Les candidatures s'han de valorar sobre un màxim de 100 punts, els quals s'assignen de la manera següent:

Un màxim de 25 punts per l'expedient acadèmic de grau (o equivalent). Si la mitjana ponderada de l'expedient (fent servir el nombre de crèdits de cada assignatura com a pes de cada qualificació) es calcula utilitzant l'escala habitual, és a dir, 0 per a suspens, 1 per a aprovat, 2 per a notable, 3 per a excel·lent i 4 per a matrícula d'honor, els punts s'assignen de la manera següent: 0 punts si la nota és inferior a 1 5 punts si la nota mitjana oscil·la entre 1 i 1,5 10 punts si la nota mitjana oscil·la entre 1,5 i 2 15 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2 i 2,5 20 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2,5 i 3 25 punts si la nota mitjana és igual o superior a 3

Un màxim de 15 punts per l'expedient acadèmic de màster (o equivalent). Si la mitjana ponderada de l'expedient (fent servir el nombre de crèdits de cada assignatura com a pes de cada qualificació) es calcula utilitzant l'escala habitual, és a dir, 0 per a suspens, 1 per a aprovat, 2 per a notable, 3 per a excel·lent i 4 per a matrícula d'honor, els punts s'assignen de la manera següent: 0 punts si la nota és inferior a 1 4 punts si la nota mitjana oscil·la entre 1 i 2 8 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2 i 2,5 12 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2,5 i 3 15 punts si la nota mitjana és igual o superior a 3

Un màxim de 10 punts per la producció científica prèvia del candidat/a, amb la ponderació següent: 10 punts si el candidat/a acredita un treball publicat o acceptat en una revista indexada en el JCR (o un altre índex de referència que la Comissió Acadèmica consideri vàlid). 8 punts per un treball publicat o acceptat en una revista no indexada en el JCR (o un altre índex de referència que la Comissió Acadèmica consideri vàlid) sempre que el procés de publicació en la revista inclogui avaluació d'experts (peer review). 6 punts per un treball publicat o acceptat en un congrés internacional amb avaluació d'experts. 4 punts per un treball publicat o acceptat en un congrés nacional amb avaluació d'experts. 2 punts pel treball final de màster en modalitat de recerca.

Un màxim de 5 punts per acreditar un nivell d'anglès igual o superior a B2 en el Marc comú europeu de referència (MCER): 5 punts per acreditar un nivell d'anglès C2 en l'MCER, com per exemple: 96 o més punts en el test TOEFL Internet-based; Certificate of Proficiency in English de la Cambridge University; o 7,5 o més punts en l'examen IELTS. 3 punts per acreditar un nivell d'anglès C1 en l'MCER, com per exemple: 79 o més punts en el test TOEFL Internet-based; Certificate of Advanced English de la Cambridge University; o 6,5 o més punts en l'examen IELTS. 1 punt per acreditar un nivell d'anglès B2 (nivell mínim exigit en el programa) en l'MCER, com per exemple: 65 o més punts en el test TOEFL Internet-based; First Certificate in English de la Cambridge University; o 5,5 o més punts en l'examen IELTS.

Un màxim de 10 punts per la carta de presentació: 4 punts per la redacció correcta de la carta i 6 punts per motivar adequadament l'encaix de la proposta o l'interès de recerca del candidat/a amb alguna de les línies de recerca indicades en la convocatòria del programa.

Un màxim de 10 punts per l'entrevista personal. Es valora el coneixement del programa, l'interès del candidat/a per les seves línies de recerca i la coherència de l'entrevista amb la carta de presentació lliurada. En aquesta entrevista participa un professor/a responsable de la línia de recerca preferent indicada pel candidat/a en la sol·licitud i almenys un altre professor/a membre de la Comissió Acadèmica del programa.

Un màxim de 10 punts per l'adequació de la formació, l'experiència i l'encaix dels interessos de recerca del candidat/a amb el programa i amb algun dels seus grups i línies de recerca. Aquesta valoració respon a la redacció de la normativa dels estudis de doctorat de la UOC. Aquests punts s'assignen tant segons la carta de presentació, l'entrevista personal com el conjunt de documentació aportada pel candidat.

Un màxim de 5 punts per les persones de referència: 1 punt per cadascuna de les persones aportades (fins a tres) i 2 punts addicionals per aportar informació complementària (com el currículum, la seva relació personal o acadèmica amb el candidat/a o cartes de recomanació).

Un màxim de 10 punts per altres mèrits que faci constar el candidat/a, com per exemple acreditar premis, patents, beques, estades de recerca en centres de referència o experiència professional prèvia en R+D+I.

La puntuació mínima per a accedir al programa ha de ser de 50 punts, calculats amb els criteris anteriors. Si no hi ha suficients candidats amb 50 punts en una convocatòria, quedaran places desertes. Amb independència de la puntuació total obtinguda, l'obtenció d'un mínim d'un punt en l'acreditació de l'idioma anglès és indispensable per a poder accedir al programa.

L'assignació de places es farà tenint en compte les places disponibles per a cada línia de recerca oferta. Per tant, és possible que una línia amb més competència requereixi una puntuació més alta d'accés que d'altres quan es faci la classificació ordenada de les puntuacions dels candidats/es. En tot cas, es requerirà el mínim de 50 punts per a totes les línies.