de la sociedad y la economía.
- Anticiparse a los cambios que están transformando los procesos y la cadena de valor de las organizaciones.
- Aplicar los elementos clave para la gestión de la creatividad.
- Desarrollar habilidades directivas (business skills) para la innovación.
- Diseñar e implantar un sistema de gestión de la innovación.
- Gestionar un proyecto aplicando los principios del project management.
- Liderar y apoyar de forma efectiva la transformación digital de la empresa.
¿Por qué estudiar el Máster en Innovación y Transformación Digital de la UOC?
A partir de la adquisición de una visión estratégica para liderar los procesos de cambio de la gestión de la innovación y de la transformación digital, el máster forma a profesionales capaces de transformar su organización mediante actuaciones como las que se describen a continuación:
- Planificar un proyecto de desarrollo estratégico de una empresa u organización, a partir de una visión clara de los efectos de la digitalización en la adaptación de los negocios a la nueva realidad de la sociedad y la economía.
- Anticiparse a los cambios que están transformando los procesos y la cadena de valor de las organizaciones.
- Aplicar los elementos clave para la gestión de la creatividad.
- Desarrollar habilidades directivas (business skills) para la innovación.
- Diseñar e implantar un sistema de gestión de la innovación.
- Gestionar un proyecto aplicando los principios del project management.
- Liderar y apoyar de forma efectiva la transformación digital de la empresa.
- Conocer y aplicar las herramientas y tecnologías clave para la transformación de las organizaciones.
- Identificar y analizar los datos y la información de la organización para tomar decisiones críticas para el negocio
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.