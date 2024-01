Becadvisor: la plataforma que connecta empreses i estudiants en pràctiques

Pilar Moliné, graduada en Dret per la UOC, és una de les creadores de Becadvisor, un projecte impulsat amb el programa SpinTeams de Hubbik. Becadvisor és una plataforma exclusiva per trobar estudiants universitaris i de formació professional per fer pràctiques a tot Espanya de forma ràpida, fàcil i segura.

La plataforma aplega estudiants que busquen pràctiques, empreses, universitats i escoles de formació professional. Moliné explica la dinàmica de la plataforma: "l'empresa publica una oferta de pràctiques i arriba a les universitats i escoles de formació que ofereixen l'estudi que s'indica. L'empresa rep els candidats de manera il·limitada amb la informació de la seva disponibilitat i la remuneració o no, segons indiquin els centres educatius." Finalment, l'empresa escull el candidat i Becadvisor tramita el conveni.

A més, Becadvisor –que ha tancat recentment una ronda d'inversió de 150.000 euros– té com a objectiu ajudar els estudiants a triar on volen començar la seva trajectòria laboral mitjançant opinions que han deixat altres becaris sobre les seves experiències prèvies a empreses.

Moliné considera que participar en el 4YFN suposa "rebre retorn d'informació d'experts i aprendre sobre les últimes tendències i tecnologies del sector". L'emprenedora valora positivament el suport de la UOC: "gràcies als programes especialitzats d'alt nivell en emprenedoria, s'aconsegueix desenvolupar les habilitats i els coneixements necessaris per als projectes de negoci."

BeChallenge: innovació oberta amb reptes

La plataforma BeChallenge permet a qualsevol professional, institució o empresa dissenyar, publicar i dinamitzar reptes d'innovació oberta. Darrere de BeChallenge hi ha Xavi Pascual, màster en Educació i TIC (E-learning) per la UOC.

BeChallenge permet publicar reptes d'innovació oberta, tant externs com interns a l'empresa. La start-up presenta al 4YFN el Challenge Based Innovation, per dur a terme processos d'innovació que puguin vincular talent intern i extern per resoldre reptes en entorns presencials, híbrids o 100 % digitals.

Pascual, que repeteix amb la seva empresa al 4YFN acompanyat de la UOC, valora la capacitat de la Universitat d'adaptar el seu suport "segons l'etapa i les necessitats que hem anat tenint". "És un bon aliat en aquest camí, i ens ajuda a donar credibilitat, visibilitat i en alguns casos accés a recursos", afegeix.

Chordata Motion: captació del moviment per digitalitzar-lo en 3D

Chordata Motion és una empresa especialitzada en el desenvolupament de vestits per captar el moviment i digitalitzar-lo en 3D. La iniciativa va guanyar l'edició del 2019 del programa d'emprenedoria SpinUOC.

La start-up aposta pel codi obert per al seu producte, que és flexible i personalitzable i que s'adapta a les necessitats específiques de l'usuari, que en manté el control absolut.

Chordata Motion torna al 4YFN amb la UOC. "Cada any hi arribem amb la start-up en una fase de desenvolupament més avançada", explica un dels seus responsables, Juancho Casañas. "Acabem de treure la primera versió al mercat dels nostres equips de captura de moviment, de manera que el 4YFN és una oportunitat excel·lent per mostrar el nou hardware i software", afirma.

eTrivium: una solució integral d'e-learning per a empreses

eTrivium és un projecte que ha participat en l'EduTECH de Hubbik, el programa d'emprenedoria en aprenentatge en línia (e-learning). Una de les seves creadores, Anna Domínguez, explica que és la solució completa amb la qual les pimes "integren en la missió de la seva organització el seu propi entorn en línia de formació i aprenentatge".

El producte fomenta la personalització, l'acompanyament i el mesurament. "Oferim les tres palanques de l'e-learning innovador: tecnologia, metodologia i continguts", destaca Domínguez. eTrivium permet a les empreses "convertir la competitivitat empresarial en ocupabilitat al llarg de la vida i, per tant, diferenciar-se en la captació i el desenvolupament del talent", afegeix.

Els responsables del projecte valoren la participació en el 4YFN acompanyats per la UOC, perquè és "la millor oportunitat per compartir tendències i visibilitzar oportunitats en e-learning corporatiu".

Immersium Studio, experiències d'aprenentatge immersives

Immersium Studio, empresa derivada (spin-off) de la UOC especialitzada en experiències immersives per a tota mena d'entitats en realitat virtual i augmentada, presentarà al 4YFN les seves iniciatives d'aprenentatge immersives en ciències de la salut. El seu CEO, Luis Villarejo, explica que participar de nou en aquest esdeveniment "és una molt bona oportunitat de la qual es pot treure profit en molts sentits".

A més, Villarejo destaca que el suport rebut per part de la UOC "és excepcional tant des del vessant humà com per totes les oportunitats fonamentals que ofereixen, que són molt importants per a una entitat com nosaltres". "Tenen molta experiència en suport a l'emprenedoria i la posen al teu abast d'una manera contextualitzada i pràctica", afegeix.

Immersium Studio va ser la guanyadora d'un dels premis més importants del món sobre realitat virtual, l'Auggie Award 2021, en la categoria de millor solució de salut i benestar, amb una formació per millorar les competències de més de 20.000 professionals sanitaris europeus a les UCI durant la pandèmia de la COVID-19.

Opground: reclutant professionals IT en temps rècord

Opground —una start-up que connecta les empreses amb els professionals d'IT més adequats, tal com fan els reclutadors, però en menys de cinc minuts i sense que ningú malgasti el temps— torna al 4YFN amb la UOC. El producte permet a les empreses estalviar fins a un 80 % del temps que dediquen a buscar nou talent.

Eduard Teixidó, un dels seus creadors, espera que amb la participació en l'estand de la UOC puguin augmentar la seva xarxa de contactes i continuar donant a conèixer la seva proposta al sector.

Teixidó valora molt positivament l'acompanyament de Hubbik. "Sempre recordem com la UOC va creure en Opground des del primer dia. Quan hem necessitat el seu ajut, hem tingut el seu suport", afirma.

THEKER: robòtica, intel·ligència artificial i visió per computador

THEKER és una empresa d'R+D+I en desenvolupament robòtic, intel·ligència artificial i visió per computador que ha desenvolupat un robot de tecnologia de soldadura i dessoldadura microelectrònica per "canviar el paradigma de fabricació dels productes de la indústria electrònica i de semiconductors", afirmen els seus impulsors. Aquesta start-up va guanyar el premi del jurat de l'edició 2022 del programa d'emprenedoria SpinUOC.

Una de les seves impulsores és Carla Gómez, enginyera i estudiant del màster universitari de Fiscalitat, dels Estudis de Dret i Ciència Política, que apunta que el fet de participar en el 4YFN representa "una oportunitat per aprendre de l'experiència d'altres emprenedors i professionals del sector". Gómez subratlla que anar-hi acompanyat de la UOC "dona més oportunitats per connectar amb agents clau de l'ecosistema emprenedor, com acceleradores i inversors".

Aquests projectes emprenedors impulsats per la UOC s'alineen amb alguns dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU, com ara el 3, bona salut; el 4, educació de qualitat; el 8, treball digne i creixement econòmic; el 9, innovació i infraestructures, i el 10, reducció de la desigualtat.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.