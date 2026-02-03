Los estudios de máster de Dirección Financiera concluyen con la elaboración de un trabajo final que tiene 8 créditos ECTS. Consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales. El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutordel trabajo final, quien realiza el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito.

Trabajo final

Los estudios de máster de Dirección Financiera concluyen con la elaboración de un trabajo final que tiene 8 créditos ECTS. Consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante tiene que cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura hay que haber superado un número determinado de créditos del programa.



Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.



El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutordel trabajo final, quien realiza el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante, hacer el seguimiento del proyecto y asesorarle en cada uno de los siguientes aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa en la cual el estudiante debe hacer una exposición del trabajo que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por diferentes miembros que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, el producto, el proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa se tiene que hacer de manera virtual.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, hay que consultar el plan docente en la Secretaria del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.



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