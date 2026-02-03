Prácticas curriculares de las titulaciones oficiales de la UOC
Las prácticas curriculares ofrecen al estudiante la oportunidad de efectuar una inmersión en el mundo profesional y, asimismo, de aplicar de manera integrada y consolidar el conjunto de competencias y aprendizajes que ha trabajado a lo largo del itinerario formativo en una titulación específica.
Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado a través de un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un miembro del profesorado que ejerce como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo respetando el proyecto formativo acordado.
Las prácticas en la UOC tienen las siguientes características:
Según el programa, la asignatura de prácticas puede ser obligatoria u optativa, dentro del plan de estudios.
La duración de las prácticas curriculares está determinada por los créditos de la asignatura. Aproximadamente, la dedicación total de horas a la asignatura puede calcularse sabiendo que a un crédito ECTS le corresponden 25 horas. Estas pueden distribuirse de formas diferentes, en función de la titulación, entre tiempo de trabajo con el centro y tiempo de trabajo académico.
Consultad la información detallada en la ficha de cada programa.
Cabe la posibilidad de ampliar las horas estipuladas en la asignatura mediante un segundo convenio de prácticas no curriculares.
En la UOC, dependiendo de cada programa, existen diferentes modalidades de prácticas.
Las prácticas profesionales externas son aquellas vinculadas a un centro de prácticas externo. Dichas prácticas pueden ser «presenciales» implican la presencia física en el centro durante toda la duración de las prácticas, «virtuales» se llevan a cabo a distancia en formato de teletrabajo o «semipresenciales» una combinación de las dos opciones anteriores.
Las prácticas profesionales en las que la UOC actúa como centro de prácticas pueden ser presenciales si se realizan dentro de un departamento de esta universidad o bien llevarse a cabo en un entorno virtual de aprendizaje proporcionado por ella.
En cualquiera de estas modalidades, el estudiante se sitúa en un contexto de aprendizaje «auténtico», que lo confronta con la realidad de su campo profesional.
La modalidad específica de las prácticas en cada programa se explica en el plan docente de cada asignatur
El estudiante debe cumplir los requisitos que se establecen en el plan de estudios correspondiente para poder matricularse de la asignatura de prácticas. Además, ha de tener, de ser necesario, el convenio de cooperación educativa firmado en el momento de inicio de las prácticas.
Los procedimientos específicos para cada programa y las fechas de solicitud se describen en el espacio del Campus Virtual Trámites / Prácticas curriculares.
En términos generales, el estudiante debe tramitar la solicitud de prácticas en el semestre anterior a la realización de las mismas. Los pasos que hay que seguir son los siguientes:
- Rellenar un formulario de intenciones (puede ser opcional o prescriptivo, en función del programa de estudios).
- Inscribirse en la convocatoria correspondiente en la herramienta de gestión de prácticas.
- Solicitar una oferta de prácticas o más (en el caso de que haya una oferta de la UOC) o aportar un centro de prácticas para que esta universidad lo valore y lo valide, si procede.
- Formalizar la matrícula, una vez que la UOC le haya asignado una práctica concreta, y siempre que el periodo de matriculación esté abierto.
- Firmar el convenio de cooperación educativa con las partes implicadas, siguiendo las instrucciones que recibirá (en algunos casos, puede formalizarse antes del periodo de matriculación).
Es indispensable seguir el procedimiento establecido dentro de los plazos indicados para poder gestionar la solicitud de prácticas.
Dentro del espacio del Campus Virtual Trámites / Solicitud de prácticas curriculares está el calendario y el procedimiento específico de cada programa.
Si sois una institución, una empresa, etc., y deseáis ofrecer plazas de prácticas a los estudiantes de la UOC, debéis seguir estos pasos:
- Registraros como «centro de prácticas» en la herramienta de gestión www.uoc.edu/experience.
- Crear la oferta de prácticas en la herramienta.
- Seleccionar el menú Convocatorias, buscar la convocatoria de prácticas curriculares donde se quiere participar (*) y crear la oferta.
- Rellenar los datos que se solicitan. En caso de tener un candidato concreto, en la tercera pestaña (Candidato) puede seleccionarse Modo directo e introducir el nombre del estudiante.
(*) Si no se conoce de entrada en qué convocatoria curricular participar, puede hacerse dentro de la de «Prácticas no curriculares». El equipo de gestión de prácticas se pondrá en contacto en caso de ver oportunidad de participar en alguna convocatoria concreta de las curriculares, siempre que estén abiertos los periodos.
Los tutores de prácticas pueden beneficiarse de descuentos para formarse profesionalmente en la UOC:
- 7 % de descuento en másteres propios, posgrados y cursos de especialización, ampliable hasta un 27 % en matrícula avanzada.
- 7 % de descuento en cursos de idiomas, ampliable hasta un 27 % en matrícula avanzada.
Otros servicios incluidos:
- Factura a nombre de la empresa
- Matrícula grupal
Para disfrutar de estas ventajas, tenéis que realizar la matrícula desde la web de la UOC y utilizar el código promocional que recibiréis en el momento que se os envíen los certificados de tutorización.
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