A què dona accés la convocatòria?

Tots els projectes que es presentin a l'SpinUOC 2025, independentment de la fase de desenvolupament en la qual es trobin, tindran accés a materials de capacitació en emprenedoria i hauran d'elaborar un business model canvas, un pitch de 90 segons i un resum executiu. A continuació, es farà una primera preselecció de fins a vint candidatures, que rebran un assessorament personalitzat abans que s'escullin els vuit finalistes.

Aquestes iniciatives finalistes obtindran una mentoria personalitzada i es presentaran en un acte final, que tindrà lloc el dia 26 de juny a la seu de la UOC de Barcelona. En aquesta trobada es lliuraran tres guardons: un premi al millor projecte emprenedor, que serà decidit per un jurat format per experts; un segon guardó per al projecte que impliqui un impacte social més rellevant, concedit per la Ramon Molinas Foundation, i un tercer premi a la millor presentació, que triarà el públic assistent a l'acte. Com en la passada edició, els dos primers premis –que no poden ser atorgats a un mateix projecte– estaran dotats amb 10.000 euros en metàl·lic cadascun, i el del públic amb 3.000 euros. A més, tots els finalistes disposaran d’una entrada per assistir al 4 Years From Now (4YFN) –una trobada internacional de referència per a les empreses emergents– del Mobile World Congress del 2026.

Les raons de les guanyadores

Elena Muñoz Marrón, coinvestigadora principal del grup Cognitive Neuroscience and Applied Data Science Lab (NeuroADaS Lab) de l'eHealth Center i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, a l'edició passada de l'SpinUOC es va emportar dos guardons, el premi per l'impacte social i el del públic, per la seva empresa derivada UNNE Institut de Neuroestimulació. Després de la celebració de la jornada final, Muñoz comentava que "el que em fa sentir més orgullosa no és tant el que he aconseguit avui sinó tot el camí que he fet per arribar fins aquí, tot aquest esforç, treball i hores dedicades al projecte, per arribar a un acte com aquest on rebre aquest reconeixement. Ha valgut la pena".

Per la seva banda, Cristina Grau, estudiant del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) de la UOC, que va ser guanyadora del premi al millor projecte emprenedor de l'edició passada amb Twintual, apuntava, després d'endur-se el guardó, que "tenir aquest premi de la UOC ens aporta moltíssim valor, també per a futures rondes d'inversió. Poder dir que hem col·laborat amb la universitat és impressionant". L'estudiant afegia que "si parlo amb algú que ha de perseguir una idea, li preguntaria si està disposat a trencar barreres per aconseguir el que hi ha a l'altra banda, perquè òbviament muntar una empresa emergent és una muntanya russa. Llavors, si la resposta és sí, li diria que s'hi llancés". Grau concloïa que "l'SpinUOC ens dona molta energia i ens hem sentit molt identificats amb els seus valors".

L'emprenedoria, a l'ADN de la UOC

En l'edició passada, Àngels Fitó, la rectora de la UOC, apuntava que "la missió de la Universitat és contribuir que els projectes es duguin a terme, entenent que el coneixement és multidireccional i que a la comunitat universitària existeixen moltes oportunitats perquè pugui saltar aquesta espurna emprenedora. El que hem de fer és recollir aquesta il·lusió i aquestes iniciatives, donant l'acompanyament precís perquè arribin a bon port".

Fitó afegia que "hem de garantir que el camí emprenedor sigui un procés de maduració que permeti assolir aquest mínim producte viable que garanteixi que els primers passos siguin possibles. Crec que hi ha una part de compromís inicial de l'emprenedor i després tot un acompanyament que l'hauria de fer reflexionar sobre l'abast de la idea que vol dur a terme".

Segons la rectora, els projectes de l'SpinUOC responen "a la voluntat de resoldre problemes i reptes, normalment a través de la tecnologia. Aquest és l'ADN de la UOC. El que fem és continuar un diàleg, mantenint els peus a terra". Fitó també va recordar que, al llarg de tot l'any acadèmic, la UOC intenta plantar la llavor de l'emprenedoria amb diferents iniciatives més enllà de l'SpinUOC, com són el programa EduTECH Emprèn o el vehicle d'inversió Invergy.

L'SpinUOC és una iniciativa de Hubbik, la plataforma d'impuls de l'emprenedoria de la UOC, que compta amb el suport de la Ramon Molinas Foundation i el 4YFN.