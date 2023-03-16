Així has de protegir els teus dispositius durant les vacances

Així has de protegir els teus dispositius durant les vacancesUtilitzar una targeta eSIM és una de les claus per accedir a internet de manera segura a l'estranger
Mòbils que cauen a l'aigua de la piscina, tauletes enterrades a la sorra de la platja, carteristes que roben el telèfon intel·ligent si et despistes, o ciberestafes assegurades poc després de connectar-nos a xarxes wifi públiques en la nostra destinació: les vacances poden ser una carrera d'obstacles per protegir la tecnologia d'accidents i delinqüents. I un dels moments clau per prendre mesures que permetin evitar aquestes situacions que podrien destruir el període de descans i gaudi més esperat.
Afortunadament, hi ha moltes mesures de protecció de dispositius digitals que es poden prendre de cara a les vacances d'estiu, sigui quin sigui el perill que afrontin. Es tracta d'accions molt senzilles i essencials per a unes vacances sense sobresalts.
Què he de fer si se'm mulla el mòbil o li entra sorra
Un dels clàssics a l'estiu és quan el mòbil cau a l'aigua o a la sorra de la platja. Són moments perillosos, però podem prevenir-ho i, sobretot, solucionar-ho. És veritat que, com indica Jordi Serra, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "el millor és no fer servir els telèfons i, sobretot, els portàtils a la platja", ja que "no es pot eliminar la sorra de dins d'un portàtil si no s'obre, i en molts casos pot ser pitjor obrir-los per intentar eliminar nosaltres la sorra sense tenir coneixements tècnics".
Per contra, "els dispositius actuals són submergibles", de manera que, si cau el mòbil a l'aigua, no hi hauria d'haver cap problema, indica. Però cal tenir en compte que la sal de l'aigua del mar sí que és perjudicial per als telèfons. "Si no fossin submergibles, no hi hauria cap remei: la bateria es pot creuar per una connexió directa dels borns dins de l'aigua", subratlla. Seria recomanable consultar en les especificacions del dispositiu quin tipus de protecció IP contra aigua i pols té. Sobretot, per quedar-nos tranquils en cas d'accident.
Com ajustar la seguretat del mòbil durant les vacances
Més enllà dels accidents, el terreny de les ciberestafes és l'altre gran perill d'aquesta temporada. Algunes poden derivar del robatori del telèfon a l'estiu, ja que els lladres podran accedir a les nostres dades personals, bancàries, laborals… Imaginem per un moment totes les aplicacions que tenim instal·lades al mòbil i la informació que contenen: la nostra bústia de correu electrònic (amb tota mena d'arxius i dades personals), fotografies de la galeria, informació de pagaments a les aplicacions dels bancs o wallets, missatges de WhatsApp, accés a les nostres xarxes socials… Tenim tota la nostra vida en el telèfon intel·ligent. I això requereix actuar de pressa si un pispa es creua en el nostre camí.
"En cas que ens robin el telèfon, és important poder localitzar-lo i bloquejar-lo perquè no pugui ser utilitzat pels lladres", aconsella Jordi Serra, que recomana protegir-lo amb "el bloqueig de seguretat habitual", a més del PIN de la targeta SIM. "Si no el tenim configurat així, després del robatori és important trucar al més aviat possible a l'operadora per bloquejar aquesta línia i que no puguin fer trucades", destaca, encara que això no evitarà que ja hagin pogut accedir a les nostres dades, per la qual cosa l'accés remot per bloquejar el dispositiu, localitzar-lo i fins i tot esborrar-ne a distància el contingut serà essencial. Tots els iPhones i Android moderns inclouen aquestes opcions, que hem de configurar abans de sortir de viatge. "Cal bloquejar tot l'ús del telèfon si no està desbloquejat amb PIN o biometria: que no es pugui accedir al centre de control per posar-lo en "mode avió", desconnectar-ne la localització, etc.", explica.
Les claus, per tant, es resumeixen en:
- Configurar la protecció del dispositiu abans de marxar de vacances, establint contrasenyes d'accés al dispositiu i les seves aplicacions, i activant les opcions de bloqueig, localització i eliminació remota.
- Reforçar la seguretat del telèfon intel·ligent amb contrasenyes robustes, tant per desbloquejar la targeta SIM com per accedir a aplicacions bancàries.
- Assegurar-se de portar el mòbil en un lloc ben protegit, especialment en ambients amb una gran afluència de persones.
- És preferible no deixar el mòbil en bosses ni motxilles mentre som a la platja o la piscina: és millor deixar-lo a l'hotel o a l'apartament, si pot ser dins de la caixa forta, o en una maleta tancada amb cadenat.
Els riscos del wifi i el Bluetooth durant les vacances
Un altre dels riscos que corren els nostres dispositius a l'estiu està en les xarxes wifi públiques, com ara les d'hotels, restaurants o parcs. L'expert alerta d'un fet en què no reparem: qualsevol dispositiu que estigui a prop d'una xarxa wifi a la qual estiguem connectats podrà interceptar el nostre trànsit web i "escoltar" el que estiguem fent. "Això és relativament senzill i assequible a qualsevol persona amb un mínim de coneixements", apunta. "Els ciberdelinqüents podrien detectar les comunicacions i, si es fan compres per internet, podrien obtenir el número de la targeta de crèdit en el cas que ens fessin un pont al web a través del seu ordinador", explica.
En aquest sentit, els principals consells a l'hora de connectar-nos a internet a l'estranger són:
- Preferiblement, utilitzar una targeta eSIM per disposar de connectivitat pròpia en la destinació. Algunes porten VPN (xarxa privada virtual) incorporada, la qual cosa facilita protegir la nostra navegació.
- En cas d'haver de connectar-nos a xarxes wifi públiques, ho hem de fer només en les que tenen contrasenya o requereixen registre d'usuari, ja que això ens indicarà que estan més o menys supervisades.
- En tot cas, no hauríem de fer servir una xarxa wifi pública per consultar dades bancàries, el correu electrònic o dur a terme accions que requereixen la transferència de dades personals. "Només és recomanable utilitzar les wifis públiques per llegir webs en general", apunta Jordi Serra.
Ara bé, i què passa amb el Bluetooth o l'NFC? En general, són menys "perillosos", però no deixen de ser portes obertes al nostre dispositiu, així que la primera mesura ha de ser configurar contrasenyes per vincular-nos o permetre vinculacions, així com per pagar sense contacte.
Per això, hauríem de configurar les aplicacions de pagament sense contacte perquè sempre ens demanin identificar-nos fent servir el PIN o les dades biomètriques, encara que sigui més feixuc a l'hora d'utilitzar aquestes opcions. "És un repte entre la seguretat de tenir aquestes tecnologies de comunicació apagades i la usabilitat de poder connectar el telèfon al cotxe o pagar ràpidament", reconeix l'expert de la UOC. Però val més incomodar-nos una mica que lamentar una estafa.
Consells bàsics de ciberseguretat per a l'estiu
Jordi Serra també recull diversos errors que cometem durant les vacances i que poden posar en perill la seguretat dels nostres dispositius. Per exemple:
- No s'han de deixar sense vigilància els dispositius. A vegades ens relaxem a la platja o a la piscina, i n'hi ha prou amb un descuit perquè un carterista ens robi.
- No hem de publicar a les xarxes socials en temps real, ja que, en cas que ens estiguin vigilant, sabran que estem fora i durant quant temps, la qual cosa és informació molt valuosa per a un lladre. "Els dona prou temps per trobar la casa", alerta l'expert de la UOC.
- Cal protegir la bateria dels dispositius amb carregadors oficials "o en ports USB que sapiguem segur que són de confiança i coneguts", explica, perquè podríem danyar el dispositiu si utilitzem accessoris incompatibles.
En el fons, són mesures senzilles, ja conegudes, que gairebé no requereixen esforç a l'hora d'implementar-les i que ofereixen diverses capes de seguretat perquè puguem gaudir de l'estiu sense ensurts. Perquè els delinqüents no descansen ni a l'estiu, i els altres tenim dret a descansar sense preocupacions innecessàries.