És recomanable cursar el màster en dos anys, especialment per aquells estudiants que no pu...

El màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística s'ha dissenyat perquè es pugui cursar en un any (dos semestres) o dos (quatre semestres), però no hi ha un temps màxim per a acabar la titulació. Cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps que tingui.

El màster universitari de Bioinformàtica i bioestadística s'ha dissenyat perquè es pugui cursar en un any (dos semestres) o dos (quatre semestres), però no hi ha un temps màxim per a acabar la titulació. Cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi a les seves possibilitats de dedicació i a la disponibilitat de temps que tingui.

La Universitat fomenta que cada semestre sigui el mateix estudiant el que triï el nombre d'assignatures de les quals es vol matricular. De fet, l'estudiant rep un assessorament personalitzat del tutor per a poder crear una planificació adequada pel que fa a la matriculació de les assignatures que cursarà, segons les seves necessitats, els seus interessos, el temps disponible que té i els seus coneixements previs, amb l'objectiu de consolidar les competències que li assegurin una evolució adequada al llarg de la titulació.

És recomanable cursar el màster en dos anys, especialment per aquells estudiants que no puguin tenir dedicació exclusiva al màster. Només es recomana cursar el màster en un any, en el cas de poder tenir dedicació exclusiva.