Màster universitari Online en Direcció Financera
Presentació
El màster de Direcció Financera online de la UOC aporta les eines necessàries en un nou context canviant on les organitzacions i les relacions empresarials són realitats cada vegada més complexes i interrelacionades, cosa que inevitablement porta a modificacions en les atribucions i competències de qui ha de manejar-les, controlar-les i comunicar-les.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
Consulta l'apartat matrícula i preu
Fracciona en quotes el teu màster.
Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'empresa”
Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum
El màster de Direcció Financera es centra a les noves competències de la direcció financera. En l'actualitat, la funció financera maneja molt més que xifres. La seva tasca és precisament construir un relat sobre el valor de la companyia coherent amb els nous reptes i actors que de vegades tenen molt més d¿intangible que de tangible, molt més del qualitatiu que de quantitatiu i molt més de projecció que d'història.
Aquesta evolució contínua i imparable ens porta a plantejar nous reptes que han d'assumir els responsables financers de les organitzacions.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
-
Inici
14 d’oct. 2026
-
100%
Online
-
60
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.