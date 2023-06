Si solicitas acceso a un programa de doctorado de la UOC debes entregar la documentación siguiente:

- La fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

- Una carta de motivación/presentación en la que hagas una breve presentación de tu trayectoria además debe recoger las motivaciones específicas que impulsan tu candidatura, una descripción de los intereses de investigación y tu vinculación con el grupo de investigación.

- Una carta de aval (opcional) en la que conste el nombre del investigador que avala tu proyecto.

- Currículum en el que se hagan constar los programas y cursos de máster o posgrado cursados relacionados con los intereses de investigación expresados en la carta de motivación y, si procede, la producción científica previa.

- Ejemplo de un trabajo académico reciente (en catalán, español o inglés).

- Certificados académicos correspondientes a formación previa al doctorado, en los que consten las asignaturas cursadas y la calificación obtenida, la convocatoria, el tipo de asignatura, el número de créditos, así como la calificación media del expediente académico, si no los han aportado para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso.

- Certificación que acredite el nivel de inglés exigido por el programa de doctorado.

- La documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso. Encontrás más informació en el apartado correspondiente en la Secretaria del Campus.

En el caso de las titulaciones universitarias obtenidas en sistemas de enseñanza superior ajenos al espacio europeo de educación superior (EEES) y no homologadas, es necesaria la autenticación del título universitario por vía diplomática (o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya). Cuando los certificados, títulos y expedientes académicos no estén redactados en una lengua oficial del Estado español ni en inglés, hay que acompañar la documentación con la traducción jurada al catalán, español o inglés. La no presentación de esta documentación o el hecho de que los datos que contenga no concuerden con lo expuesto en la solicitud, puede comportar la no admisión en el programa de doctorado.

Una vez revisada la documentación de acceso y aceptada tu candidatura, la admisión al programa de doctorado está condicionada a la presentación de la documentación oficial.