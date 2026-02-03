Máster universitario Online en Fiscalidad
Presentación
La fiscalidad es fundamental para la toma de decisiones empresariales, de los particulares y de las administraciones públicas. La elevada complejidad de la normativa fiscal requiere profesionales con un conocimiento profundo del ámbito tributario. Estudiar el Máster de Fiscalidad en la UOC te permitirá especializarte en el ámbito tributario y adquirir una alta capacitación, tanto teórica como práctica, para enfrentarte a los retos de índole fiscal.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el Máster online de Fiscalidad de la UOC?
Estudiando el Máster de Fiscalidad de la UOC obtendrás un conocimiento avanzado y sistemático de los aspectos sustantivos y procedimentales de la fiscalidad.
- Se abordan los distintos impuestos del sistema tributario y las principales vías de relación entre contribuyentes y administración.
- Se estructura en dos itinerarios que corresponden a dos ámbitos profesionales: el de asesoría fiscal y el de administraciones públicas.
- Presta especial atención al uso y dominio de las TIC.
Incluye prácticas en un despacho/oficina virtual en el que se ejerce la actividad profesional del ámbito fiscal.
Además, tendrás acceso gratuito a destacadas bases de datos jurídicas como Vlex, Aranzadi i Mementos fiscales, entre otras.
Para conocer online nuestra actividad académica y docente más reciente, puedes visitarnos en el blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.