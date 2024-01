La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) promueve un año más el emprendimiento tecnológico con su participación en la feria de start-ups del Mobile World Congress, el 4 Years From Now (4YFN). Este evento, en el que la UOC ha participado de forma ininterrumpida desde 2015, se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo. La universidad, que participa con la coordinación de Hubbik, su plataforma de impulso al emprendimiento, estará en el estand 8.1C24, en el Hall 8.1, de la Fira Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat.

La participación de la UOC en el 4YFN permite consolidar "su posición como hélice tractora de la innovación en torno a la digitalización", apunta Àngels Fitó, vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la universidad. Además, la vicerrectora señala que esta presencia demuestra que la "voluntad de ser una universidad emprendedora da frutos en forma de nuevas iniciativas de negocio con vocación de generar impacto social". De esta forma, la UOC promueve sinergias a través de la plataforma Hubbik y se convierte en "agente central de un ecosistema de innovación que cataliza las tecnologías emergentes en nuevas oportunidades para construir una sociedad más inclusiva", detalla Fitó.

Por su parte, Mireia Riera, directora del Área de Investigación e Innovación de la UOC, de la que forma parte Hubbik, destaca que el 4YFN es "una cita estratégica en el mundo de las start-ups". Como universidad, la UOC tiene la misión de transferir a la sociedad el conocimiento que genera y "favorecer que los resultados de la investigación y la innovación tengan impacto social", indica Riera. Por este motivo, el 4YFN "es un entorno ideal para dar a conocer los servicios y productos que se ofrecen desde las start-ups y las spin-offs de la UOC, así como para conectarlas con el ecosistema emprendedor".

En el estand de la UOC del 4YFN 2023 se presentarán un total de ocho proyectos emprendedores que tienen el apoyo de la UOC a través de Hubbik; en algunos casos, también cuentan con la inversión de la universidad a través de Invergy.