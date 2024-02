La feria de empresas emergentes (start-ups) del Mobile World Congress (MWC), el 4 Years From Now ( 4YFN ), contará, un año más, con la participación de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ). Bajo el paraguas de la universidad, que ha formado parte del evento de forma ininterrumpida desde sus inicios, en 2015, participarán en el 4YFN ocho proyectos emprendedores que tienen el apoyo de la UOC a través de Hubbik, su plataforma de impulso del emprendimiento. Del 26 al 29 de febrero, estarán presentes en un evento que reúne a cientos de empresas emergentes y miles de expertos del sector en Fira de Barcelona Gran Via.

"La UOC tiene una estrategia consolidada para impulsar el emprendimiento de su comunidad universitaria. El 4YFN del MWC es una de las citas imprescindibles para que los proyectos emprendedores de nuestro entorno aprovechen la oportunidad, con nuestro acompañamiento, de establecer contactos o de encontrar inversores en uno de los foros tecnológicos de referencia internacional. Además, nuestro estand permite que los asistentes del evento puedan conocer de primera mano la apuesta de la UOC por el emprendimiento y puedan contactar con nosotros para establecer colaboraciones o contar con nuestros expertos", explica el catedrático Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento.

Estos son los ocho proyectos (una empresa derivada y siete empresas emergentes) que estarán a disposición de los asistentes que quieran dirigirse al estand 8.1C24 del 4YFN.