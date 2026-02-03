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Máster universitario Online en Educación y TIC (eLearning)

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¿Por qué estudiar el máster oficial de Educación y TIC (E-learning) de la UOC?

Las TIC nos ofrecen una gran oportunidad para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su incorporación está revolucionando tanto la educación presencial, como aquella parcialmente y totalmente en línea.

Este programa te formará en el uso de las TIC para estas diferentes modalidades, con el objetivo de sacarle el máximo rendimiento, buscando la innovación permanente y la mejora de la práctica educativa en un ámbito en continua renovación.

  • Diseñarás proyectos de aprendizaje con tecnologías y los implementarás en entornos reales.
  • Utilizarás las aplicaciones y los recursos digitales más avanzados que podrás identificar a través del MeticLAB, un recurso de aprendizaje en constante actualización.
  • Aplicarás metodologías activas como el aprendizaje por proyectos, el basado en problemas, el design thinking y muchos más, para mantener motivados y participativos a tus estudiantes.

¿Por qué estudiar el máster oficial de Educación y TIC (E-learning) de la UOC?


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  • Diseñarás proyectos de aprendizaje con tecnologías y los implementarás en entornos reales.
  • Utilizarás las aplicaciones y los recursos digitales más avanzados que podrás identificar a través del MeticLAB, un recurso de aprendizaje en constante actualización.
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  • Escogerás temáticas de punta (robótica, gamificación, analíticas de aprendizaje, y mucho más) que te interese profundizar, con la ayuda de Innotedec, un blog de innovaciones y tendencias en tecnopedagogía.
  • Incorporarás nuevos conceptos y trabajarás casos prácticos inspirados en situaciones reales.
  • Desarrollarás competencias y habilidades del siglo 21, y estarás así mejor preparado para destacar en tu ámbito laboral.
  • Aprenderás a moverte de manera natural en un entorno de formación en línea con el Campus Virtual UOC.
  • Te acompañará un equipo docente con profesores de prestigio y profesionales en activo.
  • Tendrás opción de llevar a cabo prácticas semipresenciales o virtuales para poner a prueba tus competencias en un entorno profesional.

La UOC es pionera en metodología online de éxito con 25 años de experiencia.

 

Nuestro estudiantado,  graduadas y graduados del Máster en Educación y TIC (e-learning) nos comparten su experiencia:

Impulsa proyectos de innovación educativa: las TIC son el método del siglo XXI

El máster de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, a través de sus cuatro especializaciones, se adapta a tu plan de desarrollo profesional. Podrás mejorar tus competencias digitales como docente, asumir roles de dirección o coordinación en materia de digitalización educativa, liderar y participar de grupos de diseño tecnopedagógico, sea tu ámbito educativo, empresarial o de investigación.

Tanto si eres un estudiante en formación como un profesor o un profesional vinculado al ámbito educativo, la administración o la empresa, este máster a distancia te permite ampliar y actualizar tus aptitudes pedagógicas y tecnológicas con finalidades educativas.

Si te interesa aplicar las TIC en la educación, desarrollar proyectos de aprendizaje virtual e impulsar el e-learning como metodología en la enseñanza del futuro, este es tu programa.

AVISO: Para cursar el máster universitario online de Educación y TIC (E-learning), es recomendable tener capacidad de comprensión lectora de inglés de nivel B2, que te permitirán consultar documentación relevante y actual a través de la biblioteca de la UOC.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

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  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sesión informativa del máster video link

Sesión informativa del máster

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Educación y TIC (eLearning)

Plan de estudios

60
ECTS
24
ECTS
Optativa
24
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
6
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Obligatorias
Créditos

Comunes
Diseño y gestión de proyectos de e-learning 6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico6
Enseñar y aprender en línea6
Fundamentos tecnológicos del e-learning 6

Itinerario profesionalizador
TFM: Trabajo final de Máster6

Itinerario de investigación: cursar conjuntamente
Seminario de investigación6
TFM: Trabajo final de máster investigación6

Optativas Itinerario Profesionalizador
Créditos

Especialidad: Dirección y gestión del e-learning
Organización y gestión del e-learning6
Dirección estratégica y liderazgo6
Dirección operativa de proyectos de e-learning6
Diseño de programas y cursos en línea6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad6

Especialidad: Diseño tecnopedagógico.
Integración de herramientas tecnológicas para la educación.6
Diseño de programas y cursos en línea6
Diseño de recursos y actividades en línea6
Planificación de la docencia en línea6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad6

Especialidad: Docencia en línea.
Estrategias docentes en línea6
Planificación de la docencia en línea6
Evaluación en línea6
Diseño de recursos y actividades en línea6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad6

Optativas Itinerario de Investigación
Créditos

Especialidad: Investigación en e-learning
Investigación en e-learning6
Métodos de investigación6
Técnicas de análisis de datos6
Construcción de instrumentos para la investigación6

 

1 año

Especialidad de Dirección
Semestre 1 Créditos
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)
6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6
Organización y gestión del e-learning (opt.)6
Semestre 2Créditos
Dirección estratégica y liderazgo (opt.)6
Dirección operativa de proyectos de e-learning (opt.)6
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad(opt.)6
Total
60 créditos

 

Especialidad de Diseño
 

 

Semestre 1Créditos
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6

 

Semestre 2 Créditos
Integración de herramientas tecnológicas para la educación (opt.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad (opt.)6

 

Total
60

 

Especialidad de Docencia
 

 

Semestre 1 Créditos
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6

 

Semestre 2 Créditos
Estrategias docentes en línea (opt.)6
Evaluación en línea (opt.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad(opt.)6

 

Total
60

 

Especialidad de Investigación
 

 

Semestre 1 Créditos
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Métodos de investigación (opt.)6
Investigación en e-learning (opt.)6
Técnicas de análisis de datos (opt.)6
Construcción de instrumentos para la investigación (opt.)6

 

Semestre 2 Créditos
Fundamentos de diseño tecnopedagógic(obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Seminario de investigación (obl.)6
TFM: Trabajo final de máster investigación (obl.)6

 

Total
60

 

 

1,5 años

Especialidad de Dirección
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6

Semestre 2
Organización y gestión del e-learning (opt.)6
Dirección estratégica y liderazgo (opt.)6
Dirección operativa de proyectos de e-learning (opt.)6
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6

Semestre 3
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad(opt.)6

Total
60

Especialidad de Diseño
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6

Semestre 2
Integración de herramientas tecnológicas para la educación (opt.)6
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6

Semestre 3
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad (opt.)6

Total
60

Especialidad de Docencia
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6

Semestre 2
Estrategias docentes en línea (opt.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6
Evaluación en línea (opt.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6

Semestre 3
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier optativa de otra especialidad (opt.)6

Total
60

Especialidad de Investigación
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (opt.)6

Semestre 2
Investigación en e-learning (opt.)6
Métodos de investigación (opt.)6
Técnicas de análisis de datos (opt.)6
Construcción de instrumentos para la investigación (opt.)6

Semestre 3:a cursar conjuntamente
Seminario de investigación (obl.)6
TFM: Trabajo final de máster investigación (obl.)6

Total
60

 

2 años

Especialidad de Dirección
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6

Semestre 2
Dirección estratégica y liderazgo (opt.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (opt.)6

Semestre 3
Organización y gestión del e-learning (opt.)6
Dirección operativa de proyectos de e-learning (opt.)6
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6

Semestre 4
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad(opt.)6

Total
60

Especialidad de Diseño
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6

Semestre 2
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6
Integración de herramientas tecnológicas para la educación (opt.)6

Semestre 3
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6

Semestre 4
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad(opt.)6

Total
60

Especialidad de Docencia
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6

Semestre 2
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6

Semestre 3
Estrategias docentes en línea (opt.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6
Evaluación en línea (opt.)6

Semestre 4
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad(opt.)6

Total
60

Especialidad de Investigación
Créditos

Semestre 1
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6
Enseñar y aprender en línea (obl.)6

Semestre 2
Fundamentos tecnológicos del e-learning (opt.)6
Investigación en e-learning (opt.)6

Semestre 3
Métodos de investigación (opt.)6
Técnicas de análisis de datos (opt.)6
Construcción de instrumentos para la investigación (opt.)6

Semestre 4: a cursar conjuntamente
Seminario de investigación (obl.)6
TFM: Trabajo final de máster investigación (obl.)6

Total
60

 

2,5 años

Especialidad de Dirección
Créditos

Semestre 1
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6

Semestre 2
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)
6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6

Semestre 3
Dirección operativa de proyectos de e-learning (opt.)6
Dirección estratégica y liderazgo (opt.)6

Semestre 4
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6
Organización y gestión del e-learning (opt.)6

Semestre 5
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier otra optativa de otra especialidad(opt.)6

Total
60

Especialidad de Diseño
Créditos

Semestre 1
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6

Semestre 2
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6

Semestre 3
Integración de herramientas tecnológicas para la educación (opt.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6

Semestre 4
Diseño de programas y cursos en línea (opt.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6

Semestre 5
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier optativa de otra especialidad(opt.)6

Total
60

Especialidad de Docencia
Créditos

Semestre 1
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6

Semestre 2
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (obl.)6

Semestre 3
Estrategias docentes en línea (opt.)6
Diseño de recursos y actividades en línea (opt.)6

Semestre 4
Evaluación en línea (opt.)6
Planificación de la docencia en línea (opt.)6

Semestre 5
TFM: Trabajo final de Máster (obl.)6
Prácticas o cualquier optativa de otra especialidad(opt.)6

Total
60

Especialidad de Investigación
Créditos

Semestre 1
Enseñar y aprender en línea (obl.)6
Fundamentos de diseño tecnopedagógico (obl.)6

Semestre 2
Diseño y gestión de proyectos de e-learning (obl.)6
Fundamentos tecnológicos del e-learning (opt.)6

Semestre 3
 
Investigación en e-learning (opt.)6
Métodos de investigación (opt.)6

Semestre 4
Técnicas de análisis de datos (opt.)6
Construcción de instrumentos para la investigación (opt.)6

Semestre 5: a cursar conjuntamente
Seminario de investigación (obl.)6
TFM: Trabajo final de máster investigación (obl.)
6

Total
60

Carga lectiva

 El programa del máster universitario online de Educación y TIC (e-learning) consta de 60 créditos, que el estudiante puede cursar de distintas formas, dependiendo de si elige realizar un máster de especialización profesional o un máster de iniciación a la investigación. 

Para la obtención del máster de Educación y TIC se requieren 60 créditos, de los cuales 24 son troncales y 36 se orientan a especializarse en uno de los itinerarios siguientes:

  • Dirección y gestión del e-learning
  • Diseño tecnopedagógico para la educación
  • Docencia en línea
  • Investigación en e-learning

 

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

Haber superado la mitad de los créditos de la titulación (30 ECTS).
Parte de este 50% de créditos aprobados tienen que corresponder a todas las asignaturas obligatorias.
Además, es recomendable haber superado la asignatura preparatoria de la especialidad que corresponda:

Dirección operativa de proyectos de e-learning para el itinerario de Dirección.
Diseño de programas y cursos en línea para el itinerario de Diseño tecnopedagógico.
Planificación de la docencia en línea para el itinerario de Docencia en línea.

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Prácticas


Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

Haber superado la mitad de los créditos de la titulación (30 ECTS).
Parte de este 50% de créditos aprobados tienen que corresponder a todas las asignaturas obligatorias.
Además, es recomendable haber superado la asignatura preparatoria de la especialidad que corresponda:

Dirección operativa de proyectos de e-learning para el itinerario de Dirección.
Diseño de programas y cursos en línea para el itinerario de Diseño tecnopedagógico.
Planificación de la docencia en línea para el itinerario de Docencia en línea.

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

Empresas colaboradoras

NOTA: La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros puede encontrarse en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que os apuntéis hasta que se empiecen las prácticas.

 

 

Podéis encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre en curso.


El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio del Campus Virtual Trámites / Prácticas curriculares.

 

+ Consulta más detalles de las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final de Máster

El máster universitario de Educación y TIC incluye la asignatura obligatoria de Trabajo final de máster (TFM) que consiste en la realización de un proyecto individual y original sobre una temática de interés particular del estudiante que tenga relación con la titulación. Es una asignatura de 6 créditos que equivalen a 150 horas de trabajo.

Existen dos modalidades distintas de TFM, en función del itinerario cursado en el máster:

  • TFM profesionalizador.
  • TFM de investigación.

A. Para poder matricularse de la asignatura TFM itinerario profesionalizador (TFM):

  • Es necesario cumplir el requisito académico de haber superado el 50 % de créditos ECTS del máster. Dentro de este 50% de créditos superados se incluyen todas las asignaturas obligatorias.
  • Se recomienda también haber cursado la optativa preparatoria de la especialidad (Dirección, Diseño o Docencia).

Trabajo Final de Máster


El máster universitario de Educación y TIC incluye la asignatura obligatoria de Trabajo final de máster (TFM) que consiste en la realización de un proyecto individual y original sobre una temática de interés particular del estudiante que tenga relación con la titulación. Es una asignatura de 6 créditos que equivalen a 150 horas de trabajo.

Existen dos modalidades distintas de TFM, en función del itinerario cursado en el máster:

  • TFM profesionalizador.
  • TFM de investigación.

A. Para poder matricularse de la asignatura TFM itinerario profesionalizador (TFM):

  • Es necesario cumplir el requisito académico de haber superado el 50 % de créditos ECTS del máster. Dentro de este 50% de créditos superados se incluyen todas las asignaturas obligatorias.
  • Se recomienda también haber cursado la optativa preparatoria de la especialidad (Dirección, Diseño o Docencia).

 

B. Para poder matricularse de la asignatura TFM itinerario investigación (TFI) es necesario:

  • Cumplir el requisito académico de haber superado el 50 % de créditos ECTS del máster. Dentro de este  50% se incluyen 3 de las asignaturas obligatorias y las asignaturas de la especialidad. "Investigación en e-learning" y "Métodos de investigación".
  • Además se recomienda fuertemente tener superadas las asignaturas de la especialidad "Técnicas de análisis de datos" y "Construcción de instrumentos para la investigación".
  • Hay que matricularse simultáneamente de la asignatura "Seminario de investigación".

 

Por otra parte, es indispensable completar un "Formulario de solicitud de Trabajo final" que se realiza como procedimiento previo y con antelación al inicio de la matrícula de la asignatura de TFM/TFI, para escoger la modalidad y el ámbito del trabajo, y poder asignar a inicio de semestre un tutor/a con conocimientos afines a este ámbito.

El trabajo final concluye con una defensa en la cual el estudiante tiene que hacer una presentación oral en vídeo y defender el trabajo delante de una Comisión de evaluación de manera síncrona.

Desde aquí puedes acceder a la galería de TFM del MUETIC publicados en el repositorio institucional de Recursos Educativos Abiertos O2

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en educación
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de la educación: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en educación y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Educación y TIC (eLearning)

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Convalidaciones

Los títulos de posgrado y especializaciones de los estudios de Educación y TIC de la UOC se pueden convalidar con asignaturas del máster de Educación y TIC (e-learning).
Máster universitario en Educación y TIC (eLearning)

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Máster universitario en Educación y TIC (eLearning)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El título de Máster Universitario en Educación y TIC (e-learning) capacita al titulado, entre otras, para las siguientes profesiones:

  • Docentes que quieren integrar e innovar con las TIC.
  • Director de proyectos de aprendizaje virtual.
  • Diseñador instruccional o tecnopedagógico.
  • Diseñador de recursos y entornos educativos digitales.
  • Evaluador de proyectos de aprendizaje virtual.
  • Coordinador docente de proyectos y programas basados en el uso de las TIC.
  • Coordinador de producción de recursos multimedia para la enseñanza.
  • Técnico en calidad del aprendizaje virtual.
  • Formador/tutor en entornos de enseñanza y aprendizaje en línea
  • Gestor de programas de aprendizaje virtual formativos
  • Coordinador/ejecutor de proyectos de investigación en el ámbito de la tecnología educativa y la educación digital.

 

Objetivos

Los titulados en el máster universitario de Educación y TIC (e-learning) estarán capacitados para comprender, interpretar, analizar y explicar el uso y la aplicación de las TIC en el ámbito educativo y formativo. De acuerdo con esto, deberán adquirir competencias de carácter general que consistirán en poder demostrar el conocimiento y la comprensión de los aspectos siguientes:

  • Los aspectos teóricos y la evolución histórica del uso de la tecnología en la educación abierta y a distancia, la emergencia del aprendizaje virtual y la influencia de las TIC en la transformación de la docencia presencial.
  • Las diferentes aplicaciones de las TIC con relación a las distintas teorías del aprendizaje.
  • Aspectos sociales, culturales y legales del uso de las TIC en la educación y en las políticas educativas relacionadas con esta, que incorporan los principios de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos fundamentales de las personas y los valores democráticos de una sociedad para la paz.

Objetivos


Los titulados en el máster universitario de Educación y TIC (e-learning) estarán capacitados para comprender, interpretar, analizar y explicar el uso y la aplicación de las TIC en el ámbito educativo y formativo. De acuerdo con esto, deberán adquirir competencias de carácter general que consistirán en poder demostrar el conocimiento y la comprensión de los aspectos siguientes:

  • Los aspectos teóricos y la evolución histórica del uso de la tecnología en la educación abierta y a distancia, la emergencia del aprendizaje virtual y la influencia de las TIC en la transformación de la docencia presencial.
  • Las diferentes aplicaciones de las TIC con relación a las distintas teorías del aprendizaje.
  • Aspectos sociales, culturales y legales del uso de las TIC en la educación y en las políticas educativas relacionadas con esta, que incorporan los principios de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos fundamentales de las personas y los valores democráticos de una sociedad para la paz.
  • El impacto de la aplicación de las TIC en las organizaciones, en particular en los procesos de dirección, organización y administración.
  • Dimensiones conceptuales y modelos pedagógicos en la aplicación y el uso de las TIC en la educación y la formación, teniendo en cuenta la protección de la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a la educación con TIC para las personas discapacitadas.
  • Los elementos tecnológicos más relevantes en el diseño, el uso y la evaluación de plataformas para la formación.
  • La transformación en los procesos docentes como consecuencia de la introducción de las TIC en las organizaciones, en los programas y en las prácticas educativas.
  • Los elementos fundamentales para planificar la práctica docente en la cual se introduzcan las TIC en alguno de los procesos formativos o en todos, e intervenir en ella y evaluarla.
  • Los aspectos derivados de la gestión administrativa, económica y financiera de los programas educativos intervenidos por el uso de las TIC.
  • Los sistemas de apoyo a los estudiantes en los modelos formativos parcialmente o totalmente virtuales.
     

 

 

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Competencias

  • Especialidad de Investigación en e-learning
  • Especialidad de Dirección y gestión de instituciones educativas mediante el uso de las TIC
  • Especialidad de Diseño tecnopedagógico o instruccional
  • Especialidad de Docencia en línea

Especialidad de Investigación en e-learning

  • Conocimiento del campo de investigación y de los ámbitos en que se divide.
  • Análisis significativo de las publicaciones existentes en un ámbito concreto de investigación y cuestionamiento crítico de los resultados obtenidos.
  • Identificación eficaz de un problema y de las preguntas de investigación que hay que abordar.
  • Diseño de un proceso de investigación a partir de un problema concreto.
  • Recogida eficiente y análisis significativo de datos.
  • Conocimiento y dominio de métodos y técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas.

Competencias


  • Especialidad de Investigación en e-learning
  • Especialidad de Dirección y gestión de instituciones educativas mediante el uso de las TIC
  • Especialidad de Diseño tecnopedagógico o instruccional
  • Especialidad de Docencia en línea

Especialidad de Investigación en e-learning

  • Conocimiento del campo de investigación y de los ámbitos en que se divide.
  • Análisis significativo de las publicaciones existentes en un ámbito concreto de investigación y cuestionamiento crítico de los resultados obtenidos.
  • Identificación eficaz de un problema y de las preguntas de investigación que hay que abordar.
  • Diseño de un proceso de investigación a partir de un problema concreto.
  • Recogida eficiente y análisis significativo de datos.
  • Conocimiento y dominio de métodos y técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas.
  • Difusión de los resultados de investigación con los medios más adecuados.
  • Dominio de la terminología vinculada a la educación y a las TIC (aprendizaje virtual) como campo de investigación.
  • Destreza en el uso y el manejo de nuevas herramientas para la investigación y capacidad para aplicarlas a problemas reales.
  • Uso efectivo de recursos en red para la investigación.
  • Visión de modelos mentales aplicados a internet que ayuden a predecir, anticipar y manipular estructuras y herramientas para investigar en la red.
  • Creación de redes remotas de investigadores o participación en las ya existentes.
  • Comportamiento ético en todos los procesos que forman parte de una investigación.

Arriba

Especialidad de Dirección y gestión de instituciones educativas mediante el uso de las TIC

  • Identificación de los principales factores que intervienen en la toma de decisiones con relación al desarrollo de proyectos educativos y formativos de aprendizaje virtual.
  • Conocimiento, identificación y aplicación de las diferentes herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para el diseño de entornos y materiales de aprendizaje, ya sea en contextos presenciales, semipresenciales o no presenciales.
  • Justificación, identificación y aplicación de los factores vinculados a los usos intensivos de las TIC que transforman los procesos docentes, las programaciones de contenido y las prácticas formativas, así como la planificación docente, los procesos de aprendizaje, el trabajo colaborativo y los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje, ya sea en contextos presenciales, semipresenciales o no presenciales.
  • Dirección de propuestas formativas de aprendizaje virtual teniendo en cuenta los factores del entorno de la organización y la gestión del cambio organizacional.
  • Gestión y administración de los procesos operativos vinculados al aprendizaje virtual.
  • Diseño, desarrollo y evaluación de propuestas formativas globales de aprendizaje virtual.
  • Identificación e implementación de políticas de calidad de aprendizaje virtual.
  • Diseño y gestión de los factores y los procesos de marketing y comunicación vinculados a un proyecto de aprendizaje virtual.
  • Gestión del equipo interdisciplinario del proyecto, del equipo docente y de los aspectos tecnológicos, financieros y presupuestarios vinculados a un proyecto de aprendizaje virtual.
  • Identificación de indicadores de calidad y progreso de acciones educativas con apoyo de las TIC.

 

Arriba


Especialidad de Diseño tecnopedagógico o instruccional

  • Identificación de los principales factores que intervienen en la toma de decisiones con relación al desarrollo de diseños instruccionales.
  • Justificar y desarrollar diseños instruccionales y tecnológicos relacionados con los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ya sean programas, cursos o asignaturas.
  • Conceptualización de materiales educativos y formativos digitales hipermedia.
  • Justificación y desarrollo de estrategias instruccionales, actividades formativas e intervenciones docentes evaluativas de aprendizaje virtual.
  • Coordinación de los procesos de diseño instruccional y tecnológico de sistemas formativos telemáticos de creación de entornos formativos virtuales y de elaboración de materiales formativos hipermedia.
  • ¡Identificación de indicadores de calidad y progreso de acciones educativas y recursos educativos con apoyo de las TIC.
     

Arriba

Especialidad de Docencia en línea

  • Diseño de escenarios formativos y de docencia basada en las TIC.
  • Planificación de los procesos de formación con las TIC.
  • Diseño de actividades de aprendizaje basado en materiales hipermedia.
  • Diseño de actividades de aprendizaje basado en actividades colaborativas virtuales.
  • Justificación y diseño de la evaluación de programas instruccionales.
  • Diseño de estrategias de docencia virtual.
  • Conocimiento y optimización de los procesos educativos y formativos con TIC.
  • Conocimiento, diseño e implementación de estrategias de orientación.
  • Conocimiento, diseño e implementación de estrategias de dinamización de comunidades virtuales.
  • Identificación de indicadores de calidad y progreso de acciones educativas y recursos educativos con apoyo de las TIC.

Arriba

 

 

A quién se dirige

Los principales perfiles profesionales a los cuales va dirigido este máster:

Licenciados y graduados interesados en el ámbito del uso y la aplicación de las TIC en la dirección y la gestión de proyectos educativos y formativos, en el diseño tecnopedagógico de programas y cursos, y en los procesos docentes.

Maestros y profesorado en activo que deseen adquirir las competencias que les permitirán integrar la tecnología al proceso educativo de una forma global, innovadora y creativa, y que quieran adquirir conocimientos para la utilización y el aprovechamiento pedagógico de recursos tecnológicos emergentes.

Profesionales que deseen adquirir capacidades y desarrollarse en los procesos que intervienen en la organización, el diseño, la aplicación y la evaluación de proyectos de enseñanza y aprendizaje mediante las TIC para los sectores educativo, editorial y empresarial especializado en temas digitales.

Personas interesadas en iniciarse en la investigación en aprendizaje virtual para desarrollar estudios doctorales posteriores en este ámbito.

A quién se dirige


Los principales perfiles profesionales a los cuales va dirigido este máster:

Licenciados y graduados interesados en el ámbito del uso y la aplicación de las TIC en la dirección y la gestión de proyectos educativos y formativos, en el diseño tecnopedagógico de programas y cursos, y en los procesos docentes.

Maestros y profesorado en activo que deseen adquirir las competencias que les permitirán integrar la tecnología al proceso educativo de una forma global, innovadora y creativa, y que quieran adquirir conocimientos para la utilización y el aprovechamiento pedagógico de recursos tecnológicos emergentes.

Profesionales que deseen adquirir capacidades y desarrollarse en los procesos que intervienen en la organización, el diseño, la aplicación y la evaluación de proyectos de enseñanza y aprendizaje mediante las TIC para los sectores educativo, editorial y empresarial especializado en temas digitales.

Personas interesadas en iniciarse en la investigación en aprendizaje virtual para desarrollar estudios doctorales posteriores en este ámbito.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Educación y TIC (eLearning)

Requisitos de acceso

Criterios de admisión

No existen criterios específicos de admisión para acceder al máster universitario.

Perfiles de ingreso recomendados

Para cursar el máster universitario de Educación y TIC se recomienda haber superado alguno de los estudios que se detallan a continuación:

  • Grado de Educación o Magisterio (en cualquiera de sus especialidades)
  • Licenciatura o Grado de Pedagogía
  • Licenciatura  de Psicopedagogía
  • Licenciatura o Grado de Psicología
  • Diplomatura o Grado de Educación Social

Conocimientos previos

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Se recomienda un nivel de competencia de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Máster universitario en Educación y TIC (eLearning)

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año)**: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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