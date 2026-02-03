Màster universitari Online en Educació i TIC (eLearning)
Presentació
Enfoca el teu futur professional cap a una visió innovadora de l'ensenyament, basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Forma't online amb el màster universitari d'Educació i TIC (E-learning).
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Per què estudiar el màster oficial d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC?
Les TIC ens ofereixen una gran oportunitat per a millorar i transformar els processos d'ensenyament i aprenentatge. La seva incorporació està revolucionant tant l'educació presencial, com aquella parcialment i totalment en línia.
Aquest programa et formarà en l'ús de les TIC per a aquestes diferents modalitats, amb l'objectiu de treure-li el màxim rendiment, buscant la innovació permanent i la millora de la pràctica educativa en un àmbit en contínua renovació.
- Dissenyaràs projectes d'aprenentatge amb tecnologies i els implementaràs en entorns reals.
- Utilitzaràs les aplicacions i els recursos digitals més avançats que podràs identificar a través del MeticLAB, un recurs d'aprenentatge en constant actualització.
- Aplicaràs metodologies actives com l'aprenentatge per projectes, el basat en problemes, el design thinking i molts més, per a mantenir motivats i participatius als teus estudiants.
Per què estudiar el màster oficial d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC?
Les TIC ens ofereixen una gran oportunitat per a millorar i transformar els processos d'ensenyament i aprenentatge. La seva incorporació està revolucionant tant l'educació presencial, com aquella parcialment i totalment en línia.
Aquest programa et formarà en l'ús de les TIC per a aquestes diferents modalitats, amb l'objectiu de treure-li el màxim rendiment, buscant la innovació permanent i la millora de la pràctica educativa en un àmbit en contínua renovació.
- Dissenyaràs projectes d'aprenentatge amb tecnologies i els implementaràs en entorns reals.
- Utilitzaràs les aplicacions i els recursos digitals més avançats que podràs identificar a través del MeticLAB, un recurs d'aprenentatge en constant actualització.
- Aplicaràs metodologies actives com l'aprenentatge per projectes, el basat en problemes, el design thinking i molts més, per a mantenir motivats i participatius als teus estudiants.
- Triaràs temàtiques de punta (robòtica, ludificació, analítiques d'aprenentatge, i molt més) que t'interessi aprofundir, amb l'ajuda de Innotedec, un blog d'innovacions i tendències en tecnopedagogía.
- Incorporaràs nous conceptes i treballaràs casos pràctics inspirats en situacions reals.
- Desenvoluparàs competències i habilitats del segle 21, i estaràs així millor preparat per a destacar en el teu àmbit laboral.
- Aprendràs a moure't de manera natural en un entorn de formació en línia amb el Campus Virtual UOC.
- T'acompanyarà un equip docent amb professors de prestigi i professionals en actiu.
- Tindràs opció de dur a terme pràctiques semipresencials o virtuals per a posar a prova les teves competències en un entorn professional.
La UOC és pionera en metodologia online d'èxit amb 25 anys d'experiència.
El nostre estudiantat, graduats i graduades del Màster U. en Educació i TIC(e-learning) ens comparteixen la seva experiència:
Entrevista a Adriana Caballero
Entrevista a Diana Padilla
Entrevista a Alejandro Montes
Entrevista a Helena Torrecillas Jiménez
Entrevista a Fernando Álvarez López
Entrevista a Claudia Parra
Impulsa projectes d'innovació educativa: les TIC són el mètode del segle XXI
El màster d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC, a través de les seves quatre especialitzacions, s'adapta al teu pla de desenvolupament professional. Podràs millorar les teves competències digitals com a docent, assumir rols de direcció o coordinació en matèria de digitalització educativa, liderar i participar de grups de disseny tecnopedagògic , sigui el teu àmbit educatiu, empresarial o de recerca.
Tant si ets un estudiant en formació com un professor o un professional vinculat a l'àmbit educatiu, l'administració o l'empresa, aquest màster a distància et permet ampliar i millorar les aptituds pedagògiques i tecnològiques amb finalitats educatives.
Si t'interessa aplicar les TIC a l'ensenyament, desenvolupar projectes d'aprenentatge virtual i impulsar l'e-learning com a metodologia en l'ensenyament del futur, aquest és el teu programa.
AVÍS: Per a cursar el màster universitari online d'Educació i TIC (E-learning), és recomanable tenir capacitat de comprensió lectora d'anglès de nivell B2, que et permetran consultar documentació rellevant i actual a través de la biblioteca virtual de la UOC.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.