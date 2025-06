Una plataforma online per realitzar sessions pràctiques

Alex Rius presentarà Levelab, una plataforma que permet dissenyar i oferir fàcilment lliçons pràctiques, des de qualsevol dispositiu, per a continguts educatius que utilitzen eines digitals. La plataforma dona als docents que volen aplicar metodologies actives com l'aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) la possibilitat d'automatitzar la resolució de dubtes, reduir problemes tècnics i optimitzar l'experiència d'aprenentatge.

Personalitzar l’aprenentatge de l’educació

Per la seva banda, EduAIA, un projecte de l’estudiant de doctorat i investigador amb el grup de recerca d’Edudació i TIC (Edul@b), Elvis Ortega Ochoa, –, és una iniciativa centrada a convertir les interaccions amb la intel·ligència artificial generativa en experiències d'aprenentatge productives a través de xatbots educatius empàtics.

Fusió tecnològica al servei de la seguretat portuària

PANSSARI és un projecte de tecnologia 4.0 al servei de la seguretat portuària, que presentarà Helena Calva, estudiant del grau de Disseny i Creacions Digitals. La iniciativa fusiona tres tecnologies: control d’accessos i geolocalització, detecció per radiofreqüència i visió artificial. Les dades produïdes per aquestes tecnologies són recollides i gestionades per Panssari, una plataforma d'intel·ligència artificial amb aprenentatge profund (deep learning) que té com a objectiu la detecció, l'etiquetatge i el seguiment d'intrusos en primera instància.

Solucions inclusives d’accessibilitat cognitiva amb IA

Accessibles és una start-up que ofereix solucions inclusives d'accessibilitat cognitiva, comunicativa i sensorial basades en intel·ligència artificial. El seu objectiu és transformar l'educació, la informació i la comunicació digital mitjançant tecnologies innovadores. La seva eina, Melvin, adapta els entorns digitals per fer-los més comprensibles i accessibles, amb recursos com la lectura fàcil, els resums intel·ligents, la llengua de signes i els pictogrames.

Aquesta iniciativa està impulsada per Laura Martín, formada a la UOC en Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos i en Educació i TIC(E-learning); Anna Barnadas, diplomada en Ciències Empresarials i postgraduada en normativa comptable per la UOC, i Luis Malhadas.

Una plataforma per a l'avaluació de la veu

All-Voiced és una plataforma digital per millorar la salut vocal i la qualitat de vida de les persones amb alteracions de la veu arreu del món.

Dissenyada per donar suport a la recerca, la formació i la pràctica clínica, la plataforma permet entrenar i calibrar la percepció auditiva dels professionals, impulsar projectes de recerca col·laborativa i avaluar amb precisió la veu dels pacients. Aquesta eina està adreçada a laboratoris de veu, universitats, consultes de logopèdia i serveis de salut.

La responsable del projecte és Neus Calaf, professora col·laboradora de la UOC en el Grau de Logopèdia.

Una base de dades d’influencers

Paola Chaler, graduada en Comunicació, presentarà Indatika, una base de dades d'influencers que inclou valoracions. Indatika resol la incertesa del màrqueting d'influencers permetent a les marques consultar valoracions reals d'altres empreses sobre les seves col·laboracions. Amb aquesta informació s'aconsegueix una reducció del temps de dedicació i un millor retorn d'inversió a l'hora de contractar aquests professionals, amb la qual cosa es fa una millor elecció de perfils basada en resultats.

Una solució de software de gestió de dades

DataNest - Data, made easy és una plataforma de gestió de dades i automatització intel·ligent que transforma la presa de decisions empresarials mitjançant big data i models predictius avançats. Especialitzada en el sector logístic, permet visualitzar, anticipar i optimitzar processos clau amb eficiència i claredat.

El projecte, amb una visió centrada en les persones i en el poder de decidir millor, està liderat per Xavier Garcia Fuentes, estudiant del Grau de Psicologia.

Una eina educativa per facilitar l'ensenayement del canvi climàtic

POWAR STEAM és una start-up impulsada por Pablo Zuloaga que desenvolupa eines educatives STEAM (sigles que afegeixen les arts als àmbits STEM) per facilitar l'ensenyament del canvi climàtic i la sostenibilitat a l'aula. Solucions com el Simulador Climàtic POWAR CS i el Kit de Sensors P-Bit permeten a l'estudiantat i al professorat experimentar de manera interactiva amb dades ambientals reals, la qual cosa fomenta un aprenentatge pràctic i alineat amb els currículums educatius.