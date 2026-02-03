Las prácticas curriculares ofrecen al estudiante la oportunidad de efectuar una inmersión en el mundo profesional y, asimismo, de aplicar de manera integrada y consolidar el conjunto de competencias y aprendizajes que ha trabajado a lo largo del itinerario formativo en una titulación específica.

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado a través de un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un miembro del profesorado que ejerce como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo respetando el proyecto formativo acordado.

Las prácticas en la UOC tienen las siguientes características: