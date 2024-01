Mai en la història hi ha hagut tants robots treballant com avui dia. Segons l'últim informe de la Federació Internacional de Robòtica (IFR), l'any 2021 es va tancar amb la instal·lació de 517.385 robots nous a fàbriques de tot el món i ja n'hi ha més de 3,5 milions automatitzant les tasques de la indústria. Aquestes xifres aviat quedaran com una anècdota en un sector que creix per sobre del 30 % anual i desborda la indústria per ampliar cada vegada més el seu territori, des de la logística i el transport fins a les tasques domèstiques.

Mentre els usuaris ens sorprenem amb el poder d'inventiva i anàlisi de ChatGPT i altres intel·ligències artificials o amb les capacitats dels aspiradors autònoms, la robòtica acumula pronòstics optimistes. Segons BCC Research , al mercat enguany la robòtica industrial aconseguirà un valor de 122.000 milions de dòlars, la robòtica de servei s'acostarà als 24.000 milions i la robòtica mèdica, als 20.000 milions. Els robots han començat a canviar el món i han deixat de ser un somni del futur per donar forma al nostre present.

"La robòtica es troba en constant evolució i s'estan desenvolupant robots cada vegada més intel·ligents i autònoms, capaços d'adaptar-se a situacions variables i exercir tasques cada vegada més complexes", explica Carla Gómez Cano, responsable de TheKer, la start-up de desenvolupament robòtic, intel·ligència artificial i visió per computador guanyadora del premi del jurat de la desena edició de l' SpinUOC , un programa anual d'emprenedoria i transferència de coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ), impulsat des del plataforma Hubbik. L'onzena edició de l'SpinUOC celebrarà la seva final el 29 de juny i té les inscripcions obertes per assistir-hi com a públic.

"A més, la robòtica col·laborativa, que permet als robots treballar en equip amb els éssers humans, s'està convertint en una tendència cada vegada més important en la indústria", afegeix Gómez Cano, enginyera i estudiant del màster universitari de Fiscalitat, dels Estudis de Dret i Ciència Política. L'empresa emergent catalana també ha estat seleccionada recentment com una de les sis finalistes de l'Industry 4.0 & Autonomous Machines, organitzat per el Hello Tomorrow Global Challenge, entre més de 4.000 participants de 115 països diferents.