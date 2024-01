Una de cada quatre persones patirà algun trastorn mental al llarg de la vida, segons diversos informes elaborats per l'OMS. De fet, a Espanya aquesta problemàtica és la segona causa de baixa laboral. Amb l'objectiu de contribuir-ne al diagnòstic precoç i d'oferir una atenció personalitzada als pacients, la start-up Aimentia va impulsar una plataforma amb intel·ligència artificial (IA) per identificar persones que pateixin algun problema de salut mental i es trobin en una possible situació de risc, per tal de fer-ne un seguiment efectiu. Per afrontar els reptes que planteja aquest àmbit de la salut, aquest projecte emprenedor ha aconseguit aplegar 500.000 euros de finançadors privats, una xifra que es podria ampliar fins als 800.000.

Els trastorns mentals s'estan convertint, en paraules d'Edgar Jorba, CEO i cofundador d'Aimentia —que està cursant el màster d'Executive MBA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)—, en una "epidèmia silenciosa mundial, que s'ha d'abordar amb innovació i amb el desenvolupament de noves tecnologies". L'OMS estima que, fins a l'any 2030, el cost acumulatiu del tractament de la salut mental des del 2010 representarà uns 16 bilions de dòlars.

Davant d'aquest repte, Aimentia té en funcionament una plataforma operativa no només a Espanya, sinó també a Argentina, Mèxic i Xile, i ja té més de 31.000 usuaris registrats, entre pacients i professionals, en més de 120 escoles. "La salut mental segueix considerant-se, lamentablement, un estigma", assenyala Edgar Jorba. "Per aquest motiu —afegeix—, volem democratitzar l'accés a aquest model d'atenció, basat en la recerca i en eines clíniques intel·ligents que van molt més enllà d'una simple videotrucada".