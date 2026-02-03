En el Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos.

El trabajo final de Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y / o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística. Es una asignatura obligatoria que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Master Universitario en Bioinformática y Bioestadística el trabajo final tiene 15 créditos ECTS.

Trabajo Final de Máster

Los estudios de Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el Master Universitario en Bioinformática y Bioestadística el trabajo final tiene 15 créditos ECTS.

El trabajo final de Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y / o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística. Es una asignatura obligatoria que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. Concretamente, cada colaborador del equipo docente ofrecerá un conjunto de propuestas de trabajos finales en su área de experiencia.

El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su Trabajo Final de Máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa y el director del trabajo final. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y la asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, virtual y síncrona, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo. La defensa se realiza a través de la propia herramienta Present @ en la que el estudiante ha enviado la presentación y los miembros de la comisión evaluadora realizan una serie de turnos de preguntas que el estudiante debe contestar en un máximo de 48 horas.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente, a la Secretaría del Campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

A continuación os facilitamos los enlaces a algunos ejemplos de trabajos finales:

En el repositorio O2 de la UOC podéis encontrar los trabajos finales de máster que se han realizado en los últimos semestres.

También podéis conocer algunos trabajos que han hecho nuestros estudiantes en estos artículos publicados en nuestro blog: