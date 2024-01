El pasturatge del futur

El funcionament de Moofind és senzill i es basa en la tecnologia satel·litària. A partir d'un collar que es col·loca als animals connectat a sistemes de navegació per satèl·lit (GNSS) s'obté la localització del bestiar en tot moment i es monitoren uns indicadors mínims de salut. Això evita que el ramader s'hagi de desplaçar als prats contínuament per veure l'estat de les seves vaques, atès que així pot saber a qualsevol hora on són.

D'altra banda, a través de sistemes de satèl·lits d'observació de la Terra i l'índex de vegetació de diferència normalitzada (NDVI, per les sigles en anglès), s'ofereix informació sobre l'estat de les pastures més pròximes en temps real. El ramader pot saber des del seu mòbil quins camps estan més verds, quin nivell d'humitat tenen, etc., i triar el més adequat. "Això té una gran importància, perquè fins ara només comptaven amb la seva experiència", explica Sánchez Güell, "cosa que amb el canvi climàtic i el clima extrem és possible que deixi de ser suficient. La nostra idea és mantenir el pasturatge rotacional de sempre, però aprofitant el coneixement científic i les dades."

Per a aquest emprenedor, l'objectiu final és oferir als ramaders una eina "tot en un" en què puguin conèixer la situació del seu bestiar, organitzar les seves tasques diàries i gestionar totes les qüestions relacionades amb els animals (cartilla de vacunació, cures, etc.)

A llarg termini, afegeix, aquesta tecnologia permetrà fins i tot crear finques virtuals, en què no caldrà limitar el camp amb tanques, sinó que les vaques rebran una vibració o un xiulet a través del collar que les faci circumscriure's als camps fitats. "Aquesta és una necessitat que potser no trobem tant a Europa, però que suposa un repte en les grans extensions d'Amèrica del Sud", diu Sánchez Güell.

A més de quedar finalista en el programa SpinUOC —impulsat per la plataforma Hubbik—, Moofind ha entrat com a projecte d'incubació de l'Agència Espacial Europea (ESA, per les sigles en anglès), en què ha obtingut més de 50.000 euros i ja compta amb quatre clients potencials, tant a Espanya com a Alemanya. El seu equip fundador el formen Roger Sánchez Güell, amb formació en Administració i Direcció d'Empreses i Dret; Ankita Sen, programadora d'aplicacions, i Jeet Diswas, programador.

Aquest projecte emprenedor de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 8, treball decent i creixement econòmic, i 9, indústria, innovació i infraestructura.

