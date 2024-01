La UOC inverteix en la start-up BCN Resol

La UOC participarà en el capital social de BCN Resol ODR Solutions, SL, per mitjà d’Invergy , l’empresa que vehicula les inversions en empreses emergents (start-ups) del sector educatiu i de les TIC que tenen un impacte social. És el cas de BCN Resol, que des que es va constituir el 2016 ha desenvolupat dues solucions TIC per a detectar i gestionar els conflictes que es poden produir en els centres educatius (B-Resol) i en l’entorn empresarial (Co-Resol). Amb la inversió, la UOC referma la voluntat de fomentar el desenvolupament econòmic de la societat impulsant empreses innovadores que enforteixin els lligams entre l’empresa, el coneixement i la societat.

La implicació d’Invergy en l’empresa emergent consisteix, d’una banda, en una aportació econòmica de 75.000 euros i, de l’altra, a proporcionar assessorament en els àmbits de l’evolució estratègica i d’usabilitat de l’eina, i suport en la cerca i la tramitació de sol·licituds de fonts de finançament extern. A més, l’empresa emergent establirà sinergies amb grups de recerca de la Universitat i es mantindran les relacions que ja s’han creat amb els Estudis de Dret i Ciència Política i, més específicament, amb el màster de Gestió i Solució de Conflictes.

Invergy va néixer el 2017 i és un dels serveis que la UOC ofereix des de la plataforma Hubbik, que impulsa l’emprenedoria i la innovació de la comunitat UOC.



Combatre els conflictes fent un clic

La primera de les solucions TIC que va desenvolupar l’empresa emergent o start-up BCN Resol és B-Resol. S’adreça especialment als centres de secundària i batxillerat i és un canal de comunicació entre els adolescents i el professorat que permet detectar, denunciar i gestionar els conflictes en l’àmbit educatiu. L’eina va néixer amb la vocació de combatre l’assetjament escolar o bullying. Amb el pas del temps, però, s’ha consolidat com una eina eficaç no solament per a detectar i prevenir els casos d’assetjament escolar, sinó també altres problemàtiques com els trastorns alimentaris, les drogodependències, els abusos o els conflictes familiars.

El curs 2017-2018, B-Resol es va implantar en 33 centres de Catalunya i Andorra i ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaquen el premi a la millor iniciativa a internet i aplicacions mòbils en els premis Zapping 2018, per votació popular, i el premi Innovació Social 2018 de la Fundació TIC Salut Social. A més, l’any 2017 va ser seleccionada per Google Espanya per a participar en la jornada Aplicacions per a Canviar el Món, en el Google Campus de Madrid.

L’altra solució TIC que ha desenvolupat BCN Resol és Co-Resol, una eina que s’adreça al món corporatiu i que permet als membres d’una organització alertar de conflictes, irregularitats o incompliments de la normativa. Les empreses que la implanten proporcionen als seus equips una via de comunicació efectiva, la qual cosa afavoreix el clima laboral.

A més, tant B-Resol com Co-Resol fan possible que els centres educatius i les organitzacions elaborin una documentació correcta de les actuacions que duen a terme quan es produeix un conflicte i de la manera d’aplicar els protocols de resposta. D’aquesta manera, poden acomplir els plans de prevenció de riscos, també coneguts com a compliance.