Aimentia: IA per tractar la salut mental

La salut mental continua essent un gran tabú, tot i que, segons l'OMS, una de cada quatre persones patirà algun trastorn d'aquesta mena al llarg de la vida, i encara que aquests problemes siguin una de les causes principals de baixa laboral. Amb la idea de millorar el diagnòstic i la intervenció primerenca, la start-up Aimentia ha desenvolupat una plataforma que aprofita el potencial de la intel·ligència artificial per agilitar el reconeixement de casos en crisi, personalitzar diagnòstics i fer seguiment de teràpies a pacients amb ansietat, depressió, fòbies, trastorns bipolars o tendències suïcides. L'any 2020, l'empresa emergent va guanyar el premi Ramon Molinas Foundation a l'impacte social i va rebre el guardó del públic del programa SpinUOC.

L'eina, que ja té milers d'usuaris a Espanya, l'Argentina, Mèxic i Xile i és present en més de 170 institucions del territori català, buscarà continuar augmentant la seva presència en el sector durant el 4YFN. "Per a nosaltres, participar en aquest esdeveniment sota l'empara de la UOC és una oportunitat estratègica. La UOC i l'equip de Hubbik han estat un pilar fonamental en el nostre desenvolupament, i considerem molt positiva la unió de forces amb la Universitat per destacar conjuntament en l'esfera del 4YFN", assenyala Edgar Jorba, que actualment cursa el màster d'Executive MBA a la UOC i que és CEO d'Aimentia. "Esperem aprofitar aquesta plataforma per potenciar la visibilitat d'Aimentia, enfortir la nostra xarxa de contactes i establir noves sinergies que ens empenyin a créixer", afegeix.

AutisMIND Vídeos: una plataforma per promoure la inclusió de persones amb autisme

Gràcies al desenvolupament de vídeos interactius i a la seva proposta terapèutica, AutisMIND Vídeos va guanyar el premi del públic del programa SpinUOC 2022. Ara aquesta start-up participa per segona edició consecutiva en el 4YFN, juntament amb la UOC. AutisMIND Vídeos agrupa diversos recursos útils per reforçar la inclusió social d'adolescents i adults amb autisme. Les eines es destinen a proporcionar estratègies per enfrontar-se als reptes del dia a dia i promoure l'autonomia i el benestar, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.

"Per a AutisMIND, és una gran oportunitat poder tornar a participar en el 4YFN, ja que és un gran aparador per difondre el que fem per ajudar persones amb autisme", explica Àlex Escolà, psicòleg i professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Escolà també està implicat en el desenvolupament de la plataforma, que té la col·laboració de l'Institut de Diagnòstic, Atenció Psiquiàtrica i Psicològica de Barcelona, i també del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Aura Fundació, la Fundació Friends i Specialisterne.

"Com a start-up incubada per la UOC, que ha cregut sempre en nosaltres i ens ha ajudat en tot, tenim encara més força. Entre altres coses, la Universitat ens ha ofert molt de suport per a la campanya de micromecenatge, que llançarem al març", afegeix Escolà. "Esperem que el 4YFN ens serveixi per visibilitzar el nostre projecte, conscienciar del potencial de la neurodiversitat i aconseguir col·laboradors potencials que se sumin a la nostra causa, a més d'idees que ens puguin ajudar a continuar creixent", afegeix Escolà.

B-Resol: creant un entorn segur per a la infància i l'adolescència

Des que es va crear, l'any 2016, la start-up BCN Resol, que disposa de la inversió de la UOC mitjançant Invergy, ha treballat en el disseny i el desenvolupament de solucions TIC innovadores per a la detecció i la gestió de conflictes. Ara participarà en el 4YFN amb la intenció de donar a conèixer les novetats de les seves dues solucions: B-Resol, un canal d'alertes dissenyat per a la protecció de la infància i l'adolescència en l'entorn dels centres educatius, esportius, de lleure o residencials, i Co-Resol, una plataforma innovadora que serveix de canal ètic, canal intern d'informació o canal de denúncies.

"Per a nosaltres, participar en el 4YFN és una gran oportunitat. Podrem mostrar les nostres últimes novetats i el gran èxit d'implantació que hem aconseguit amb Co-Resol en centenars d'empreses i administracions després de l'aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció", explica Josep Fígols, CEO de l'empresa.

InSkin: un cercador per trobar el producte dermocosmètic adequat

"Tot emprenedor sap que una de les coses més difícils quan es comença un projecte és donar-se a conèixer, aconseguir que la gent t'escolti. Després, si el projecte és bo, triomfarà sol", afirma Paula Ferrer. Per a Ferrer, graduada en Psicologia per la UOC i creadora d' InSkin , participar en el 4YFN juntament amb la UOC és una gran oportunitat i, alhora, un repte. "Per a projectes en fases inicials com el nostre, el fet de participar en aquesta mena d'esdeveniments pot tenir un impacte molt positiu, ja que ens pot servir d'altaveu tant per a futurs clients com per a futurs inversors", afirma.

En això d'aconseguir que el públic escolti, InSkin ja ha recorregut part del camí. La start-up va aconseguir el guardó del públic en la darrera edició dels premis SpinUOC. La seva eina, enfocada als professionals de la salut, permet fer una cerca dels productes dermocosmètics més adequats per a cada persona tenint en compte els seus components i les seves funcionalitats. InSkin els dona l'opció de seleccionar o eliminar components o de determinar-ne la fórmula galènica, la zona d'actuació, la marca i el tipus d'activitat per fer la recomanació més adequada.

Langtern: IA per empoderar els professors d'idiomes

Facilitar la cerca de continguts en línia gratuïts per a les classes i classificats per nivells de dificultat, crear automàticament exercicis a partir d'aquests continguts o compartir el material amb els estudiants mitjançant una aplicació. Aquestes són algunes de les funcions de Langtern, una plataforma de programari com a servei (SaaS) que porta el poder de la intel·ligència artificial a l'ensenyament d'idiomes. La start-up, una de les participants en el programa EduTECH Emprèn de Hubbik de 2023, també participarà en el 4YFN juntament amb la UOC.

"La participació en el 4YFN és fonamental per a nosaltres, ja que busquem augmentar la nostra visibilitat dins del sector EdTech i establir col·laboracions estratègiques amb possibles socis industrials, especialment en l'àmbit editorial", explica Noè Casas, fundador de Langtern. "Creiem que la sinergia amb empreses del sector podria potenciar el creixement de Langtern i ajudar-nos a compartir la nostra visió de transformar l'educació d'idiomes empoderant el professor gràcies a la intel·ligència artificial", afegeix.

Moofind: tecnologia satel·litària per a un pasturatge intel·ligent

Un collar col·locat en cada animal i connectat a sistemes de navegació per satèl·lit (GNSS), a més de models satel·litaris d'observació de la Terra per saber la posició del bestiar i l'estat de les pastures en temps real. Tot això, en una plataforma per facilitar la tasca dels ramaders, guanyar en eficiència i avançar cap a la digitalització del camp. Això és el que cerca Moofind , una plataforma per a bestiar boví extensiu amb geolocalització en temps real, finalista de l'SpinUOC 2023 i start-up seleccionada com a projecte d'incubació de l'Agència Espacial Europea.

"El 4YFN és un dels esdeveniments per a start-ups més importants del món. Per a nosaltres, és especialment important perquè ens dona visibilitat i ens permet mostrar el servei i el desenvolupament de Moofind", assenyala Roger Sánchez Güell, estudiant del màster universitari de Direcció Financera de la UOC i resident a Alemanya, creador de Moofind. "La nostra start-up és fonamentalment tecnològica i d'audiència global, i això és el que busquen els inversors i el públic del 4YFN. Per això, participar en les sessions i xerrades de l'esdeveniment ens permetrà establir contactes valuosos amb professionals i inversors. A més, el fet de participar-hi juntament amb la UOC ens valida davant el públic i reforça la nostra credibilitat", afegeix.

Smart Classroom: una spin-off per redissenyar els espais d'aprenentatge

Arran de la tasca duta a terme els últims cinc anys pel grup de recerca Smart Classroom Project (adscrit als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació), creat per la UOC i la Universitat de Barcelona (UB), va néixer Smart Classroom , una spin-off impulsada per l'Àrea de Recerca i Innovació de la Universitat, per mitjà de Hubbik, i per la Fundació Bosch i Gimpera de la UB. Adreçada a tota mena de centres educatius, aquesta empresa se centra en recerca, consultoria, assessorament i implementació d'innovacions pedagògiques aplicades al disseny, a l'ús i a l'avaluació d'espais educatius i de recerca.

"Tenim l'oportunitat de participar en el 4YFN juntament amb la UOC, fet que representa la possibilitat de connectar amb un públic divers, molt orientat a l'àmbit digital, i de poder compartir el nostre projecte i les solucions que oferim, a més d'augmentar la nostra xarxa de contactes professionals i emprenedors de l'ecosistema tecnològic i empresarial", explica Marta López Costa , investigadora de la UOC i sòcia de Smart Classroom. "Esperem, entre altres coses, establir contactes clau que puguin donar lloc a futures col·laboracions, rebre retroalimentació valuosa d'experts i usuaris potencials, i accedir a recursos o finançament que ens impulsin a créixer", afegeix.

TheKer: el present i el futur de la robòtica col·laborativa

Una altra de les empreses que repeteixen per segon any consecutiu és TheKer , guanyadora del premi del jurat de l'edició 2022 del programa d'emprenedoria SpinUOC. Aquesta start-up aposta pel desenvolupament de la robòtica, la intel·ligència artificial i la visió artificial amb l'objectiu de canviar el paradigma de la fabricació de la indústria electrònica i dels semiconductors. Per al seu responsable de màrqueting, Albert Badias, participar en el 4YFN juntament amb la UOC és una oportunitat única per destacar en l'ecosistema de la innovació.

"Ser part d'un esdeveniment com aquest ens dona la possibilitat de connectar amb altres professionals, emprenedors i empreses del sector, a més d'accedir a potencials inversors", explica Badias. "A més, el fet d'estar associats amb la UOC reforça la nostra imatge i els nostres valors, ja que compartim el compromís amb la recerca en tecnologies emergents com la robòtica i el deep learning. El 4YFN és una finestra estratègica per mostrar la nostra tasca, establir connexions valuoses, conèixer possibles clients i trobar més reptes que necessitin solució", afegeix.