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Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Presentació

La producció científica i la capacitat formativa dels investigadors dels diferents grups en l'àmbit de la informàtica, el multimèdia i la telecomunicació de la UOC aconsella la creació d'un programa de doctorat específic, amb identitat pròpia, que permeti la consolidació de l'activitat investigadora i de transferència en aquest àmbit. Per aquest motiu, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (IMT) de la UOC ofereixen aquest programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes.

Les línies i els grups de recerca vinculats al programa s'articulen entorn de les tecnologies de la informació i de xarxes, en aspectes com ara la seguretat informàtica, els sistemes distribuïts, les xarxes obertes i descentralitzades, els sistemes i aplicacions multimèdia, els aspectes tecnològics de l'aprenentatge virtual o e-learning, els sistemes d'informació, la visió per computador, l'enginyeria del programari o l'enginyeria de serveis.

La producció científica i la capacitat formativa dels investigadors dels diferents grups en l'àmbit de la informàtica, el multimèdia i la telecomunicació de la UOC aconsella la creació d'un programa de doctorat específic, amb identitat pròpia, que permeti la consolidació de l'activitat investigadora i de transferència en aquest àmbit. Per aquest motiu, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (IMT) de la UOC ofereixen aquest programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes.

Les línies i els grups de recerca vinculats al programa s'articulen entorn de les tecnologies de la informació i de xarxes, en aspectes com ara la seguretat informàtica, els sistemes distribuïts, les xarxes obertes i descentralitzades, els sistemes i aplicacions multimèdia, els aspectes tecnològics de l'aprenentatge virtual o e-learning, els sistemes d'informació, la visió per computador, l'enginyeria del programari o l'enginyeria de serveis. Cal destacar que diverses d'aquestes línies de recerca són acollides als dos centres de recerca de la Universitat:  l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearning Innovation Center (eLinC).

Els Estudis IMT, amb el suport dels dos centres de recerca vinculats a la Universitat, focalitzen l'atenció en el desenvolupament científic en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de xarxes mitjançant una oferta formativa de nivell superior (que inclou postgrau, màster i doctorat), d'acord amb les línies de treball esmentades i que respongui a les necessitats de la demanda existent.

Diversos dels grups de recerca dels Estudis IMT tenen projectes de recerca finançats en convocatòries competitives, tant nacionals com internacionals, han obtingut el reconeixement d'agències de qualitat del sistema universitari, inclouen professorat acreditat i amb trams de recerca reconeguts, i disposen d'una extensa llista de publicacions en revistes científiques i congressos de prestigi que n'avalen la trajectòria investigadora.

Més d'una trentena dels professors/es dels estudis esmentats són doctors/es i estan en condicions de dirigir tesis doctorals dins del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes. A més, els dos centres de recerca esmentats proporcionen programes de beques (beques UOC), de professors visitants, de professors residents, d'investigadors postdoctorals i de professors convidats, entre d'altres, que fomenten la col·laboració amb grups i investigadors d'altres universitats i aporten valor afegit als estudis de doctorat.

Competències

El programa de doctorat capacita per a les següents competències bàsiques (Reial decret 99/2011 i Reial decret 576/2023):

C1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

C2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

C3. Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

C4. Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

C5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

C6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

C7. Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, conforme a l'article 12 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú, mitjançant l'avaluació d'activitats transversals dutes a terme per la doctoranda o el doctorand relacionades amb diferents dimensions de la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana, així com la capacitació adquirida en les dues disciplines en format de microcredencials o similar.

Perfils d'accés

El perfil d'ingrés recomanat per a aquest doctorat és el d'un estudiant que compleixi els requisits següents: 

1. Titulat/ada en un dels màsters universitaris de la UOC següents (verificats degudament):

● Màster universitari d'Aplicacions Multimèdia 

● Màster universitari de Programari Lliure 

● Màster universitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions 

● Màster universitari de Visió per Computador

● Màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística

● Màster universitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica

A més, també s'admeten al programa de doctorat els estudiants que hagin fet altres màsters universitaris en àmbits tecnològics, independentment que s'hagin cursat a la UOC o en altres universitats. Aquesta admissió ha d'anar acompanyada dels complements de formació corresponents, segons cada cas.

En el cas de les titulacions que ofereix la UOC, poden, per temàtica, ser admesos al programa de doctorat els titulats dels màsters universitaris següents: 

● Màster universitari d'Enginyeria Informàtica. 

● Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació. 

2. Acreditar un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència, en cas de no ser ciutadà d'un país de parla anglesa. 

Els candidats al programa de doctorat a temps parcial (en línia) que no tinguin el nivell exigit tenen l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any. Si l'estudiant no assoleix aquest nivell, no se li pot aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa de doctorat de la UOC. 

Si l'estudiant demana una beca, ha d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. En tot cas, la capacitat que mostren els candidats per explicar amb claredat i en anglès els seus projectes acadèmics també és tinguda en compte per les comissions acadèmiques en el procés de selecció. 

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès que permeten assolir el nivell mínim exigit per accedir als diferents programes de doctorat (B2). En cas que el candidat hagi estat escolaritzat o hagi cursat la totalitat d'un grau, bachelor o màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en llengua vehicular anglesa en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se li reconeix un nivell equivalent al necessari per accedir al programa. 

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell d'aquest idioma per internet. Una puntuació d'entre 65 i 78 acredita un nivell corresponent al B2 segons el Marc europeu comú de referència. 

L'estudiant també pot demostrar les seves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. 

3. Preferiblement tenir experiència prèvia en l'elaboració de producció científica (tot i que també es potencia l'ingrés de doctorands amb poca experiència prèvia en recerca, per exemple, els que han obtingut una titulació de màster universitari recentment).

4. Amb un interès clar per fer el doctorat en un camp de coneixement afí a aquest programa i a les seves línies i grups de recerca. 

 La Comissió Acadèmica del programa estudia cada sol·licitud de manera individual i permet, en casos excepcionals, l'admissió de doctorands amb altres perfils quan es considera justificat. 

Sortides professionals

Les sortides professionals principals d'aquests titulats són la docència i la recerca, tant en el sector acadèmic com en el sector empresarial.

Titulació oficial

El programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    23 set. 2027

  • Online

    100%

  • Accés a l'aula d'acollida: 10 de març de 2026

  • Idiomes: Català, Castellà, Anglès

  • Titulació oficial

Sol·licita el servei d'acollida i informació

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya) que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits a l'EEES.

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 

Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Pla d'estudis

Pla d'estudis

Amb la finalitat d'adquirir la formació avançada que requereix l'elaboració del projecte de recerca, l'estudiant ha de completar, durant el doctorat, les assignatures, cursos o activitats que s'han incorporat al seu itinerari formatiu personal.

L'oferta formativa consta de diverses activitats formatives, de tipologia, durada, distribució temporal i objectius diferenciats, que s'estructuren en cinc blocs diferents (cursos metodològics, seminaris temàtics de recerca, complements de formació, activitats formatives complementàries orientades a la recerca i seminari de recerca del doctorat).

Taula resum dels blocs en què es configura l'oferta formativa del període de recerca organitzat:

Tipus d'activitat formativaDuradaModalitat d'ensenyament-aprenentatgeDistribució temporalObligatorietat
CursosSemestralVirtualDurant el període de recercaRecomanables
Complements de formacióSemestralVirtual1r. curs (1r. o 2n. semestre)Optatius
Seminaris formatiusDos mesosVirtualDurant el període de recercaAltament recomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoriaSemestralVirtualDurant el període de recercaOptatius
Tallers10 horesVirtualDurant el període de recercaOptatius

En qualsevol cas, la incorporació de cursos, seminaris i activitats a l'itinerari formatiu del doctorand/a depèn de la formació i experiència de recerca prèvies que tingui, i també de l'àmbit específic o la temàtica que abordi en el seu projecte de recerca.

Nota important: la informació d'aquesta pàgina té valor orientatiu i no és vinculant.

Complements de formació

Es tracta d'assignatures, de durada semestral, impartides mitjançant el procés d'ensenyament-aprenentatge virtual propi de la UOC, que proporcionen formació avançada sobre metodologies per a la recerca en algun dels àmbits en els quals es desenvolupa el projecte de recerca. Tenen caràcter obligatori per als estudiants que no han adquirit prèviament aquesta formació, els quals necessàriament les han de cursar i superar durant el segon semestre.

Es facilita a l'estudiant l'adquisició de coneixements avançats i el domini de metodologies de recerca variades que el capacitin per a abordar amb èxit l'anàlisi sobre les tecnologies de la informació i de xarxes en algun dels seus àmbits.

A continuació, i amb caràcter orientatiu, es recullen els cursos metodològics susceptibles d'incorporar-se a l'itinerari formatiu de l'estudiant durant el segon semestre del període de recerca.

Distribució temporalÀmbit de tecnologies de la informació i de xarxesCrèdits ECTSTipologiaIdioma
1r.

Complements de formació


Es tracta d'assignatures, de durada semestral, impartides mitjançant el procés d'ensenyament-aprenentatge virtual propi de la UOC, que proporcionen formació avançada sobre metodologies per a la recerca en algun dels àmbits en els quals es desenvolupa el projecte de recerca. Tenen caràcter obligatori per als estudiants que no han adquirit prèviament aquesta formació, els quals necessàriament les han de cursar i superar durant el segon semestre.

Es facilita a l'estudiant l'adquisició de coneixements avançats i el domini de metodologies de recerca variades que el capacitin per a abordar amb èxit l'anàlisi sobre les tecnologies de la informació i de xarxes en algun dels seus àmbits.

A continuació, i amb caràcter orientatiu, es recullen els cursos metodològics susceptibles d'incorporar-se a l'itinerari formatiu de l'estudiant durant el segon semestre del període de recerca.

Distribució temporalÀmbit de tecnologies de la informació i de xarxesCrèdits ECTSTipologiaIdioma
1r. o 2n. semestreResearch methodologies in network and information technologies6ObligatoriAnglès
1r. o 2n. semestreResearch techniques in network and information technologies6ObligatoriAnglès
1r. o 2n. semestreAnglès B2.16OptatiuAnglès
1r. o 2n. semestreAnglès B2.26Optatiu 

L'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar cursos optatius. Es configuren a partir de les necessitats formatives específiques associades als requisits d'accés i els assigna la Comissió Acadèmica del doctorat. Poden incloure, especialment en el cas d'estudiants no provinents de l'Espai Europeu d'Educació Superior, cursos de l'oferta de màsters universitaris de la Universitat. En cas que s'hi incorporin, cal cursar-los i superar-los durant el primer curs acadèmic dels estudis de doctorat.

Distribució temporalAssignaturesCrèdits ECTSTipologiaIdioma
1r. o 2n. semestreFormalization and Proofs5OptatiuAnglès
1r. o 2n. semestreComputer Modelling & Simulation5OptatiuAnglès
1r. o 2n. semestreResearch Design in Social Sciences5OptatiuAnglès
1r. o 2n. semestreInterdisciplinary Analysis of the Network Society5OptatiuAnglès
1r. o 2n. semestreAdvanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research5OptatiuAnglès
1r. o 2n. semestreAdvanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research5OptatiuAnglès
1r. o 2n. semestreRecerca en e-learning5OptatiuCatalà / Castellà
1r. o 2n. semestreMètodes de recerca5OptatiuCatalà / Castellà
1r. o 2n. semestreTècniques d'anàlisi de dades5OptatiuCatalà / Castellà
1r. o 2n. semestreConstrucció d'instruments per a la recerca5OptatiuCatalà / Castellà

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en els estudis de grau. Si esteu fent un doctorat a qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://www.uoc.edu/ca/estudis/doctorats

Segons els estudis previs de l'estudiant, els seus interessos de recerca i el règim en el qual cursa els estudis de doctorat (a temps complet i de manera presencial, o a distància), se'n pot establir la participació en activitats formatives de durada curta, de suport a la seva recerca.

Distribució temporalTallersCrèdits ECTSTipologiaIdioma
Anual (1er. semestre)Search for academic information0RecomanableAnglès
Anual (1er. semestre)Bibliographic reference management0RecomanableAnglès
Anual (2n. semestre)Where to publish: How to identify leading journals0RecomanableAnglès
Autoaprenentatge NVivo Qualititive Analysis0OptatiuAnglès

Itinerari i durada

En ingressar en el període de recerca del programa de doctorat, la UOC proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i capacitats en recerca del doctorand/a (particularment en metodologies per a la recerca), i també els seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació en recerca. En cas de ser incloses en l'itinerari formatiu personal, han de ser necessàriament cursades i superades pel doctorand/a.

En la definició de l'itinerari formatiu personalitzat, es consideren fins a cinc tipologies o blocs d'activitats formatives que donen suport al pla de recerca del doctorand/a, d'acord amb els criteris que es recullen a continuació:
 

Cursos metodològics

Els estudiants han de cursar i superar durant el primer curs, si no ho han fet prèviament, els cursos en metodologies avançades de recerca que es corresponen amb la seva activitat de recerca dins del programa.
 

Seminaris temàtics de recerca

Els estudiants han de cursar i superar durant el primer curs un seminari temàtic de recerca vinculat a l'àmbit o temàtiques abordats en el seu pla de recerca (quan escaigui).
 

Complements de formació

Addicionalment, l'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar complements de formació. Aquests es configuren a partir de l'oferta de màsters universitaris de la UOC i, en cas d'incorporar-se, han de ser cursats i superats durant el curs acadèmic.
 

Activitats formatives complementàries orientades a la recerca

Depenent dels estudis previs de l'estudiant, dels seus interessos de recerca i del règim en què cursa els estudis de doctorat (a temps complet i de manera presencial, o a distància), se'n pot establir la participació en activitats formatives de curta durada, de suport a la recerca.
 

Seminaris de recerca del doctorat

Els estudiants del programa han de participar activament, al llarg de tot el període de recerca, en el seminari de recerca del doctorat corresponent a l'àmbit en el qual estan desenvolupant la seva tesi doctoral, en la versió tant presencial com virtual (cosa que depèn del règim en què cursen els estudis).

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencialData de finalització

Selecció i admissió

  • Entrevista personal (personal o telefònica)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació

Febrer -Maig
any 0

Accés

  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Firma de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

1.r curs - Semestre 2

  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Realització del projecte de recerca
  • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
  • Avaluació del projecte de recerca por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer

a Juliol - 1r any

2.º curs

  • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
  • Entrega del documento de activitats
  • Realització del PhD Seminar 1
  • Avaluació anual de seguiment por la direcció i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
  • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n any

3.r curs

  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesis doctoral por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat onlineData de finalització
Selecció i admissió
  • Entrevista personal (personal o telefònica)
  • Resolució de la convocatòria
  • Acceptació
Febrer a Maig - any 0
Accessos
  • Assignació del tutor/a de doctorat
  • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat
Juny - any 0
1.r curs - Semestre 1
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Firma de la carta de compromisos de los estudis de doctorat
Setembre a febrer - 1r any
1.r curs - Semestre 2
  • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
  • Realització del projecte de recerca
  • Avaluació del projecte de recerca por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 
Febrer a Juliol -1r any
2.º curs i consecutius
  • Entrega del documento de activitats
  • Realització del PhD Seminar 1 (en el 2n curs)
  • Realització del PhD Seminar 2 (en el 4r curs)
  • Avaluació anual de seguiment por la direcció i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Desenvolupament de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any
5.º curs
  • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
  • Avaluació prèvia de la tesis doctoral por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
  • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
  • Lectura i defensa de la tesis doctoral
Setembre a Juliol - 5è any

La durada dels estudis és d'un màxim de 3 anys a temps complet i de 5 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada matriculat en el programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a, el director/a de tesi i els altres integrants del Comitè de Direcció de Tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

Línies de recerca

Més informació
Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Professorat

Direcció de l'Escola de Doctorat

  • Ferran Adelantado Freixer
    Doctor en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva activitat docent està relacionada amb les xarxes de comunicació. El seu àmbit de recerca gira al voltant de les xarxes d'accés sense fil, els sistemes 4G / 5G, les microcel·les, l'accés dinàmic a l'espectre, la gestió de recursos de ràdio, les xarxes cognitives sense fil, l'accés oportunista a l'espectre, les xarxes de sensors sense fils, els protocols de comunicació sense fils i la internet de les coses (IoT).

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Convocatòria d’accés

Requisits d'accés

Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.

Requisits d'accés


Per poder accedir al programa de doctorat, la persona candidata ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que està en una de les situacions següents:

  • Tenir un títol universitari oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
  • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris (llicenciatura, arquitectura o enginyeria) i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES).
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició.
  • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, havent comprovat prèviament que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
  • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
  • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas, l'estudiant ha de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació específics, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'estudis de màster.
  • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
  • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del MECES, d'acord amb el procediment que preveu el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitectura, enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura.

Si la persona candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que, en cada cas, determini cada programa.

Si la persona candidata únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Segons el Decret 822/2021, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat en modalitat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any.

Requisits d'admissió


A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes estableix els requisits específics següents:

  • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
  • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Les persones candidates al programa de doctorat en modalitat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any. En cas que l'estudiant no assoleixi aquest nivell, no se li podrà aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

Si vols seguir el programa en modalitat a temps complet, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per presentar la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Tots els candidats que sol·licitin l'admissió han de presentar els documents següents:

  • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

  • Una carta de motivació en la qual el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria i expliqui els motius específics per sol·licitar l'admissió al programa (les seves motivacions), una descripció dels seus interessos de recerca i els vincles amb el grup de recerca.

  • Una carta d'aval (opcional) que figuri a nom de la recerca que recolza el projecte de doctorat personal, així com la intenció d'actuar com a tutor/a.

  • Un currículum que descrigui els programes i cursos de màster o postgrau que el candidat ha cursat relacionats amb els interessos de recerca descrits a la declaració d'interès i, si escau, una descripció de la producció científica prèvia.

  • Un exemple d'un treball acadèmic recent (en català, castellà o anglès).

Documentació d'accés


Tots els candidats que sol·licitin l'admissió han de presentar els documents següents:

  • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

  • Una carta de motivació en la qual el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria i expliqui els motius específics per sol·licitar l'admissió al programa (les seves motivacions), una descripció dels seus interessos de recerca i els vincles amb el grup de recerca.

  • Una carta d'aval (opcional) que figuri a nom de la recerca que recolza el projecte de doctorat personal, així com la intenció d'actuar com a tutor/a.

  • Un currículum que descrigui els programes i cursos de màster o postgrau que el candidat ha cursat relacionats amb els interessos de recerca descrits a la declaració d'interès i, si escau, una descripció de la producció científica prèvia.

  • Un exemple d'un treball acadèmic recent (en català, castellà o anglès).

  • Certificats acadèmics de la formació prèvia del doctorand, on constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la nota mitjana de l'expedient acadèmic, si aquest no s'ha presentat per acreditar que es compleixen els requisits d'admissió.

  • Certificat del nivell d'anglès requerit pel programa de doctorat (mínim B2).

  • Documents que acreditin que el candidat compleix els requisits d'admissió; trobareu més informació sobre aquesta secció a la Secretaria del Campus.

En el cas de titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'educació superior de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i no homologades (reconegudes oficialment pel Ministeri d'Educació espanyol), el títol universitari s'ha d'autenticar per via diplomàtica (o, si cal, mitjançant l'apostil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol o en anglès, aquests documents han d'anar acompanyats de la seva traducció jurada al català, castellà o anglès. La manca de presentació d'aquests documents o el fet que les dades que contenen no coincideixin amb el que s'ha declarat podrà comportar la denegació de la sol·licitud.

Un cop revisada la documentació d'admissió i acceptada la vostra sol·licitud, l'admissió al programa dependrà de la presentació de la documentació oficial.

 

Criteris d'avaluació

Les candidatures s'han de valorar sobre un màxim de 90 punts, els quals s'assignen de la manera següent:

  •  Un màxim de 25 punts per l'expedient acadèmic de grau (o equivalent). Els punts s'assignen de la manera següent:
    • 0 punts si la nota és inferior a 5
    • 5 punts si la nota mitjana oscil·la entre 5 i 6
    • 10 punts si la nota mitjana oscil·la entre 6 i 7
    • 15 punts si la nota mitjana oscil·la entre 7 i 8
    • 20 punts si la nota mitjana oscil·la entre 8 i 9
    • 25 punts si la nota mitjana és igual o superior a 9
  • Un màxim de 15 punts per l'expedient acadèmic de màster (o equivalent). Els punts s'assignen de la manera següent:
    • 0 punts si la nota és inferior a 5
    • 4 punts si la nota mitjana oscil·la entre 5 i 7
    • 8 punts si la nota mitjana oscil·la entre 7 i 8
    • 12 punts si la nota mitjana oscil·la entre 8 i 9
    • 15 punts si la nota mitjana és igual o superior a 9
  • Un màxim de 10 punts per la producció científica prèvia del candidat/a, amb la ponderació següent:

Criteris d'avaluació


Les candidatures s'han de valorar sobre un màxim de 90 punts, els quals s'assignen de la manera següent:

  •  Un màxim de 25 punts per l'expedient acadèmic de grau (o equivalent). Els punts s'assignen de la manera següent:
    • 0 punts si la nota és inferior a 5
    • 5 punts si la nota mitjana oscil·la entre 5 i 6
    • 10 punts si la nota mitjana oscil·la entre 6 i 7
    • 15 punts si la nota mitjana oscil·la entre 7 i 8
    • 20 punts si la nota mitjana oscil·la entre 8 i 9
    • 25 punts si la nota mitjana és igual o superior a 9
  • Un màxim de 15 punts per l'expedient acadèmic de màster (o equivalent). Els punts s'assignen de la manera següent:
    • 0 punts si la nota és inferior a 5
    • 4 punts si la nota mitjana oscil·la entre 5 i 7
    • 8 punts si la nota mitjana oscil·la entre 7 i 8
    • 12 punts si la nota mitjana oscil·la entre 8 i 9
    • 15 punts si la nota mitjana és igual o superior a 9
  • Un màxim de 10 punts per la producció científica prèvia del candidat/a, amb la ponderació següent:
    • 10 punts si el candidat/a acredita un treball publicat o acceptat en una revista indexada en el JCR (o un altre índex de referència que la Comissió Acadèmica consideri vàlid).
    • 8 punts per un treball publicat o acceptat en una revista no indexada en el JCR (o un altre índex de referència que la Comissió Acadèmica consideri vàlid) sempre que el procés de publicació en la revista inclogui avaluació d'experts (peer review).
    • 6 punts per un treball publicat o acceptat en un congrés internacional amb avaluació d'experts.
    • 4 punts per un treball publicat o acceptat en un congrés nacional amb avaluació d'experts.
    • 2 punts pel treball final de màster en modalitat de recerca.
  • Un màxim de 5 punts per acreditar un nivell d'anglès igual o superior a B2 en el Marc comú europeu de referència (MCER):
    • 5 punts per acreditar un nivell d'anglès C2 en l'MCER, com per exemple: 96 o més punts en el test TOEFL Internet-based; Certificate of Proficiency in English de la Cambridge University; o 7,5 o més punts en l'examen IELTS.
    • 3 punts per acreditar un nivell d'anglès C1 en l'MCER, com per exemple: 79 o més punts en el test TOEFL Internet-based; Certificate of Advanced English de la Cambridge University; o 6,5 o més punts en l'examen IELTS.
    • 1 punt per acreditar un nivell d'anglès B2 (nivell mínim exigit en el programa) en l'MCER, com per exemple: 65 o més punts en el test TOEFL Internet-based; First Certificate in English de la Cambridge University; o 5,5 o més punts en l'examen IELTS.
  • Un màxim de 10 punts per la carta de presentació: 4 punts per la redacció correcta de la carta i 6 punts per motivar adequadament l'encaix de la proposta o l'interès de recerca del candidat/a amb alguna de les línies de recerca indicades en la convocatòria del programa.
  • Un màxim de 10 punts per l'adequació de la formació, l'experiència i l'encaix dels interessos de recerca del candidat/a amb el programa i amb algun dels seus grups i línies de recerca. Aquesta valoració respon a la redacció de la normativa dels estudis de doctorat de la UOC. Aquests punts s'assignen tant segons la carta de presentació, l'entrevista personal com el conjunt de documentació aportada pel candidat.
  • Un màxim de 5 punts per les persones de referència: 1 punt per cadascuna de les persones aportades (fins a tres) i 2 punts addicionals per aportar informació complementària (com el currículum, la seva relació personal o acadèmica amb el candidat/a o cartes de recomanació).
  • Un màxim de 10 punts per altres mèrits que faci constar el candidat/a, com per exemple acreditar premis, patents, beques, estades de recerca en centres de referència o experiència professional prèvia en R+D+I.

La puntuació mínima per a accedir al programa ha de ser de 50 punts, calculats amb els criteris anteriors. Si no hi ha suficients candidats amb 50 punts en una convocatòria, quedaran places desertes. Amb independència de la puntuació total obtinguda, l'obtenció d'un mínim d'un punt en l'acreditació de l'idioma anglès és indispensable per a poder accedir al programa.

En el cas de les candidatures que opten a beca (i casos puntuals en que la comissió ho consideri necessari) es procedeix a una segona fase d'avaluació consistent en una entrevista al candidat o candidata. Aquesta entrevista va a càrrec d'un membre de la comissió acadèmica i l'investigador o investigadora de la UOC que ha avalat la candidatura. La finalitat és contrastar i clarificar els mèrits, aptituds i motivacions argumentades a través de la documentació presentada i sobretot valorar la seva idoneitat per fer el doctorat.

L'assignació de places es farà tenint en compte les places disponibles per a cada línia de recerca oferta. Per tant, és possible que una línia amb més competència requereixi una puntuació més alta d'accés que d'altres quan es faci la classificació ordenada de les puntuacions dels candidats/es. En tot cas, es requerirà el mínim de 50 punts per a totes les línies.

Calendari

1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Calendari


1 de desembre de 2025: Inici de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

31 de gener de 2026: Finalització del termini de la convocatòria d'accés i admissió als programes de doctorat.

4 de març de 2026: Publicació de les llistes provisionals de les candidatures presentades.

5 de març a 11 de març de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures presentades (documentació esmenable).

17 de març de 2026: Publicació de les llistes definitives de les candidatures presentades.

11 de maig de 2026: Publicació provisional de la resolució de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

12 de maig a 22 de maig de 2026: Període d'al·legacions de les candidatures admeses en línia i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris). 

29 de maig de 2026: Resolució i publicació definitiva de les candidatures admeses als programes de doctorat i de les que han obtingut una beca UOC (Programes interuniversitaris).

Juliol de 2026: Inici matrícula curs 2026-27.

Setembre de 2026: Inici de docència curs acadèmic 2026-27.

Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Sol·licitar accés

Sol·licitud del servei d'acollida i informació

La sol·licitud del servei d'acollida i informació és un tràmit gratuït i sense compromís que et proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podràs:

  1. Contactar amb experts que t'ajudaran a resoldre els dubtes respecte a la presentació de la candidatura.
  2. Consultar la informació relativa al pla d'estudis, el detall dels preus de la matrícula, la documentació, etc. a la Secretaria del Campus.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comprova que compleixes els requisits necessaris per al programa a què vols accedir.

Formulari d'accés

En el formulari d'accés has de registrar les teves dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

Trobaràs detallada la documentació que necessites quan sol·licitis l'accés i puguis consultar la Secretaria del Campus.

Descomptes

En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Investigador

A l'apartat Línies de recerca trobaràs la informació per a poder contactar amb l'investigador principal. L'investigador et pot donar suport en la preparació de la candidatura i serà, si ho accepta, qui t'avalarà. Un cop admès en el programa, t'assessorarà i orientarà en la tria d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que tinguis, els teus interessos i el temps de què disposis.

Secretaria Virtual

Al Campus hi ha un apartat de Tràmits, on podràs consultar i gestionar totes les qüestions acadèmiques, com ara consultar el pla d'estudis, les formes de pagament o els descomptes disponibles. 

Des de Tràmits / Per fer un doctorat podràs emplenar el formulari d'admissió en el qual has de facilitar les dades acadèmiques i si vols optar a beca. Hi hauràs d'indicar quina línia de recerca vols.

Un cop fet el pas previ, en el mateix apartat, has d'adjuntar-nos la documentació. Podràs consultar quina documentació has d'adjuntar a l'apartat corresponent dins de Tràmits / Matrícula / Documentació


Quan s'hagin dut a terme tots els passos la Comissió acadèmica del doctorat valorarà les candidatures presentades. 


En cas que superis la primera fase del procés d'admissió, rebràs una notificació de confirmació que has passat a la segona fase, i es programarà una entrevista telefònica.


Si superes la segona fase del procés d'admissió, rebràs una notificació per a confirmar-te que has estat admès. Disposaràs d'un màxim d'un mes (comptador des de la notificació d'admissió) per a comunicar l'acceptació de la plaça en el programa de doctorat; si no es rep aquesta confirmació, no seràs admès en el programa.


Arribat aquest moment, és quan podràs formalitzar la matrícula, per a la qual cosa hauràs de triar la forma de pagament que t'estimis més entre les que hi ha disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos en el Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions de la Secretaria virtual.


Recorda que un cop t'hagis matriculat tindràs deu dies per a fer arribar la documentació d'accés.

La Generalitat de Catalunya fixa els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i la UOC. Pots consultar els preus aprovats per al curs 2023-2024 al Decret 125/2023, de 20 de juny.

Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

Preu per crèdit
Preu públic per crèdit: doctorat
32,28€/cr*
Recursos per a l'aprenentatge
15,16€/cr*
Taxes semestrals
Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi
200,56€
Taxa per la gestió de l'expedient
54,54€
Taxa pels serveis de suport a l'aprenentatge
101,47€
Taxes
Taxa per la sol·licitud del títol
218,15€
Taxa per la lectura i la defensa de la tesi doctoral
156,87€
Taxa per la sol·licitud de l'expedient
54,54€
Itinerari acadèmic

Aquest programa forma part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

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