Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Presentació
La producció científica i la capacitat formativa dels investigadors dels diferents grups en l'àmbit de la informàtica, el multimèdia i la telecomunicació de la UOC aconsella la creació d'un programa de doctorat específic, amb identitat pròpia, que permeti la consolidació de l'activitat investigadora i de transferència en aquest àmbit. Per aquest motiu, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (IMT) de la UOC ofereixen aquest programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes.
Les línies i els grups de recerca vinculats al programa s'articulen entorn de les tecnologies de la informació i de xarxes, en aspectes com ara la seguretat informàtica, els sistemes distribuïts, les xarxes obertes i descentralitzades, els sistemes i aplicacions multimèdia, els aspectes tecnològics de l'aprenentatge virtual o e-learning, els sistemes d'informació, la visió per computador, l'enginyeria del programari o l'enginyeria de serveis.
La producció científica i la capacitat formativa dels investigadors dels diferents grups en l'àmbit de la informàtica, el multimèdia i la telecomunicació de la UOC aconsella la creació d'un programa de doctorat específic, amb identitat pròpia, que permeti la consolidació de l'activitat investigadora i de transferència en aquest àmbit. Per aquest motiu, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (IMT) de la UOC ofereixen aquest programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes.
Les línies i els grups de recerca vinculats al programa s'articulen entorn de les tecnologies de la informació i de xarxes, en aspectes com ara la seguretat informàtica, els sistemes distribuïts, les xarxes obertes i descentralitzades, els sistemes i aplicacions multimèdia, els aspectes tecnològics de l'aprenentatge virtual o e-learning, els sistemes d'informació, la visió per computador, l'enginyeria del programari o l'enginyeria de serveis. Cal destacar que diverses d'aquestes línies de recerca són acollides als dos centres de recerca de la Universitat: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearning Innovation Center (eLinC).
Els Estudis IMT, amb el suport dels dos centres de recerca vinculats a la Universitat, focalitzen l'atenció en el desenvolupament científic en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de xarxes mitjançant una oferta formativa de nivell superior (que inclou postgrau, màster i doctorat), d'acord amb les línies de treball esmentades i que respongui a les necessitats de la demanda existent.
Diversos dels grups de recerca dels Estudis IMT tenen projectes de recerca finançats en convocatòries competitives, tant nacionals com internacionals, han obtingut el reconeixement d'agències de qualitat del sistema universitari, inclouen professorat acreditat i amb trams de recerca reconeguts, i disposen d'una extensa llista de publicacions en revistes científiques i congressos de prestigi que n'avalen la trajectòria investigadora.
Més d'una trentena dels professors/es dels estudis esmentats són doctors/es i estan en condicions de dirigir tesis doctorals dins del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes. A més, els dos centres de recerca esmentats proporcionen programes de beques (beques UOC), de professors visitants, de professors residents, d'investigadors postdoctorals i de professors convidats, entre d'altres, que fomenten la col·laboració amb grups i investigadors d'altres universitats i aporten valor afegit als estudis de doctorat.
Competències
El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):
C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.
Perfils d'accés
El perfil d'ingrés recomanat per a aquest doctorat és el d'un estudiant que compleixi els requisits següents:
1. Titulat/ada en un dels màsters universitaris de la UOC següents (verificats degudament):
● Màster universitari d'Aplicacions Multimèdia
● Màster universitari de Programari Lliure
● Màster universitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
● Màster universitari de Visió per Computador
● Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística
● Màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica
A més, també s'admeten al programa de doctorat els estudiants que hagin fet altres màsters universitaris en àmbits tecnològics, independentment que s'hagin cursat a la UOC o en altres universitats. Aquesta admissió ha d'anar acompanyada dels complements de formació corresponents, segons cada cas.
En el cas de les titulacions que ofereix la UOC, poden, per temàtica, ser admesos al programa de doctorat els titulats dels màsters universitaris següents:
● Màster universitari d'Enginyeria Informàtica.
● Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació.
2. Acreditar un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència, en cas de no ser ciutadà d'un país de parla anglesa.
Els candidats al programa de doctorat a temps parcial (en línia) que no tinguin el nivell exigit tenen l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any. Si l'estudiant no assoleix aquest nivell, no se li pot aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa de doctorat de la UOC.
Si l'estudiant demana una beca, ha d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. En tot cas, la capacitat que mostren els candidats per explicar amb claredat i en anglès els seus projectes acadèmics també és tinguda en compte per les comissions acadèmiques en el procés de selecció.
El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès que permeten assolir el nivell mínim exigit per accedir als diferents programes de doctorat (B2). En cas que el candidat hagi estat escolaritzat o hagi cursat la totalitat d'un grau, bachelor o màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en llengua vehicular anglesa en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se li reconeix un nivell equivalent al necessari per accedir al programa.
La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell d'aquest idioma per internet. Una puntuació d'entre 65 i 78 acredita un nivell corresponent al B2 segons el Marc europeu comú de referència.
L'estudiant també pot demostrar les seves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix.
3. Preferiblement tenir experiència prèvia en l'elaboració de producció científica (tot i que també es potencia l'ingrés de doctorands amb poca experiència prèvia en recerca, per exemple, els que han obtingut una titulació de màster universitari recentment).
4. Amb un interès clar per fer el doctorat en un camp de coneixement afí a aquest programa i a les seves línies i grups de recerca.
La Comissió Acadèmica del programa estudia cada sol·licitud de manera individual i permet, en casos excepcionals, l'admissió de doctorands amb altres perfils quan es considera justificat.
Sortides professionals
Les sortides professionals principals d'aquests titulats són la docència i la recerca, tant en el sector acadèmic com en el sector empresarial.
Titulació oficial
El programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
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Inici
23 set. 2027
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Online
100%
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Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026
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Idiomes: Català, Castellà, Anglès
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
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Qualitat de la titulació
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.