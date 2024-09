En iniciar el projecte i explorar la situació del mercat, els seus autors es van adonar ràpidament que la majoria d'estudiants d'idiomes "no perceben suficient valor en les aplicacions d'idiomes per pagar per elles". Per això —expliquen—, van decidir dirigir el focus cap als professors d'idiomes, a qui creuen que poden aportar més valor.

Els autors de Langtern consideren que la seva competència resideix en els llibres de text, però també en les plataformes de material docent d'idiomes. "En tots dos casos, el material és enllaunat —apunten—, textos que utilitzen un llenguatge simplificat, amb un contingut d'interès reduït i nul·la adaptació als estudiants". Defensen que la seva aplicació ofereix als professors d'idiomes "el control creatiu de les seves classes, i posa al seu abast eines per trobar fàcilment contingut real del tema que desitgin i del nivell que necessiti el seu estudiantat, a més d'una IA que prepara aquest material automàticament a partir del contingut seleccionat".

Laura Gutiérrez presentant Langtern a l'SpinUOC el passat 27 de juny

El punt fort del projecte

Establint una comparació amb els seus competidors, els impulsors de Langtern creuen que el punt fort del seu projecte resideix en "el focus". "La nostra competència se centra en professors que no volen dedicar temps a buscar contingut i preparar material docent a partir d'ell", afirmen. "Nosaltres ens enfoquem en professors que es curren les seves classes, i els donem superpoders perquè puguin obtenir resultats sense invertir quantitats absurdes del seu temps".

Indiscutiblement, un dels aspectes clau d'aquest projecte és la integració de la intel·ligència artificial. "És una part clau en la nostra proposta de valor", subratllen. Els autors del projecte creuen que "es parla molt que la IA reemplaçarà els professors d'idiomes", però en comptes d'aquest enfocament, aposten perquè "la IA sigui el que els empoderi". "Gràcies a ella i a través de Langtern, els professors poden desenvolupar tot el potencial d'adaptació que una classe d'idiomes pot oferir a l'estudiant", afegeixen.

En fase d'ebullició comercial

En aquests moments, el projecte està en plena "ebullició comercial", en un procés de captació de primers clients, fase que afronten en millors condicions "gràcies en gran part a la visibilitat que ens va aportar tenir un estand en el 4YFN dins del Mobile World Congress 2024 de la mà de la UOC". Participar en l'SpinUOC suposa per als autors del projecte disposar d'un "trampolí" que els donarà "l'empenta necessària per poder potenciar la nostra activitat comercial", expliquen. "A més, de propina ens emportem el fet d'haver treballat el nostre missatge amb professionals de la comunicació de primera categoria".

A partir d'aquí, l'objectiu per a aquest any és "posar Langtern en el mapa del sector de la docència d'idiomes". El seu principal mercat és el dels professors d'anglès i de xinès, tant a Espanya com a Llatinoamèrica, "però sense perdre de vista el potencial dels mercats asiàtics, on la demanda de docència d'idiomes és enorme". Els autors del projecte confien en el fet que la seva proposta de valor atregui professors d'idiomes d'aquests mercats i se'ls aplani el camí per poder penetrar en altres gràcies al suport de noves llengües.

Què ofereix Langtern?

La plataforma ofereix una base de dades de material en línia, com ara vídeos de Youtube, notícies i històries curtes, localitzables per paraules clau i nivell de dificultat. El motor d'IA permet crear exercicis automàticament a partir del mateix material i l'aplicació mòbil i la web faciliten a l'alumnat fer els exercicis. Langtern s'adapta a les necessitats tant de professors autònoms com d'escoles d'idiomes, i ofereix diversos tipus de subscripció depenent del nivell de servei necessari.

Aquest projecte afavoreix l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 4 de l'ONU: Educació de qualitat.