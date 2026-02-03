Màster universitari Online en Fiscalitat
Presentació
La fiscalitat és fonamental per a la presa de decisions empresarials, dels particulars i de les administracions públiques. La complexitat elevada i creixent de la normativa fiscal requereix professionals amb un coneixement profund de l'àmbit tributari. Estudiar el Màster de Fiscalitat a la UOC et permetrà especialitzar-te en l'àmbit tributari i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per a enfrontar-te als reptes d'índole fiscal.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el Màster online de Fiscalitat de la UOC?
Estudiant el Màster de Fiscalitat de la UOC obtindràs un coneixement avançat i sistemàtic dels aspectes substantius i procedimentals de la fiscalitat.
- S'aborden els diferents impostos del sistema tributari i les principals vies de relació entre contribuents i administració.
- S'estructura en dos itineraris que corresponen a dos àmbits professionals: el d'assessoria fiscal i el d'administracions públiques.
- Presta una atenció especial a l'ús i el domini de les TIC.
Inclou pràctiques en un despatx / oficina virtual en el qual s'exerceix l'activitat professional de l'àmbit fiscal.
A més, tindràs accés gratuït a destacades bases de dades jurídiques com Vlex, Aranzadi i Mementos fiscales, entre altres.
Per a conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.