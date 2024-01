Una spin-off amb experiència

Com explica Bautista, els mateixos centres educatius i administracions van contactar amb el grup de recerca el 2018 per assessorar-los sobre els processos de millora i fer-los veure la possibilitat i necessitat de transferir el coneixement desenvolupat enriquit amb experiència real a través de més de 25 espais redissenyats en escoles i altres centres educatius. "Hi ha una necessitat explícita de millorar els espais d'aprenentatge des de les necessitats pedagògiques, que són úniques a cada comunitat. És per aquest motiu que l'evolució dels espais en cada cas té un resultat particular i això requereix un procés de codisseny per aconseguir aquesta personalització", assenyala Marta López, investigadora de la UOC i sòcia de la spin-off.