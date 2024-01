Molts dels avenços científics, tecnològics, culturals i socials han estat i estan liderats per persones amb alguna condició de l'espectre autista, des d'Isaac Newton, Albert Einstein o Charles Darwin fins a Steven Spielberg, Woody Allen, Bill Gates o Greta Thunberg. La seva manera diferent de veure i entendre el món pot contribuir significativament a la societat. Tanmateix, també els pot comportar problemes importants d'adaptació.

Fent servir una metàfora, les persones amb autisme "viuen en un món que funciona majoritàriament amb el sistema operatiu Windows, però ells fan servir macOS, fet que els genera dificultats de compatibilitat contínuament", apunta el psicòleg clínic Àlex Escolà, professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Per ajudar aquest col·lectiu, que s'estima que engloba un 1 % de la població, a poder navegar més bé en un món dominat per persones neurotípiques, i també per ajudar-los a millorar la qualitat de vida, el benestar i l'adaptació funcional, Escolà, juntament amb l'equip de psicòlegs de l'Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica de Barcelona –i la col·laboració del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Fundació Aura, la Fundació Friends i Specialisterne–, ha creat una plataforma web de vídeos interactius en continu anomenada AutisMIND Vídeos, destinada a estimular la comunicació i la cognició social d'adolescents i adults amb autisme. L'objectiu és que l'usuari prengui decisions durant la reproducció dels vídeos i triï com continua la història, com es resol un problema o quin desenllaç té una situació.