La meitat del consum anual de gelats a Espanya té lloc als mesos de juny, juliol i agost . Els espanyols van consumir 149 milions de litres de gelat entre juny de 2020 i maig de 2021, un 4 % més que en el mateix període de l’any anterior. Aquest producte és per a moltes persones una opció idònia per refrescar-se en els moments de calor, però com apunta la professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Mariona Balfegó, un consum habitual de gelats ultraprocessats no és la tria més saludable per a hidratar el cos. A més, contràriament al que es pugui pensar, els elevats nivells de sucre que tenen fan incrementar la set en lloc de treure-la.

"Els gelats d'aigua i els gelats a base de llet o nata tenen un alt contingut de sucres (sacarosa, glucosa, etc.), que representa com a mínim un 20 % o un 30 % del pes total. Dues boles de gelat petites o un polo de gel contenen uns 25 grams de sucre, l'equivalent a quatre cullerades de postres de sucre", explica Balfegó, també dietista i experta del màster de Nutrició i Salut de la UOC . Cal recordar que els 25 grams de sucre que aporta normalment una ració de gelat són la quantitat màxima d'ingesta diària de sucres que aconsella l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en adults i infants . A banda, un estudi de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA), publicat enguany, conclou que el consum de sucres afegits i de sucres lliures ha de ser el més baix possible com a part d'una dieta adequada des del punt de vista nutricional.