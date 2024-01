Com funciona InSkin?

A través de la seva pàgina web, InSkin ofereix un servei de filtratge i categorització dels components i dels productes dermocosmètics que es poden obtenir sense prescripció. Els professionals de la salut poden eliminar o seleccionar components de la fórmula d'aquests productes, triar la marca, la seva fórmula galènica, la seva actuació i la seva activitat (per exemple, fotoprotecció o cicatrització).

"InSkin ofereix un filtratge de components de productes dermocosmètics que no existeix en cap altra eina similar", assenyala Ferrer. "Imagina't que ets mèdic o farmacèutic i, després de realitzar un diagnòstic d'un pacient o un client, vols recomanar-li productes per la seva pell i els seus cabells que tinguin vitamina D, però que no tinguin parabens ni sulfats. Aplicant els filtres d'InSkin, pots trobar el que estàs buscant amb un simple clic."

D'aquesta manera, el professional té una visió completa de les ofertes disponibles al mercat, treballa amb informació contrastada i pot fer una recomanació de manera ràpida i precisa. A més, l'eina li ofereix altres funcionalitats, com ara l'opció d'afegir productes a la categoria de favorits, consultar l'historial de recomanacions i enviar recomanacions per correu electrònic.

L'Skyscanner de la dermocosmètica

InSkin és una eina útil no només per als professionals de la salut, sinó també per als laboratoris de dermocosmètica, que obtenen dades sobre la demanda dels seus productes i també guanyen visibilitat. "InSkin és l'Skyscanner dels dermocosmètics. Funciona com un intermediari entre els laboratoris i els professionals de la salut", explica Ferrer.

"Les nostres mètriques ofereixen als laboratoris dermocosmètics dades que no havien tingut mai. Nosaltres podem saber quins components són els més eliminats o els més seleccionats pels professionals de la salut, per exemple. També sabrem quantes visites reben els productes i quins són els que es recomanen més. Són dades molt valuoses perquè permeten conèixer en profunditat el posicionament d'una marca respecte a altres i entendre millor les demandes dels professionals de la salut", explica la cofundadora d'InSkin.

Aquest model B2B serveix també per donar visibilitat a aquests laboratoris dermocosmètics. "Tenen l'oportunitat d'estar en una plataforma que en un futur tindrà com a usuaris dermatòlegs, al·lergòlegs i farmàcies, professionals que recomanen els productes dels seus laboratoris i hi treballen", afegeix Ferrer.

"A més, aquesta plataforma els dona l'oportunitat de destacar-se, promocionar-se i modificar la informació dels productes a mesura que es van actualitzant, en temps real. D'aquesta manera, funciona com una versió millorada del format llibre del vademècum", explica Ferrer.

Els pròxims passos d'InSkin

InSkin és una iniciativa cofundada per Paula Ferrer i Bet Genius, graduada en Administració d'Empreses. L'equip d'InSkin el completen Félix Hernández (matemàtic i programador) i Mohamed Ben (doctor en Informàtica i programador). L'equip compta amb el suport de la doctora Esther Serra, dermatòloga de l'Hospital Sant Pau i de l'Hospital Quirónsalud, tots dos de Barcelona.

El seu treball existeix ja en fase beta i compta amb la col·laboració de diversos laboratoris líders en el sector, com els de La Roche Posay, Cantabria Labs, Avène, Vichy i CeraVe. "La plataforma està sent utilitzada ja pels primers usuaris, i el nostre principal objectiu ara mateix és promocionar l'eina per aconseguir-ne més", explica Ferrer. "Volem arribar als 200 metges i 200 farmàcies i començar a realitzar contractes oficials amb els laboratoris."

Ara mateix, l'equip està també en contacte amb una empresa de notícies farmacèutiques i del sector de la medicina. A més de ser un potencial client, aquesta pot ser una via per donar a conèixer el projecte al mercat del consumer health (que només a Espanya té un volum mensual de 50 milions d'unitats venudes i una facturació de gairebé 500 milions d'euros), una meta a la qual també contribueix participar en l'SpinUOC.

"Hem participat en l'SpinUOC per donar-nos a conèixer i expandir la nostra presència en la indústria i, sobretot, per aconseguir que els professionals de la salut ens provin i vegin la utilitat d'aquesta eina", assenyala Ferrer. "Ens enorgulleix molt haver guanyat el premi del públic de l'SpinUOC. És un reflex del nostre esforç i motivació. Aquest tipus de programes ajuden molt els emprenedors, donen energia i motivació en veure que altres persones també creuen que el projecte val la pena."

Aquest projecte emprenedor contribueix a l' objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3 de l'ONU, sobre salut i benestar .

