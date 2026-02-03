Este programa te formará en el uso de las TIC para estas diferentes modalidades, con el objetivo de sacarle el máximo rendimiento, buscando la innovación permanente y la mejora de la práctica educativa en un ámbito en continua renovación.

Las TIC nos ofrecen una gran oportunidad para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su incorporación está revolucionando tanto la educación presencial, como aquella parcialmente y totalmente en línea.

¿Por qué estudiar el máster oficial de Educación y TIC (E-learning) de la UOC?

Las TIC nos ofrecen una gran oportunidad para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su incorporación está revolucionando tanto la educación presencial, como aquella parcialmente y totalmente en línea.

Este programa te formará en el uso de las TIC para estas diferentes modalidades, con el objetivo de sacarle el máximo rendimiento, buscando la innovación permanente y la mejora de la práctica educativa en un ámbito en continua renovación.

Diseñarás proyectos de aprendizaje con tecnologías y los implementarás en entornos reales.

y los implementarás en Utilizarás las aplicaciones y los recursos digitales más avanzados que podrás identificar a través del MeticLAB , un recurso de aprendizaje en constante actualización.

más avanzados que podrás identificar a través del , un recurso de aprendizaje en constante actualización. Aplicarás metodologías activas como el aprendizaje por proyectos, el basado en problemas, el design thinking y muchos más, para mantener motivados y participativos a tus estudiantes.

como el aprendizaje por proyectos, el basado en problemas, el design thinking y muchos más, para mantener a tus estudiantes. Escogerás temáticas de punta (robótica, gamificación, analíticas de aprendizaje, y mucho más) que te interese profundizar, con la ayuda de Innotedec , un blog de innovaciones y tendencias en tecnopedagogía.

(robótica, gamificación, analíticas de aprendizaje, y mucho más) que te interese profundizar, con la ayuda de , un blog de innovaciones y tendencias en tecnopedagogía. Incorporarás nuevos conceptos y trabajarás casos prácticos inspirados en situaciones reales.

y trabajarás inspirados en situaciones reales. Desarrollarás competencias y habilidades del siglo 21 , y estarás así mejor preparado para destacar en tu ámbito laboral.

, y estarás así mejor preparado para en tu Aprenderás a moverte de manera natural en un entorno de formación en línea con el Campus Virtual UOC.

con el Te acompañará un equipo docente con profesores de prestigio y profesionales en activo.

Tendrás opción de llevar a cabo prácticas semipresenciales o virtuales para poner a prueba tus competencias en un entorno profesional.

La UOC es pionera en metodología online de éxito con 25 años de experiencia.

Nuestro estudiantado, graduadas y graduados del Máster en Educación y TIC (e-learning) nos comparten su experiencia:

Impulsa proyectos de innovación educativa: las TIC son el método del siglo XXI

El máster de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, a través de sus cuatro especializaciones, se adapta a tu plan de desarrollo profesional. Podrás mejorar tus competencias digitales como docente, asumir roles de dirección o coordinación en materia de digitalización educativa, liderar y participar de grupos de diseño tecnopedagógico, sea tu ámbito educativo, empresarial o de investigación.

Tanto si eres un estudiante en formación como un profesor o un profesional vinculado al ámbito educativo, la administración o la empresa, este máster a distancia te permite ampliar y actualizar tus aptitudes pedagógicas y tecnológicas con finalidades educativas.

Si te interesa aplicar las TIC en la educación, desarrollar proyectos de aprendizaje virtual e impulsar el e-learning como metodología en la enseñanza del futuro, este es tu programa.

AVISO: Para cursar el máster universitario online de Educación y TIC (E-learning), es recomendable tener capacidad de comprensión lectora de inglés de nivel B2, que te permitirán consultar documentación relevante y actual a través de la biblioteca de la UOC.