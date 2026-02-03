Màster universitari Online en Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)
Presentació
L' ús de la tecnologia en la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l'agronomia comporta la generació d'una gran quantitat de dades biològiques i mèdiques. Disposar d'especialistes en el maneig, l'anàlisi i la interpretació d'aquestes dades resulta imprescindible. El màster a distància de Bioinformàtica i Bioestadística forma aquests professionals, un perfil molt demanat per empreses, universitats i centres de recerca.
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2 Febrer 2026, 17:00 h CET
Per què estudiar el màster de Bioinformàtica i Bioestadística a la UOC i la UB?
Amb aquest màster:
- Adquiriràs una visió combinada de la bionformàtica i la bioestadística.
- Et formaràs amb professorat de la UOC i la Universitat de Barcelona expert en aquesta disciplina i en formació online.
- Adquiriràs les bases necessàries en gestió de dades, intel·ligència artificial, modelatge i anàlisi estadística de problemes i maneig avançat dels programes informàtics d'aquest àmbit.
- Podràs triar entre un ampli ventall d'optatives i fer pràctiques externes.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
17 febr. 2027
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.