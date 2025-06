Els quatre [4] vídeos que obtinguin el nombre més gran de vots fins a l'1 de juny a les 23:59(CET) passaran a la següent fase d'avaluació, la qual estarà liderada per un jurat expert.

Les participants finalistes per votació popular seran notificades per correu electrònic a partir del 2 de juny. És condició indispensable per optar al premi assistir a la jornada SpinUOC 2025, que es farà el 26 de juny del 2025 a la seu de la UOC a Barcelona. Els projectes seleccionats tindran de termini fins al 6 de juny per validar la seva presència a la jornada SpinUOC, bé directament oa través d'algú que la representi. En cas de no confirmar la vostra assistència a l'esdeveniment se seleccionarà com a finalista el següent projecte amb més votacions rebudes Els resultats finals amb els quatre projectes seleccionats es publicaran al compte d'Instagram i altres xarxes socials de la UOC, així com a la pàgina web de la Universitat a partir del 10 de juny.

Un jurat format per cinc persones amb experiència en l'emprenedoria amb perspectiva de gènere serà l'encarregat d'avaluar-ne els projectes.

Els integrants del jurat del premi SpinUOC Dona 2025 seran: