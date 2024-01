Tecnologia única de reg hipereficient en cultius

María Martínez, estudiant del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC i resident a Suècia, presentarà Agrodit, un projecte revolucionari en el sector agrícola. Aquesta iniciativa tecnològica —desenvolupada conjuntament amb Fernando Carrasco, estudiant del grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC—inclou un sensor únic que mesura la humitat del sòl i la temperatura en diferents nivells, un activador remot de vàlvules d'irrigació i una plataforma que permet als clients visualitzar les dades dels seus cultius de manera senzilla, a més de rebre notificacions, prediccions, anàlisis i informes. "Agrodit no només facilita el control dels cultius, sinó que també permet implementar un reg hipereficient per estalviar costos i recursos", assenyala Martínez.

Selfies per diagnosticar patologies oculars

Francisca Villanueva i Igor García, estudiants del màster de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB), presentaran begIA: Artificial Intelligence for Future Eye Health, una aplicació mòbil que permet diagnosticar una patologia ocular —per exemple, retinopatia diabètica, glaucoma o cataractes— a través de l'anàlisi d'una selfie. El projecte es basa en tècniques de deep learning que utilitzen les arquitectures de xarxes neuronals artificials més avançades en el reconeixement d'imatges. "begIA alertarà, amb un diagnòstic precoç, totes aquelles persones que visquin en zones de difícil accés a un sistema de salut de qualitat. Així facilitem el camí perquè tothom tingui un tractament mèdic, de manera que ens alineem amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni proposats per les Nacions Unides", assenyala García.

Tecnologia diversa i inclusiva per a la formació àgil en les pimes

Anna Domínguez, participant del programa Edutech Emprèn de la UOC, arriba a la fase final de l'SpinUOC 2023 amb el projecte eTrivium, un model inclusiu de formació i aprenentatge en línia adaptat a la realitat de les petites i mitjanes empreses. "La missió d'eTrivium és oferir una plataforma a aquestes companyies perquè tinguin la possibilitat de diferenciar-se en la captació i el desenvolupament de talent gràcies a la integració de la pedagogia, la diversitat i la inclusió en una tecnologia de fàcil implementació", detalla Domínguez. eTrivium es presenta com un model que alinea la competitivitat empresarial amb l'ocupabilitat al llarg de la vida, a través de la innovació i l'agilitat.

Un cercador definitiu per a la dermocosmètica

Paula Ferrer, neurocientífica i graduada en Psicologia per la UOC, presenta a l'SpinUOC el seu projecte InSkin, una eina dirigida als professionals de la salut, tant mèdics com farmacèutics, als quals se'ls ofereix un servei de filtració de components de productes dermocosmètics. Els usuaris poden eliminar o seleccionar components de la fórmula d'aquests productes, triar la marca, la fórmula galènica, la part del cos d'actuació i la seva activitat. D'aquesta manera, els professionals poden fer la recomanació de productes més adequada per a cada usuari. "Cal tenir en compte que avui dia el 40 % de la població mundial pateix al·lèrgies o sensibilitat a components de productes dermocosmètics, i aquest número continua augmentant dia rere dia", explica Ferrer.

InSkin és, així, un intermediari entre els laboratoris dermocosmètics i els professionals de la salut, per la qual cosa aconsegueix ser el cercador definitiu per a la dermoestètica.

Pasturatge intel·ligent amb control remot

Roger Sánchez Güell, estudiant del màster de Direcció Financera de la UOC i resident a Frankfurt (Alemanya), presentarà Moofind, una aplicació que integra un collaret per al bestiar boví i que, gràcies a dades satel·litàries, permet controlar la salut, la posició i el pasturatge dels animals. "D'aquesta manera, s'aconsegueix una millor gestió integral del bestiar i del camp", indica Sánchez. Una de les funcionalitats bàsiques de l'app és el pasturatge intel·ligent, que permet al ramader veure quines són les parcel·les o les finques amb millor vegetació per portar-hi el bestiar, així com assegurar-se que les pràctiques de pasturatge no estan deteriorant en excés els prats. Amb la localització es pot controlar on són els animals sense haver de desplaçar-se in situ, la qual cosa estalvia costos i temps, a més d'augmentar la comoditat. Moofind compta també amb un sensor que permet controlar el batec del cor i la temperatura dels animals per supervisar el seu estat de salut.

Registre personal d'informació mèdica

Yael Azagury, estudiant del grau d'Enginyeria Informàtica, promou el projecte My Medic Eye, una empresa emergent de responsabilitat social que es proposa millorar la salut global. Azagury explica que la seva intenció amb aquest projecte és "empoderar les persones perquè prenguin control de la seva pròpia salut a través d'una aplicació" que centralitza el seu historial mèdic en un únic lloc, incloent-hi les dades de centres mèdics públics i privats de qualsevol país, així com els símptomes recollits pel propi pacient. L'aplicació permet visualitzar la informació de manera gràfica i compartir-la amb doctors o familiars per facilitar diagnòstics i tractaments.

Un videojoc per practicar habilitats orals de manera interactiva

Esteban Peñaherrera, estudiant de doctorat d'Educació i TIC (E-learning), a més d'emprenedor participant en Edutech Emprèn, presentarà a l'SpinUOC el projecte WIN, un videojoc interactiu pensat perquè nenes i nens millorin les seves habilitats orals. A través de models d'intel·ligència artificial, el videojoc WIN permet detectar els moviments corporals i les produccions de veu, la qual cosa facilita la interacció amb el joc. A més, WIN inclourà tècniques de ludificació per ser reptador, entretingut i motivador.

"El projecte inclou una tecnologia d'avantguarda disruptiva que pot ser utilitzada per desenvolupar diversos tipus de videojocs en l'àmbit de l'educació i la logopèdia. El seu públic objectiu són les nenes i nens d'educació infantil i primària de centres educatius i logopèdics de països hispanoparlants", assenyala Peñaherrera.

Aquest emprenedor desenvolupa WIN en el marc del seu doctorat, amb la supervisió de Llorenç Andreu, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, líder del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL), adscrit a l'eHealth Center, i expert en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Sobre l'SpinUOC