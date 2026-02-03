Máster universitario Online en Educación y TIC (eLearning)
Presentación
Enfoca tu futuro profesional hacia una visión innovadora de la educación, basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Fórmate online con el máster universitario de Educación y TIC (E-learning).
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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¿Por qué estudiar el máster oficial de Educación y TIC (E-learning) de la UOC?
Las TIC nos ofrecen una gran oportunidad para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su incorporación está revolucionando tanto la educación presencial, como aquella parcialmente y totalmente en línea.
Este programa te formará en el uso de las TIC para estas diferentes modalidades, con el objetivo de sacarle el máximo rendimiento, buscando la innovación permanente y la mejora de la práctica educativa en un ámbito en continua renovación.
- Diseñarás proyectos de aprendizaje con tecnologías y los implementarás en entornos reales.
- Utilizarás las aplicaciones y los recursos digitales más avanzados que podrás identificar a través del MeticLAB, un recurso de aprendizaje en constante actualización.
- Aplicarás metodologías activas como el aprendizaje por proyectos, el basado en problemas, el design thinking y muchos más, para mantener motivados y participativos a tus estudiantes.
¿Por qué estudiar el máster oficial de Educación y TIC (E-learning) de la UOC?
Las TIC nos ofrecen una gran oportunidad para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su incorporación está revolucionando tanto la educación presencial, como aquella parcialmente y totalmente en línea.
Este programa te formará en el uso de las TIC para estas diferentes modalidades, con el objetivo de sacarle el máximo rendimiento, buscando la innovación permanente y la mejora de la práctica educativa en un ámbito en continua renovación.
- Diseñarás proyectos de aprendizaje con tecnologías y los implementarás en entornos reales.
- Utilizarás las aplicaciones y los recursos digitales más avanzados que podrás identificar a través del MeticLAB, un recurso de aprendizaje en constante actualización.
- Aplicarás metodologías activas como el aprendizaje por proyectos, el basado en problemas, el design thinking y muchos más, para mantener motivados y participativos a tus estudiantes.
- Escogerás temáticas de punta (robótica, gamificación, analíticas de aprendizaje, y mucho más) que te interese profundizar, con la ayuda de Innotedec, un blog de innovaciones y tendencias en tecnopedagogía.
- Incorporarás nuevos conceptos y trabajarás casos prácticos inspirados en situaciones reales.
- Desarrollarás competencias y habilidades del siglo 21, y estarás así mejor preparado para destacar en tu ámbito laboral.
- Aprenderás a moverte de manera natural en un entorno de formación en línea con el Campus Virtual UOC.
- Te acompañará un equipo docente con profesores de prestigio y profesionales en activo.
- Tendrás opción de llevar a cabo prácticas semipresenciales o virtuales para poner a prueba tus competencias en un entorno profesional.
La UOC es pionera en metodología online de éxito con 25 años de experiencia.
Nuestro estudiantado, graduadas y graduados del Máster en Educación y TIC (e-learning) nos comparten su experiencia:
- Entrevista a Adriana Caballero
- Entrevista a Diana Padilla
- Entrevista a Alejandro Montes
- Entrevista a Helena Torrecillas Jiménez
- Entrevista a Fernando Álvarez López
- Entrevista a Claudia Parra
Impulsa proyectos de innovación educativa: las TIC son el método del siglo XXI
El máster de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, a través de sus cuatro especializaciones, se adapta a tu plan de desarrollo profesional. Podrás mejorar tus competencias digitales como docente, asumir roles de dirección o coordinación en materia de digitalización educativa, liderar y participar de grupos de diseño tecnopedagógico, sea tu ámbito educativo, empresarial o de investigación.
Tanto si eres un estudiante en formación como un profesor o un profesional vinculado al ámbito educativo, la administración o la empresa, este máster a distancia te permite ampliar y actualizar tus aptitudes pedagógicas y tecnológicas con finalidades educativas.
Si te interesa aplicar las TIC en la educación, desarrollar proyectos de aprendizaje virtual e impulsar el e-learning como metodología en la enseñanza del futuro, este es tu programa.
AVISO: Para cursar el máster universitario online de Educación y TIC (E-learning), es recomendable tener capacidad de comprensión lectora de inglés de nivel B2, que te permitirán consultar documentación relevante y actual a través de la biblioteca de la UOC.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.