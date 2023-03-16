La UOC internacionalitza l'emprenedoria al 4YFN amb setze projectes innovadorsLa Universitat serà present en la cita de projectes emprenedors del Mobile World Congress amb un estand
Les start-ups i spin-offs de la UOC apliquen innovació tecnològica a l'educació, la salut o els serveis d'empreses
Del 3 al 6 de març, Barcelona acollirà una nova edició del Mobile World Congress (MWC) —que inclou la seva cita per a les start-ups, el 4 Years From Now (4YFN)— a la Fira Gran Via. Com ha estat habitual des dels inicis de l'esdeveniment, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) hi tindrà un estand amb projectes emprenedors innovadors de la seva comunitat universitària.
"L'emprenedoria s'ha consolidat com un pilar essencial en els àmbits de recerca i transferència de coneixement de la UOC, que tenen un gran potencial de creixement", apunta Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria. "Treballem intensament per fomentar-la, no només com una via per amplificar l'impacte de l'activitat científica, sinó també com una oportunitat de desenvolupament professional per a tota la nostra comunitat: estudiantat, graduats, professorat i personal investigador", assenyala.
“Presentar setze iniciatives emprenedores permet mostrar la diversitat i la qualitat del talent innovador que impulsem”
🚀 Coneix els setze projectes innovadors de la comunitat UOC al @4YFN_MWC!— UOCuniversitat (@UOCuniversitat) February 25, 2025
🤝 La UOC reforça el seu compromís amb l’emprenedoria i la innovació al #4YFN del @MWCHub! Aquest any, presentem 16 start-ups i spin-offs que impulsen la tecnologia en àmbits com l'educació, la salut i… pic.twitter.com/BrxSMkNGvH
Més presència de projectes
Vilajosana recorda que la UOC reafirma el seu compromís amb la cita del 4YFN com a esdeveniment de referència internacional amb la seva participació des dels inicis. "Aquest any fem un salt quantitatiu i passem d'acollir vuit iniciatives al nostre estand a tenir-hi setze start-ups i spin-offs del nostre ecosistema", confirma el vicerector.
Per a Mireia Riera, directora de l'Àrea d'Impuls a la Transferència de la UOC, que coordina l'estand al 4YFN a través de la plataforma Hubbik, presentar setze iniciatives emprenedores "permet mostrar la diversitat i la qualitat del talent innovador que impulsem. A més de funcionar com a aparador de la recerca i l'emprenedoria, l'espai de la UOC al 4YFN facilita el contacte directe amb potencials clients, col·laboradors i inversors".
Entre els projectes emprenedors dels membres de la comunitat UOC que seran presents a l'estand del 4YFN de la Universitat, hi ha iniciatives que han participat en programes anuals d'emprenedoria (com l'SpinUOC o EduTECH Emprèn) o bé han rebut una inversió de la UOC a través d'Invergy.
La UOC al 4YFN 2024 (fotos: UOC)
Revolucionant l'educació perquè tothom aprengui millor
Accessibles és una start-up experta en inclusió en l'àmbit de la tecnologia educativa (EdTech) i centrada en el desenvolupament d'eines que milloren l'accessibilitat a plataformes digitals atenent necessitats cognitives, comunicatives i sensorials. La seva proposta tecnològica aprofita els avantatges de la intel·ligència artificial (IA) per oferir solucions avantguardistes que inclouen acompanyament personalitzat, resums, traducció automàtica, llengua de signes, lectura fàcil i pictogrames. L'objectiu és garantir que totes les persones puguin accedir a una educació inclusiva i de qualitat, la qual cosa n'afavoreix l'autonomia, la participació i el desenvolupament en un entorn digital adaptat a les seves necessitats. Aquesta iniciativa està impulsada per Laura Martín, formada a la UOC en Disseny Tecnopedagògic de Programes, Entorns i Recursos i en Educació i TIC(E-learning); Anna Barnadas, diplomada en Ciències Empresarials i postgraduada en normativa comptable per la UOC, i Luis Malhadas.
Daniel Benítez, enginyer informàtic per la UOC, i Aleix Riba han desenvolupat ARCamp, una aplicació que permet crear experiències educatives interactives de manera senzilla. Aquesta eina combina realitat augmentada, GPS i codis QR per dissenyar històries personalitzades, cosa que facilita la ludificació de visites a museus, sortides a l'aire lliure o lliçons a l'aula. ARCamp està dirigida a institucions culturals, educatives i administracions que desitgin promocionar el seu patrimoni o millorar la divulgació de continguts.
Immersium Studio és una spin-off de la UOC impulsada per Luis Villarejo i especialitzada en el desenvolupament d'experiències d'aprenentatge immersives interactives en 360 graus, amb realitat virtual, augmentada i mixta. Les seves solucions s'apliquen en àmbits com la formació, la cultura, la salut i el turisme, i ofereixen formacions vivencials que permeten als usuaris millorar les seves competències i habilitats en entorns segurs i controlats. Immersium Studio ha estat reconeguda amb premis internacionals, com l'Auggie Award 2021 a la millor solució de salut i benestar, i treballa per a clients com ara les Nacions Unides, Metges Sense Fronteres i la majoria d'universitats catalanes.
Langtern és una start-up impulsada per Laura Gutiérrez que vol revolucionar l'ensenyament d'idiomes gràcies a la IA. Aquesta eina digital, pensada per a docents, permet preparar classes d'idiomes de manera àgil i eficient, ja que ofereix activitats personalitzades per a cada nivell i objectiu d'aprenentatge. Langtern té un disseny intuïtiu i recursos adaptats que permeten als professors optimitzar el temps i centrar-se en l'ensenyament, i impulsa l'ús d'eines tecnològiques innovadores a les aules.
Levelab és una solució innovadora impulsada per Alex Rius que permet al professorat i als centres educatius crear i impartir lliçons pràctiques en línia en àrees STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), programació o disseny. Amb un sol clic, l'estudiantat accedeix a un entorn de pràctiques que inclou les eines i els materials per treballar en reptes, amb el nivell just de suport per minimitzar la frustració i maximitzar l'aprenentatge. Levelab col·labora amb universitats, escoles en línia i plataformes educatives per eliminar les barreres d'accés i proporcionar solucions escalables d'aprenentatge. Això fomenta la participació de l'estudiantat, amplia l'abast dels plans de formació, optimitza els costos i ajuda les organitzacions a oferir una educació transformadora i d'alt impacte.
Picofon és una app basada en tècniques de gamificació per millorar la consciència fonològica que permet identificar i diferenciar sons i fonemes a les paraules. Està dirigida a nens de tres a set anys i parteix de la premissa que la consciència fonològica pot predir el futur exercici en lectura. L'aplicació incorpora tecnologia avançada, com ara reconeixement de moviments corporals i de veu, funcionalitats tàctils i un model d'IA per personalitzar les activitats d'aprenentatge. Aquest projecte està desenvolupat per Esteban Peñaherrera, estudiant del doctorat d'Educació i TIC (E-Learning), amb el catedràtic Llorenç Andreu i la professora Mònica Sanz-Torrent, colíders del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL), adscrit als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i al NeuroDevelop eHealth Lab de l'eHealth Center de la UOC i a la Universitat de Barcelona (UB).
POWAR STEAM és una start-up impulsada por Pablo Zuloaga que desenvolupa eines educatives STEAM (sigles que afegeixen les arts als àmbits STEM) per facilitar l'ensenyament del canvi climàtic i la sostenibilitat a l'aula. Solucions com el Simulador Climàtic POWAR CS i el Kit de Sensors P-Bit permeten a l'estudiantat i al professorat experimentar de manera interactiva amb dades ambientals reals, la qual cosa fomenta un aprenentatge pràctic i alineat amb els currículums educatius.
Smart Classroom Project és una spin-off de la UOC i la Universitat de Barcelona (UB) impulsada pels professors i investigadors Guillermo Bautista, María Casanovas i Marta López, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, i Anna Escofet de la UB, que es dedica al disseny d'espais educatius basats en l'evidència científica. L'empresa ofereix serveis de recerca, consultoria i implementació per millorar els entorns d'aprenentatge i adaptar-los a les noves metodologies pedagògiques a fi de fomentar el benestar de l'alumnat i el professorat. L'objectiu de la iniciativa és facilitar processos de millora dels espais educatius amb una base científica i pedagògica sòlida implicant els agents principals afectats pels canvis.
Tecnologia per al benestar i la salut
Kala és la primera aplicació en castellà dedicada a l'acompanyament integral de la dona durant la transició a la menopausa. L'app, impulsada per Talia Leibovitz, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, ofereix eines per al control i el seguiment dels símptomes físics i mentals, accés a una comunitat de suport, informació veraç i validada sobre la menopausa i l'assistència de professionals sanitaris.
UNNE Institut de Neuroestimulació és una spin-off de la UOC que s'especialitza en tractaments personalitzats de neuromodulació no invasiva per millorar la salut cognitiva, motora i emocional. L'empresa ofereix formació per a professionals i assessoria per a centres clínics interessats a implementar aquestes tècniques. La finalitat d'aquesta iniciativa és aplicar tecnologies innovadores a trastorns com la depressió, l'Alzheimer o l'ictus. Així, combina la neuroestimulació amb altres intervencions d'eficàcia provada per maximitzar la qualitat de vida dels pacients i les famílies. Aquest projecte està liderat per Elena Muñoz Marrón, neuropsicòloga clínica i coinvestigadora principal del grup Cognitive Neuroscience and Applied Data Science Lab (NeuroADaS Lab) de l'eHealth Center i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
Digitalització amb IA per a la productivitat
BeTalent, impulsada per Xavi Pascual, màster en Educació i TIC (E-learning) per la UOC i professor col·laborador d'aquesta formació, és una plataforma d'adquisició de noves habilitats relacionades amb la IA i la seva implementació en un rol professional que busca integrar aquesta nova tecnologia en el dia a dia i millorar la competitivitat. Neix com a un projecte derivat de BeChallenge, plataforma d'aprenentatge experiencial basada en reptes, i respon a la demanda creixent d'habilitats relacionades amb la IA al mercat laboral. La seva metodologia combina formació pràctica, sessions amb experts i un projecte final d'aprenentatge aplicat en què cada participant desenvolupa un projecte real amb IA en el seu àmbit professional.
eTrivium ajuda les empreses a simplificar l'accés a la informació i la comprensió del coneixement intern per facilitar que els empleats apliquin el saber fer corporatiu de forma àgil i eficient, cosa que redueix costos operatius i temps de resposta. La solució inclou eTrivium3L.AI, que digitalitza el coneixement i el converteix en cursos interactius; TEA Chatbot, que resol dubtes a l'instant, i un campus digital amb mètriques avançades. Aquesta tecnologia, impulsada per Anna Domínguez, està dissenyada per automatitzar i optimitzar la gestió del coneixement empresarial.
Twintual està transformant la comunicació digital amb un bessó virtual impulsat per IA capaç de respondre a missatges per tu en qualsevol canal (correu electrònic o aplicacions com ara LinkedIn, Teams o WhatsApp). La seva tecnologia, impulsada per Cristina Grau, estudiant del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) i investigadora del prestigiós Massachusetts Institute of Technology (MIT), simplifica la gestió de comunicacions personals i professionals i s'adapta al teu estil per ajudar-te a estalviar temps i mantenir connexions autèntiques. La plataforma ha llençat una campanya de crowdfundingper impulsar el seu desenvolupament.
Innovació per a un món més sostenible i segur
El projecte ADR (Autonomous Delivery Robot) proposa robòtica innovadora destinada a revolucionar el lliurament de menjar a domicili o paqueteria tradicional d'últim quilòmetre en entorns urbans amb una logística més ràpida, eficient i respectuosa amb el medi ambient. El projecte aposta per ajudar a reduir la congestió urbana, les emissions de carboni i la contaminació acústica. ADR aprofita la IA d'avantguarda, amb sensors avançats, sistemes de tecnologia òptica de teledetecció (LiDAR), visió per ordinador, identificació per radiofreqüència (RFID), tecnologia de comunicació de camp proper (NFC) i sistemes de mapes i navegació d'última generació, tots impulsats per connectivitat 5G, per operar de manera autònoma i remota en entorns urbans complexos. Desenvolupat per Mohsen Rahmanikivi, compta amb la participació de Jamil Ahmad Kassem, estudiant de doctorat del grup K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), i amb el suport del grup Urbanització, Comerç i Logística Sostenible (URBANLOG) dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
BCN Resol,impulsada per Josep Fígols,és una start-up experta en el desenvolupament de canals d'alertes digitals. La seva plataforma b-resol, específica per a entorns d'infància i adolescència, permet la detecció primerenca dels casos de violència, inclosos l'assetjament escolar i el ciberassetjament escolar, així com els problemes de malestar emocional, en centres educatius, esportius i de lleure, conforme a la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència (LOPIVI). La seva plataforma co-resol és un canal ètic o de denúncies per a empreses i administracions, conforme a la Llei 2/2023, i és ideal per al protocol contra l'assetjament sexual o per raó de sexe.
Fastfest és una start-up impulsada per Arnau Camps, estudiant del màster universitari d'Innovació i Transformació Digital de la UOC. El projecte ha desenvolupat el Metabar, una màquina automàtica d'autoservei que completa tot el procés de compra de begudes per dispensar (per exemple, en concerts o festivals) en només quinze segons: des de la selecció i el pagament fins a la dispensació, tot sense contacte, cosa que elimina la necessitat de personal i optimitza el servei de barra en grans esdeveniments.
Visitar l'estand de la UOC al 4YFN
Totes les persones presents al 4YFN poden visitar l'estand de la UOC (el 8.1C24) per establir contactes amb les seves start-ups i spin-offs o obtenir més informació sobre l'emprenedoria a la UOC. El 3 i 4 de març hi seran ADR, BCN Resol, BeTalent, Fastfest, Langtern, Levelab, Picofoni Twintual. El 5 i 6 de març formaran part de l'espai Accessibles, ARCamp, eTrivium, Immersium Studio, Kala, POWAR STEAM, Smart Classroom Project i UNNE Institut de Neuroestimulació.
"El 4YFN és una cita plena de beneficis per a les start-ups i spin-offs. Des de la UOC, els donem suport per preparar la presència dels projectes a l'esdeveniment amb el nostre estand, que els permet guanyar visibilitat, teixir aliances i accelerar el creixement de la seva iniciativa emprenedora", conclou Mireia Riera.
L’emprenedoria de la UOC està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, com ara el 3 (Salut i benestar), el 4 (Educació de qualitat), el 5 (Igualtat de gènere), el 8 (Treball decent i creixement econòmic) i el 9 (Indústria, innovació i infraestructura).
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.