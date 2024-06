Una eina per millorar els models de negoci

Inclutic Academy és una acadèmia virtual dedicada a impartir programes de formació especialitzats en accessibilitat com a clau per avançar en els processos d'inclusió social educativa i laboral de les persones amb discapacitat i les persones grans. Va ser creada per l'empresa colombiana Diseño Universal Tecnoayudas i proporciona eines i coneixements que permeten a tots els sectors de la societat comprendre, valorar i promoure la inclusió i l'accessibilitat en els seus entorns laborals, educatius i socials. Inclutic Academy va ser una de les empreses participants en EduTECH Emprèn 2023.

"La participació en el programa ens va ajudar a identificar i enfortir les àrees del negoci que ho requerien, així com a passar d'un producte mínim viable a una solució llesta per sortir al mercat. Va ser una gran oportunitat, en la qual van sorgir dubtes, noves idees i respostes a antics interrogants", explica Gustavo Alberto Hincapié, graduat del màster de Tecnologies Accessibles de la UOC i un dels responsables d'Inclutic. "Com a coneixedors de diversos processos de suport a l'emprenedoria, certifiquem que és un programa d'un gran nivell de profunditat i practicitat. L'estructura del seu contingut ens va proporcionar una guia per millorar el nostre model de negoci".

El programa EduTECH Emprèn consta de dues fases, una de formació i una altra de mentoria personalitzada. Ambdues s'imparteixen en línia a través de la incubadora virtual de Hubbik. El programa està estructurat en cent hores repartides en deu setmanes de treball, que començaran l'1 d'octubre i acabaran el 5 de desembre. Al llarg d'aquest temps, es combinaran càpsules formatives sobre aspectes empresarials amb sessions sobre innovació i tecnologia impartides per especialistes en aprenentatge en línia. En funció de l'evolució dels projectes participants, el programa també contempla la possibilitat d'accedir a mentories individualitzades.

"Participar en EduTECH Emprèn ens va ajudar a afinar la nostra proposta de valor i ens va fer reflexionar sobre alguns aspectes que no havíem abordat amb rigor. Va suposar l'oportunitat d'entrar en l'ecosistema UOC, la qual cosa ens va obrir les portes a formar part de l'SpinUOC i ens va permetre guanyar molta exposició amb la nostra participació en el concurs de pitches del programa Primer de la Generalitat de Catalunya i, sobretot, amb un estand al 4YFN", assenyala Noé Casas, responsable del projecte Langtern, que també va formar part del programa EduTECH Emprèn l'any passat.

Langtern és una plataforma que permet als professors elaborar el seu propi material docent de manera senzilla gràcies als seus motors de cerca de contingut i a la intel·ligència artificial (IA). Ofereix una base de dades de material en línia, com ara vídeos o notícies, que es pot filtrar per paraules clau i nivell de dificultat. El motor d'IA permet crear exercicis automàticament a partir del material, i l'aplicació mòbil i el web faciliten que l'alumnat faci els exercicis.

"L'organització d'EduTECH Emprèn és excel·lent", afegeix Noé Casas. "L'equip de Hubbik fa que els participants s'impliquin i comparteix una gran quantitat d'oportunitats tant de dins com de fora de l'ecosistema UOC. Les mentories individuals també van ser molt útils per a nosaltres a l'hora d'identificar els passos següents que calia seguir. Des que vam participar en el programa EduTECH Emprèn, hem madurat el nostre producte i estem en converses amb diferents institucions educatives per a una possible adopció".

Com es pot participar en EduTECH Emprèn 2024?

El programa de preacceleració EduTECH Emprèn està dirigit a qualsevol projecte del sector de l'aprenentatge en línia (o e-learning) que vulgui desenvolupar un prototip o un servei, definir el seu model de negoci i fer els seus primers passos com a empresa o iniciativa emprenedora. El programa comptarà amb la participació de prop de vint experts en emprenedoria, tant de dins com de fora de la UOC.

Després de completar cinc sessions reeixides amb més de dos-cents inscrits, la sol·licitud de plaça per a la sisena edició d'EduTECH Emprèn estarà oberta en aquest enllaç fins al 15 de setembre. Una vegada confirmada la participació, el programa es desenvoluparà entre l'1 d'octubre i el 5 de desembre en sessions en línia.

"Atès que és un programa amb un contingut intens i excel·lent, és necessari estar molt concentrat i no perdre el fil per poder treure el màxim profit tant del programa com dels seus excel·lents mentors", conclou Gustavo Alberto Hincapié. "Als futurs participants els recomano que reflexionin sobre les preguntes, de vegades incòmodes, que se'ls plantegin al llarg del programa i que aprofitin les oportunitats que sorgeixin per presentar el seu producte i així guanyar exposició", afegeix Noé Casas.

EduTECH Emprèn és una iniciativa de la UOC, impulsada a través de Hubbik, una plataforma dedicada al foment de l'emprenedoria, la innovació oberta, el suport a la transferència de resultats de la recerca i la col·laboració entre tota la comunitat UOC. El programa compta amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu.