Las líneas y los grupos de investigación vinculados al programa se articulan en torno a las tecnologías de la información y de redes, en aspectos como, por ejemplo, la seguridad informática, los sistemas distribuidos, las redes abiertas y descentralizadas, los sistemas y aplicaciones multimedia, los aspectos tecnológicos del aprendizaje virtual o e-learning, los sistemas de información, la visión por computador, la ingeniería del software o la ingeniería de servicios.

La producción científica y la capacidad formativa de los investigadores de los distintos grupos en el ámbito de la informática, la multimedia y la telecomunicación de la UOC aconseja la creación de un programa de doctorado específico, con identidad propia, que permita la consolidación de la actividad investigadora y de transferencia en este ámbito. Por este motivo, los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (IMT) de la UOC ofrecen este programa de Doctorado de Tecnologías de la Información y de Redes .

La producción científica y la capacidad formativa de los investigadores de los distintos grupos en el ámbito de la informática, la multimedia y la telecomunicación de la UOC aconseja la creación de un programa de doctorado específico, con identidad propia, que permita la consolidación de la actividad investigadora y de transferencia en este ámbito. Por este motivo, los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (IMT) de la UOC ofrecen este programa de Doctorado de Tecnologías de la Información y de Redes.

Las líneas y los grupos de investigación vinculados al programa se articulan en torno a las tecnologías de la información y de redes, en aspectos como, por ejemplo, la seguridad informática, los sistemas distribuidos, las redes abiertas y descentralizadas, los sistemas y aplicaciones multimedia, los aspectos tecnológicos del aprendizaje virtual o e-learning, los sistemas de información, la visión por computador, la ingeniería del software o la ingeniería de servicios. Hay que destacar que varias de estas líneas de investigación se encuentran alojadas en los dos centros de investigación de la Universidad: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eLearning Innovation Center (eLinC) .

Los EIMT, con el apoyo de los dos centros de investigación vinculados a la Universidad, focalizan la atención en el desarrollo científico en el ámbito de las tecnologías de la información y de redes mediante una oferta formativa de nivel superior (que incluye posgrado, máster y doctorado), según las mencionadas líneas de trabajo y que responda a las necesidades de la demanda existente.

Varios de los grupos de investigación de los EIMT tienen proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas, tanto nacionales como internacionales, han obtenido el reconocimiento de agencias de calidad del sistema universitario, incluyen profesorado acreditado y con tramos de investigación reconocidos, y cuentan con una extensa lista de publicaciones en revistas científicas y congresos de prestigio que avalan su trayectoria investigadora.

Más de una treintena de los profesores/as de los citados estudios son doctores/as y están en condiciones de dirigir tesis doctorales dentro del programa de doctorado de Tecnologías de la Información y de Redes. Además, los dos centros de investigación mencionados proporcionan programas de becas (becas UOC), de profesores visitantes, de profesores residentes, de investigadores posdoctorales y de profesores invitados, entre otros, que fomentan la colaboración con grupos e investigadores de otras universidades y aportan valor añadido a los estudios de doctorado.

Competencias

El programa de doctorado capacita para las siguientes competencias básicas (Real Decreto 99/2011 y Real Decreto 576/2023):

C1. Comprensión sistemática de un ámbito de estudio y dominio de las habilidades y los métodos de investigación relacionados con dicho ámbito.

C2. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

C3. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

C4. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

C5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

C6. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

C7. Capacidad de fomentar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, como modo de contribuir a la consideración del conocimiento científico como un bien común, mediante la evaluación de actividades transversales llevadas a cabo por la doctoranda o el doctorando relacionadas con diferentes dimensiones de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, así como la capacitación adquirida en sendas disciplinas en formato de microcredenciales o similar.

Perfiles de acceso

El perfil de ingreso recomendado a este doctorado es el de un estudiante que cumpla los siguientes requisitos:

1. Titulado/a en uno de los siguientes másteres universitarios de la UOC (debidamente verificados):

● Máster universitario de Aplicaciones Multimedia

● Máster universitario de Software Libre

● Máster universitario de Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

● Máster universitario de Visión por Computador

● Máster universitario de Bioinformática y Bioestadística

● Máster universitario de Ingeniería Computacional y Matemática

Además, también se admitirán al programa de doctorado los estudiantes que hayan cursado otros másteres universitarios en ámbitos tecnológicos, se hayan cursado en la UOC o en otras universidades. Esta admisión vendrá acompañada de los correspondientes complementos de formación, según cada caso.

En el caso a las titulaciones que ofrece la UOC, podrán, por temática, ser admitidos al programa de doctorado los titulados de los siguientes másteres universitarios:

● Máster universitario en Ingeniería Informática

● Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación

2. Se requiere que los candidatos que no sean ciudadanos de países de habla inglesa, acrediten su nivel de inglés igual o superior al B2 según el Marco común europeo de referencia.

Aquellos candidatos al programa de doctorado a tiempo parcial (en línea) que no alcancen el nivel exigido, tendrán la oportunidad de acceder al doctorado con un nivel B1 si se comprometen a alcanzar el nivel B2 antes de entregar el plan de investigación a finales del primer año. En caso de que el estudiante no alcanzara este nivel no podría aprobársele el plan de investigación, con las consecuencias que determine la normativa de doctorado de la UOC.



Si el estudiante solicita beca, deberá acreditar un nivel igual o superior al B2 desde el momento de su solicitud. En todo caso, la capacidad que muestren los candidatos para explicar con claridad y en inglés sus proyectos académicos también es tenida en cuenta por las comisiones académicas en el proceso de selección.

El Centro de Idiomas Modernos de la UOC ofrece cursos de inglés para alcanzar el nivel mínimo exigido para acceder a los diferentes programas de doctorado (B2). En caso de que el candidato haya sido escolarizado o haya cursado la totalidad de un grado, bachelor o máster (o condición equivalente en cuanto al acceso al doctorado) en lengua vehicular inglesa en un país en el que el inglés sea lengua oficial, se le reconocerá un nivel equivalente al necesario para acceder al programa.

La UOC facilita la acreditación del conocimiento de inglés ofreciendo una prueba de nivel de este idioma por medio de internet. Una puntuación de entre 65 y 78, acredita un nivel correspondiente al B2 según el Marco común europeo de referencia.

El estudiante también puede demostrar sus competencias lingüísticas en inglés con otro título oficial que acredite un nivel equivalente o superior al que se exige.

3. Preferiblemente con experiencia previa en la elaboración de producciones científicas (si bien también se potenciará el ingreso de doctorandos con poca experiencia previa en investigación, como por ejemplo aquellos que hayan obtenido recientemente su titulación de máster universitario).

4. Con un interés claro por realizar el doctorado en un campo de conocimiento afín a este programa y a sus líneas y grupos de investigación.

La Comisión Académica del programa estudiará cada solicitud de manera individual y permitirá, en casos excepcionales, la admisión de doctorandos con otros perfiles cuando ello se considere justificado.

Salidas profesionales



Las principales salidas profesionales de dichos titulados son la docencia y la investigación, tanto en el sector académico como en el sector empresarial.