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Màster universitari Online en Educació i TIC (eLearning)

Presentació

Enfoca el teu futur professional cap a una visió innovadora de l'ensenyament, basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Forma't online amb el màster universitari d'Educació i TIC (E-learning).
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Per què estudiar el màster oficial d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC?

Les TIC ens ofereixen una gran oportunitat per a millorar i transformar els processos d'ensenyament i aprenentatge. La seva incorporació està revolucionant tant l'educació presencial, com aquella parcialment i totalment en línia.

Aquest programa et formarà en l'ús de les TIC per a aquestes diferents modalitats, amb l'objectiu de treure-li el màxim rendiment, buscant la innovació permanent i la millora de la pràctica educativa en un àmbit en contínua renovació.

  • Dissenyaràs projectes d'aprenentatge amb tecnologies i els implementaràs en entorns reals.
  • Utilitzaràs les aplicacions i els recursos digitals més avançats que podràs identificar a través del MeticLAB, un recurs d'aprenentatge en constant actualització.
  • Aplicaràs metodologies actives com l'aprenentatge per projectes, el basat en problemes, el design thinking i molts més, per a mantenir motivats i participatius als teus estudiants.

Per què estudiar el màster oficial d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC?


Les TIC ens ofereixen una gran oportunitat per a millorar i transformar els processos d'ensenyament i aprenentatge. La seva incorporació està revolucionant tant l'educació presencial, com aquella parcialment i totalment en línia.

Aquest programa et formarà en l'ús de les TIC per a aquestes diferents modalitats, amb l'objectiu de treure-li el màxim rendiment, buscant la innovació permanent i la millora de la pràctica educativa en un àmbit en contínua renovació.

  • Dissenyaràs projectes d'aprenentatge amb tecnologies i els implementaràs en entorns reals.
  • Utilitzaràs les aplicacions i els recursos digitals més avançats que podràs identificar a través del MeticLAB, un recurs d'aprenentatge en constant actualització.
  • Aplicaràs metodologies actives com l'aprenentatge per projectes, el basat en problemes, el design thinking i molts més, per a mantenir motivats i participatius als teus estudiants.
  • Triaràs temàtiques de punta (robòtica, ludificació, analítiques d'aprenentatge, i molt més) que t'interessi aprofundir, amb l'ajuda de Innotedec, un blog d'innovacions i tendències en tecnopedagogía.
  • Incorporaràs nous conceptes i treballaràs casos pràctics inspirats en situacions reals.
  • Desenvoluparàs competències i habilitats del segle 21, i estaràs així millor preparat per a destacar en el teu àmbit laboral.
  • Aprendràs a moure't de manera natural en un entorn de formació en línia amb el Campus Virtual UOC.
  • T'acompanyarà un equip docent amb professors de prestigi i professionals en actiu.
  • Tindràs opció de dur a terme pràctiques semipresencials o virtuals per a posar a prova les teves competències en un entorn professional.

La UOC és pionera en metodologia online d'èxit amb 25 anys d'experiència.

El nostre estudiantat, graduats i graduades del Màster U. en Educació i TIC(e-learning) ens comparteixen la seva experiència:

Impulsa projectes d'innovació educativa: les TIC són el mètode del segle XXI

El màster d'Educació i TIC (E-learning) de la UOC, a través de les seves quatre especialitzacions, s'adapta al teu pla de desenvolupament professional. Podràs millorar les teves competències digitals  com a docent, assumir rols de direcció o coordinació en matèria de digitalització educativa, liderar i participar de grups de disseny tecnopedagògic , sigui el teu àmbit educatiu, empresarial o de recerca.

Tant si ets un estudiant en formació com un professor o un professional vinculat a l'àmbit educatiu, l'administració o l'empresa, aquest màster a distància et permet ampliar i millorar les aptituds pedagògiques i tecnològiques amb finalitats educatives.

Si t'interessa aplicar les TIC a l'ensenyament, desenvolupar projectes d'aprenentatge virtual i impulsar l'e-learning com a metodologia en l'ensenyament del futur, aquest és el teu programa.

AVÍS: Per a cursar el màster universitari online d'Educació i TIC (E-learning), és recomanable tenir capacitat de comprensió lectora d'anglès de nivell B2, que et permetran  consultar documentació rellevant i actual a través de la biblioteca virtual de la UOC.

 

 

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sessió informativa del màster video link

Sessió informativa del màster

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Educació i TIC (eLearning)

Pla d'estudis

60
ECTS
24
ECTS
Optativa
24
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
6
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Obligatòries
Crèdits


Comunes
Disseny i gestió de projectes d'e-learning6
Fonaments de disseny tecnopedagògic6
Ensenyar i aprendre en línia6
Fonaments tecnològics de l'e-learning6


Itinerari professionalitzador
TFM: Treball final de màster6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat6


Itinerari de recerca: a cursar conjuntament
Seminari de recerca6
TFM Treball final de màster recerca 6

Optatives Itinerari Professionalitzador
Crèdits


Especialitat: Direcció i gestió de l'e-learning
Organització i gestió de l'e-learning6
Direcció estratègica i lideratge6
Direcció operativa de projectes d'e-learning6
Disseny de programes i cursos en línia6


Especialitat: Disseny tecnopedagògic
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació6
Disseny de programes i cursos en línia6
Disseny de recursos i activitats en línia6
Planificació de la docència en línia6


Especialitat: Docència en línia
Estratègies docents en línia6
Planificació de la docència en línia6
Avaluació en línia6
Disseny de recursos i activitats en línia6

Optatives Itinerari Recerca
Crèdits


Especialitat: Recerca en e-learning
Recerca en e-learning6
Mètodes de recerca6
Tècniques d'anàlisi de dades6
Construcció d'instruments per a la recerca6

 

1 any

Especialitat de Direcció

 

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6
Organització i gestió de l'e-learning (opt.)6

 

Semestre 2
Direcció estratègica i lideratge (opt.)6
Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)6
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)6

 

Total
60

 

Especialitat de Disseny
Crèdits

 

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6

 

Semestre 2
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)6
Disseny de recursos i activitats (opt.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt)6

 

Total
60

 

Especialitat de Docència
Crèdits

 

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6

 

Semestre 2
Estratègies docents en línia (opt.)6
Avaluació en línia (opt.)6
Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)6
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt.)6

 

Total
60

 

Especialitat de Recerca
Crèdits

 

Semestre 1
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Mètodes de recerca (opt.)6
Recerca en e-learning (opt.)6
Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)6
Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)6

 

Semestre 2
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)
6
Seminari de recerca (obl.)6
TFM Treball final de màster recerca (obl.)6

 

Total
60

 

1,5 anys

Especialitat de Direcció
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6

Semestre 2
Organització i gestió de l'e-learning (opt.)6
Direcció estratègica i lideratge (opt.)6
Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)6
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6

Semestre 3
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)6

Total
60

Especialitat de Disseny
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6

Semestre 2
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)6
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6
Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6

Semestre 3
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)6

Total
60

Especialitat de Docència
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6

Semestre 2
Estratègies docents en línia (opt.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6
Avaluació en línia (opt.)6
Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)6

Semestre 3
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt.)6

Total
60

Especialitat de Recerca
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (opt.)6

Semestre 2
Recerca en e-learning (opt.)6
Mètodes de recerca (opt.)6
Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)6
Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)6

Semestre 3: a cursar conjuntament
Seminari de recerca (obl.)6
TFM Treball final de màster recerca (obl.)6

Total
60

 

2 anys

Especialitat de Direcció
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6

Semestre 2
Direcció estratègica i lideratge (opt.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6

Semestre 3
Organització i gestió de l'e-learning (opt.)6
Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)6
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6

Semestre 4
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)6

Total
60

Especialitat de Disseny
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6

Semestre 2
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)6

Semestre 3
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6
Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6

Semestre 4
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat (opt.)6

Total
60

Especialitat de Docència
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6

Semestre 2
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6
Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)6

Semestre 3
Estratègies docents en línia (opt.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6
Avaluació en línia (opt.)6

Semestre 4
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)6

Total
60

Especialitat de Recerca
Crèdits

Semestre 1
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6

Semestre 2
Fonaments tecnològics de l'e-learning (opt.)6
Recerca en e-learning (opt.)6

Semestre 3
Mètodes de recerca (opt.)6
Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)6
Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)6

Semestre 4: a cursar conjuntament
Seminari de recerca (obl.)6
TFM Treball final de màster recerca (obl.)6

Total
60

 

2,5 anys

Especialitat de Direcció
Crèdits

Semestre 1
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6

Semestre 2
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6

Semestre 3
Direcció operativa de projectes d'e-learning (opt.)6
Direcció estratègica i lideratge (opt.)6

Semestre 4
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6
Organització i gestió de l'e-learning (opt.)6

Semestre 5
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altra especialitat (opt.)6

Total
60

Especialitat de Disseny
Crèdits

Semestre 1
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6

Semestre 2
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6

Semestre 3
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació (opt.)6
Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)6

Semestre 4
Disseny de programes i cursos en línia (opt.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6

Semestre 5
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altre especialitat(opt.)6

Total
60

Especialitat de Docència
Crèdits

Semestre 1
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6

Semestre 2
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (obl.)6

Semestre 3
Estratègies docents en línia (opt.)6
Disseny de recursos i activitats en línia (opt.)6

Semestre 4
Avaluació en línia (opt.)6
Planificació de la docència en línia (opt.)6

Semestre 5
TFM: Treball final de màster (obl.)6
Pràctiques o una optativa d'altra especialitat(opt.)6

Total
60

Especialitat de Recerca
Crèdits

Semestre 1
Ensenyar i aprendre en línia (obl.)6
Fonaments de disseny tecnopedagògic (obl.)6

Semestre 2
Disseny i gestió de projectes d'e-learning (obl.)6
Fonaments tecnològics de l'e-learning (opt.)6

Semestre 3
Recerca en e-learning (opt.)6
Mètodes de recerca (opt.)6

Semestre 4
Tècniques d'anàlisi de dades (opt.)6
Construcció d'instruments per a la recerca (opt.)6

Semestre 5: a cursar conjuntament
Seminari de recerca (obl.)6
TFM Treball final de màster recerca (obl.)6

Total
60

Càrrega lectiva

El programa del màster universitari online d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant pot cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.

Per a l'obtenció del màster d'Educació i TIC (e-Learning) es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:

  • Direcció i gestió de l'e-learning
  • Disseny tecnopedagògic per a l'educació
  • Docència en línia
  • Recerca en e-learning

 

 

 

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/sPresencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat la meitat dels crèdits de la titulació (30 ECTS). 

Part d'aquest 50% de crèdits aprovats han de correspondre a totes les assignatures obligatòries.
A més és recomanable haver superat l'assignatura preparatòria de l'especialitat que correspongui:

Direcció operativa de projectes d¿e-learning per a l'itinerari de Direcció.
Disseny de programes i cursos en línia per a l'itinerari de Disseny tecnopedagògic.
Planificació de la docència en línia per a l'itinerari de Docència en línia.

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaOptativa
Durada6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/sPresencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat la meitat dels crèdits de la titulació (30 ECTS). 

Part d'aquest 50% de crèdits aprovats han de correspondre a totes les assignatures obligatòries.
A més és recomanable haver superat l'assignatura preparatòria de l'especialitat que correspongui:

Direcció operativa de projectes d¿e-learning per a l'itinerari de Direcció.
Disseny de programes i cursos en línia per a l'itinerari de Disseny tecnopedagògic.
Planificació de la docència en línia per a l'itinerari de Docència en línia.

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball Final de Màster

El màster universitari d'Educació i TIC inclou l'assignatura Treball final de màster (TFM) que consisteix en la realització d'un projecte individual i original sobre una temàtica d'interès particular de l'estudiant i que tingui relació amb la titulació. És una assignatura de 6 crèdits que equivalen a 150 hores de feina

Existeixen dues modalitats diferents de TFM, en funció de l'itinerari cursat al màster:

  • TFM professionalitzador.
  • TFM de recerca.

 
A. Per a poder-se matricular de l'assignatura TFM itinerari professionalitzador (TFM):

  • Cal complir el requisit acadèmic d'haver superat el 50% de crèdits ECTS del màster. Dins aquest 50% de crèdits superats s'hi inclouen totes les assignatures obligatòries.
  • Es recomana haver cursat l'optativa preparatòria de l'especialitat (Direcció, Disseny o Docència).

Treball Final de Màster


El màster universitari d'Educació i TIC inclou l'assignatura Treball final de màster (TFM) que consisteix en la realització d'un projecte individual i original sobre una temàtica d'interès particular de l'estudiant i que tingui relació amb la titulació. És una assignatura de 6 crèdits que equivalen a 150 hores de feina

Existeixen dues modalitats diferents de TFM, en funció de l'itinerari cursat al màster:

  • TFM professionalitzador.
  • TFM de recerca.

 
A. Per a poder-se matricular de l'assignatura TFM itinerari professionalitzador (TFM):

  • Cal complir el requisit acadèmic d'haver superat el 50% de crèdits ECTS del màster. Dins aquest 50% de crèdits superats s'hi inclouen totes les assignatures obligatòries.
  • Es recomana haver cursat l'optativa preparatòria de l'especialitat (Direcció, Disseny o Docència).

B. Per a poder-se matricular de l'assignatura TFM itinerari recerca (TFI) és necessari:

  • Complir el requisit acadèmic d'haver superat el 50% de crèdits ECTS del màster. Dins aquest 50% s'hi inclouen 3 de les assignatures obligatòries i les assignatures de l'especialitat "Recerca en e-learning" i "Mètodes de recerca"
  • A més, es recomana fortament tenir superades les assignatures de l'especialitat  "Tècniques d'anàlisi de dades" i "Construcció d'instruments per a la recerca"
  • Cal matricular-se simultàniament de l'assignatura "Seminari de recerca".

D'altra banda, és indispensable completar un "Formulari de sol·licitud de Treball final" que es realitza com a procediment previ i amb antelació a l'inici de la matrícula de l'assignatura de TFM/TFI, per tal d'escollir la modalitat i l'àmbit temàtic del treball, i poder assignar, a l'inici del semestre, un tutor o tutora amb coneixements afins a aquest àmbit.

El treball final conclou amb una defensa en la qual l'estudiant ha de fer una presentació oral en vídeo i defensar el treball davant d'una Comissió d'avaluació de manera sincrona.

Des d'aquí pots accedir a la galeria de TFM del MUETIC publicats en el repositori institucional de Recursos Educatius Oberts O2

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en educació
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'educació: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'educació i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Educació i TIC (eLearning)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Educació i TIC (eLearning)

Professorat

Direcció d'estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Màster universitari en Educació i TIC (eLearning)

Sortides professionals

Sortides professionals

El títol de Màster Universitari en Educació i TIC (e-Learning) capacita el titulat, entre d'altres, per a les professions següents:

  • Docents que volen integrar i innovar amb les TIC.
  • Director de projectes d'aprenentatge virtual.
  • Dissenyador instruccional o tecnopedagógico.
  • Dissenyador de recursos i entorns educatius digitals.
  • Avaluador de projectes d'aprenentatge virtual.
  • Coordinador docent de projectes i programes basats en l'ús de les TIC.
  • Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'ensenyament.
  • Tècnic en qualitat de l'aprenentatge virtual.
  • Formador/tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
  • Gestor de programes d'aprenentatge virtual formatius
  • Coordinador/executor de projectes de recerca en l'àmbit de la tecnologia educativa i l'educació digital.

 

Objectius

Els titulats en el màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) estaran capacitats per a comprendre, interpretar, analitzar i explicar l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit educatiu i formatiu. D'acord amb això, hauran d'adquirir competències de caràcter general que consistiran a poder demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes següents:

  • Els aspectes teòrics i l'evolució històrica de l'ús de la tecnologia en l'ensenyament obert i a distància, l'emergència de l'aprenentatge virtual i la influència de les TIC en la transformació de la docència presencial.
  • Les diferents aplicacions de les TIC amb relació a les diverses teories de l'aprenentatge.
  • Aspectes socials, culturals i legals de l'ús de les TIC en l'ensenyament i en les polítiques educatives que s'hi relacionen, que incorporen els principis d'igualtat entre homes i dones, els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics d'una societat per a la pau.

Objectius


Els titulats en el màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) estaran capacitats per a comprendre, interpretar, analitzar i explicar l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit educatiu i formatiu. D'acord amb això, hauran d'adquirir competències de caràcter general que consistiran a poder demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes següents:

  • Els aspectes teòrics i l'evolució històrica de l'ús de la tecnologia en l'ensenyament obert i a distància, l'emergència de l'aprenentatge virtual i la influència de les TIC en la transformació de la docència presencial.
  • Les diferents aplicacions de les TIC amb relació a les diverses teories de l'aprenentatge.
  • Aspectes socials, culturals i legals de l'ús de les TIC en l'ensenyament i en les polítiques educatives que s'hi relacionen, que incorporen els principis d'igualtat entre homes i dones, els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics d'una societat per a la pau.
  • L'impacte de l'aplicació de les TIC en les organitzacions, en particular en els processos de direcció, organització i administració.
  • Dimensions conceptuals i models pedagògics en l'aplicació i l'ús de les TIC en l'educació i la formació, tenint en compte la protecció de la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat a l'educació amb TIC per a les persones discapacitades.
  • Els elements tecnològics més rellevants en el disseny, l'ús i l'avaluació de plataformes per a la formació.
  • La transformació en els processos docents com a conseqüència de la introducció de les TIC en les organitzacions, en els programes i en les pràctiques educatives.
  • Els elements fonamentals per a planificar la pràctica docent en la qual s'introdueixin les TIC en algun dels processos formatius o en tots, i intervenir-hi i avaluar-la.
  • Els aspectes derivats de la gestió administrativa, econòmica i financera dels programes educatius intervinguts per l'ús de les TIC.
  • Els sistemes de suport als estudiants en els models formatius parcialment o totalment virtuals.

 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Competències

 

Especialitat de Recerca en e-learning

  • Coneixement del camp de recerca i dels àmbits en què es divideix.
  • Anàlisi significativa de les publicacions existents en un àmbit concret de recerca i qüestionament crític dels resultats obtinguts.
  • Identificació eficaç d'un problema i de les preguntes de recerca que s'hi han d'abordar.
  • Disseny d'un procés de recerca a partir d'un problema concret.
  • Recollida eficient i anàlisi significativa de dades.
  • Coneixement i domini de mètodes i tècniques de recerca, tant quantitatives com a qualitatives.
  • Difusió dels resultats d'investigació amb els mitjans més adequats.

Competències


 

Especialitat de Recerca en e-learning

  • Coneixement del camp de recerca i dels àmbits en què es divideix.
  • Anàlisi significativa de les publicacions existents en un àmbit concret de recerca i qüestionament crític dels resultats obtinguts.
  • Identificació eficaç d'un problema i de les preguntes de recerca que s'hi han d'abordar.
  • Disseny d'un procés de recerca a partir d'un problema concret.
  • Recollida eficient i anàlisi significativa de dades.
  • Coneixement i domini de mètodes i tècniques de recerca, tant quantitatives com a qualitatives.
  • Difusió dels resultats d'investigació amb els mitjans més adequats.
  • Domini de la terminologia vinculada a l'educació i a les TIC (aprenentatge virtual) com a camp de recerca.
  • Destresa en l'ús i el maneig de noves eines per a la recerca i capacitat per a aplicar-les a problemes reals.
  • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la recerca.
  • Visió de models mentals aplicats a internet que ajudin a predir, anticipar i manipular estructures i eines per a investigar en la xarxa.
  • Creació de xarxes remotes d'investigadors o participació en les ja existents.
  • Comportament ètic en tots els processos que formen part d'una recerca.

 

Especialitat de Direcció i gestió d'institucions educatives mitjançant l'ús de les TIC

  • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de projectes educatius i formatius d'aprenentatge virtual.
  • Coneixement, identificació i aplicació de les diferents eines tecnològiques que es poden utilitzar per al disseny d'entorns i materials d'aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.
  • Justificació, identificació i aplicació dels factors vinculats als usos intensius de les TIC que transformen els processos docents, les programacions de contingut i les pràctiques formatives, i també la planificació docent, els processos d'aprenentatge, el treball col·laboratiu i els processos formatius d'ensenyament i aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.
  • Direcció de propostes formatives d'aprenentatge virtual tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.
  • Gestió i administració dels processos operatius vinculats a l'aprenentatge virtual.
  • Disseny, desenvolupament i avaluació de propostes formatives globals d'aprenentatge virtual.
  • Identificació i implementació de polítiques de qualitat d'aprenentatge virtual.
  • Disseny i gestió dels factors i els processos de màrqueting i comunicació vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.
  • Gestió de l'equip interdisciplinari del projecte, de l'equip docent i dels aspectes tecnològics, financers i pressupostaris vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.
  • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives amb suport de les TIC.

 

Especialitat de Disseny tecnopedagògic o instruccional

  • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de dissenys instruccionals.
  • Justificar i desenvolupar dissenys instruccionals i tecnològics relacionats amb els entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge, siguin programes, cursos o assignatures.
  • Conceptualització de materials educatius i formatius digitals hipermèdia.
  • Justificació i desenvolupament d'estratègies instruccionals, activitats formatives i intervencions docents avaluatives d'aprenentatge virtual.
  • Coordinació dels processos de disseny instruccional i tecnològic de sistemes formatius telemàtics de creació d'entorns formatius virtuals i d'elaboració de materials formatius hipermèdia.
  • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.

 

Especialitat de Docència en línia

  • Disseny d'escenaris formatius i de docència basada en les TIC.
  • Planificació dels processos de formació amb les TIC.
  • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en materials hipermèdia.
  • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals.
  • Justificació i disseny de l'avaluació de programes instruccionals.
  • Disseny d'estratègies de docència virtual.
  • Coneixement i optimització dels processos educatius i formatius amb TIC.
  • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies d'orientació.
  • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies de dinamització de comunitats virtuals.
  • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.

 

A qui es dirigeix

Els principals perfils professionals als qui s'adreça aquest màster són:

  • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i la gestió de projectes educatius i formatius, el disseny tecnopedagògic de programes i cursos, i els processos docents.
  • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir les competències que els permetran integrar la tecnologia al procés educatiu d'una manera global, innovadora i creativa, i que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.
  • Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en l'organització, en el disseny, en l'aplicació i en l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.
  • Persones interessades a iniciar-se en la recerca en l'aprenentatge virtual (e-learning) per a desenvolupar posteriors estudis doctorals en aquest àmbit.

A qui es dirigeix


Els principals perfils professionals als qui s'adreça aquest màster són:

  • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i la gestió de projectes educatius i formatius, el disseny tecnopedagògic de programes i cursos, i els processos docents.
  • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir les competències que els permetran integrar la tecnologia al procés educatiu d'una manera global, innovadora i creativa, i que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.
  • Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en l'organització, en el disseny, en l'aplicació i en l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.
  • Persones interessades a iniciar-se en la recerca en l'aprenentatge virtual (e-learning) per a desenvolupar posteriors estudis doctorals en aquest àmbit.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Educació i TIC (eLearning)

Requisits d'accés

Criteris d'admissió

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

Perfils d'ingrés recomanats

Per a cursar el màster universitari d'Educació i TIC és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Grau d'Educació o Magisteri (en qualsevol de les seves especialitats)

  • Llicenciatura o Grau de Pedagogia

  • Llicenciatura de Psicopedagogia

  • Llicenciatura o Grau de Psicologia

  • Diplomatura o Grau d'Educació Social

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Màster universitari en Educació i TIC (eLearning)

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

700 €

Preu orientatiu per semestre

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per facilitar la incorporació i l'assessorament a l'estudiantat, les matrícules efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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