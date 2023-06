A la UOC, depenent de cada programa, existeixen diferents modalitats de pràctiques.

Les pràctiques professionals externes són les pràctiques vinculades a un centre de pràctiques extern. Aquestes pràctiques poden ser "presencials", és a dir, implicar la presencia física en el centre durant tota la durada de les pràctiques, "virtuals", realitzant-se a distància en format de teletreball o bé semipresencials, una combinació de les anteriors opcions.

Les pràctiques professionals on és la UOC qui actua com a centre de pràctiques, poden ser presencials si es realitzen dins un departament de la Universitat o bé dur-se a terme en en un entorn virtual d'aprenentatge proporcionat per la UOC.

En qualsevol d'aquestes modalitats, l'estudiant es situa en un context d'aprenentatge «autèntic», que el confronta amb la realitat del seu camp professional.

La modalitat específica de les pràctiques en cada programa s'explica al pla docent de cada assignatura.