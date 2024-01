Investigadors impulsen un nou assaig clínic per a frenar els símptomes de la demència en malalts d'Alzheimer

Una tècnica que permet tractaments personalizats

Per a provar aquest nou protocol d'estimulació cerebral, els investigadors plantegen un assaig clínic amb 54 pacients en fases inicials o moderades de la malaltia, seleccionats des de la Unitat de Demència del Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta mostra permetrà provar els beneficis de l'estimulació magnètica transcranial (TMS, per les sigles en anglès), una tècnica d'estimulació cerebral no invasiva que consisteix a aplicar un camp magnètic per a estimular les neurones de les àrees cerebrals afectades pel deteriorament i així facilitar-ne la recuperació. L'avantatge d'aquest procediment, que ja ha demostrat l'eficàcia en el tractament de patologies com la depressió resistent a fàrmacs, és que permet crear tractaments personalitzats per a cada pacient segons les àrees més afectades pel desgast neuronal.

El tractament començarà amb un estudi individualitzat del cervell de cada pacient mitjançant ressonàncies magnètiques. A partir d'aquí, els experts podran localitzar les àrees subcorticals del cervell més afectades i, gràcies a un estudi de connectivitat cerebral i l'ús d'una tècnica de marcatge per «llavor», assenyalaran exactament en quines àrees específiques de l'escorça cerebral s'ha d'aplicar l'estimulació. Els investigadors preveuen alternar la teràpia en quatre regions, les quals són afectades per la malaltia d'Alzheimer: l'escorça prefrontal dorsolateral i l'escorça parietal de tots dos hemisferis cerebrals.

L'estimulació magnètica transcranial s'aplicarà en sessions de tot just tres minuts i dotze segons, un temps que s'allunya molt dels protocols convencionals de fins a mitja hora. L'equip de neurocientífics responsables de la proposta planteja deu sessions de menys de deu minuts de durada que es duran a terme durant dues setmanes. L'avaluació dels resultats es farà en acabar el tractament i es repetirà al cap d'un, tres i sis mesos per a avaluar si els canvis s'han mantingut durant aquest temps. «Aquest tractament no és incompatible amb altres enfocaments terapèutics. De fet, en aquest assaig clínic proposem una combinació d'estimulació magnètica transcranial amb estimulació cognitiva, la qual ja sabem que ajuda a frenar el deteriorament de la malaltia», comenta Muñoz, també directora del màster universitari de Neuropsicologia de la UOC.