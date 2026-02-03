Máster universitario Online en Bioinformática y Bioestadística (interuniversitario: UOC, UB)
Presentación
El uso de la tecnología en la biología molecular, la medicina, la veterinaria o la agronomía comporta la generación de una gran cantidad de datos biológicos y médicos. Disponer de especialistas en el manejo, análisis e interpretación de estos datos es imprescindible. El máster a distancia de Bioinformática y Bioestadística forma a estos profesionales, un perfil muy solicitado por empresas, universidades y centros de investigación.
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2 Febrero 2026, 18:00 h CET
¿Por qué estudiar el máster de Bioinformática y Bioestadística en la UOC y la UB?
Con este máster:
- Adquirirás una visión combinada de la bioinformática y la bioestadística.
- Te formarás con profesorado de la UOC y la Universidad de Barcelona experto en esta disciplina y en formación online.
- Adquirirás las bases necesarias en gestión de datos, inteligencia artificial, modelado y análisis estadístico de problemas y manejo avanzado de los programas informáticos de este ámbito.
- Podrás elegir entre un amplio abanico de optativas y realizar prácticas externas.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
17 feb 2027
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.