ChatGPT per planificar el teu viatge: 'prompts' i bones pràctiques abans de delegar en la IAUn expert de la UOC recomana el tipus d'informació que ha d'incloure una bona 'prompt' per planificar un viatge
Totes les dades rellevants s'han de verificar amb fonts oficials, webs de reserves i ressenyes actualitzades
Amb l'arribada de l'estiu, molts busquem inspiració i eines per organitzar les vacances. Des de fa uns quants mesos, cada vegada més persones recorren a eines d'intel·ligència artificial generativa com ChatGPT per resoldre dubtes, dissenyar rutes, trobar allotjaments i decidir la destinació segons el pressupost o l'estil de viatge. Quins avantatges ofereix realment aquesta nova manera de planificar? Quins límits té? I quins riscos cal tenir en compte? Ho analitzem amb Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en intel·ligència artificial.
Curto llança un advertiment abans de desgranar els seus consells: "ChatGPT no coneix la veritat. Les seves respostes es basen en els patrons amb els quals va ser entrenat, que tenen una data de tall". Això vol dir que la IA pot oferir informació desactualizada o errònia, com ara recomanar un hotel que ha tancat, donar horaris equivocats de museus o fins i tot inventar-se dades versemblants, però no reals. Tota la informació rellevant s'ha de verificar amb fonts oficials, webs de reserves i ressenyes actualitzades. "És absolutament crucial contrastar la informació. Sempre cal verificar horaris, preus, disponibilitat, alertes de seguretat o que els llocs recomanats existeixen realment".
Una guia de viatge en segons: rapidesa i personalització
Un dels grans avantatges d'emprar ChatGPT per organitzar un viatge és la velocitat amb la qual brinda idees i propostes. "Aquests sistemes poden processar grans quantitats d'informació i generar itineraris bàsics molt de pressa", explica Curto. És a dir, si el que vols és estalviar temps en la primera fase de cerca i inspiració, la IA pot ser una gran aliada.
A més de la rapidesa, ChatGPT permet personalitzar el pla de viatge. A diferència dels filtres limitats d'un cercador, a ChatGPT pots escriure exactament el que et ve de gust: "Vull un viatge relaxant de set dies per la costa italiana, centrat en la gastronomia i els pobles petits, evitant grans multituds, per a una parella en el seu aniversari". En lloc de resultats genèrics, el sistema adequarà els seus suggeriments a les teves preferències concretes. És especialment útil si busques una experiència més feta a mida i menys influenciada per les rutes turístiques de sempre. "Pots expressar les teves necessitats de manera matisada i conversacional, i la IA ajustarà les seves recomanacions basant-se en aquests detalls", afegeix Curto.
Viatges temàtics, descobriments inesperats i prompts creatives
La IA també és capaç de proposar combinacions de destinacions i activitats que potser no se t'haurien acudit i que no apareixen fàcilment en webs o agències tradicionals. Aquest component de serendipitat —de troballa inesperada— pot ser un plus per als qui gaudeixen dissenyant rutes originals o poc convencionals.
Però també és important saber formular prompts, indicacions i instruccions que donem a la IA per obtenir una resposta. Per exemple, pots demanar-li a ChatGPT que organitzi una ruta per l'oest de França amb parades interessants amb cotxe, o que seleccioni les millors festes populars del nord d'Espanya per a un roadtrip de cinc dies a l'estiu.
Viatges amb infants petits? També li pots preguntar quines són les millors destinacions amb parcs temàtics, platges segures i allotjament familiar. Prefereixes un repte? Hi ha qui li demana que dissenyi el viatge com una història de detectius o que creï una "cerca del tresor" a París, amb pistes per resoldre en família.
Algunes prompts reals que recomana l'expert de la UOC:
- "Planifica un itinerari de set dies per la costa croata, amb pobles tranquils, bon menjar i poc turisme"
- "Recomana'm una gira literària per Dublín seguint les localitzacions de l'Ulisses de Joyce"
- "Soc a Kyoto i plou. Quines activitats en interiors em recomanes per a les pròximes tres hores?"
- "Crea una cerca del tresor cultural a Roma per a infants de vuit anys"
- "Simula una conversa en japonès amb el recepcionista d'un hotel"
I si alguna cosa no encaixa? ChatGPT també ajuda a improvisar sobre la marxa
Més enllà de la planificació inicial, pots utilitzar ChatGPT com a assistent durant el mateix viatge. Es cancel·la una excursió? Canvia el temps? Vols practicar frases abans d'entrar en un restaurant? La IA et pot donar idees ràpides i adaptades al context.
"Cercar restaurants de menjar local no gaire car a prop d'on ets, resoldre dubtes culturals, improvisar un pla si fa mal temps o practicar l'idioma amb un personatge simulat són usos freqüents durant el viatge", enumera Curto. No substitueix una guia local ni una app de reserves, però et pot donar respostes útils a l'instant.
Què ha de contenir una bona prompt per planificar el teu viatge
Segons l'expert, la qualitat de les respostes depèn directament de la qualitat de la prompt, és a dir, de la instrucció o el missatge que li dones a la IA. Una bona prompt hauria d'incloure, com a mínim:
- La destinació o regió (com més específica, millor)
- Dates o durada del viatge
- Pressupost aproximat
- Interessos (naturalesa, museus, gastronomia, etc.)
- Perfil del viatger (família, parella, persona gran, turista de motxilla)
- Estil de viatge (relaxat, cultural, actiu)
- Exclusions (zones que cal evitar, activitats que no interessen)
A més, tot i que els models són multilingües, Curto recomana fer servir l'anglès per obtenir respostes més completes i matisades, tret que se cerqui informació molt local, i, en aquest cas, pot ser que convingui utilitzar l'idioma de la destinació.
Els seus límits: reserves, dades en temps real i context local
Ara com ara, ChatGPT no pot fer reserves ni accedir a preus o disponibilitat en temps real, encara que alguns models avançats comencen a incorporar funcions amb connexió a internet. Tot i això, no pot substituir una agència en qüestions pràctiques ni detectar tots els matisos culturals o situacions específiques de la destinació.
Les últimes versions de ChatGPT poden accedir a informació en temps real per complementar els patrons amb els quals van ser entrenades. Això els permet, per exemple, buscar notícies, consultar esdeveniments actuals i comprovar si un restaurant està obert. Fins i tot poden esmentar fonts fiables directament.
No obstant això, com adverteix Curto, "les recomanacions anteriors es mantenen": el model continua funcionant amb una lògica probabilística basada en dades passades, per la qual cosa verificar cada dada continua sent essencial. També pot estar esbiaixat cap a destinacions més conegudes o sobrevalorades. A més, no sempre entén bé contextos complexos o locals. "Pot no captar matisos culturals molt subtils o situacions locals sense una indicació explícita", adverteix Curto. Per exemple, pot recomanar activitats inadequades per a persones amb mobilitat reduïda si el perfil no s'ha especificat bé.
Privacitat: és segur donar dades personals a ChatGPT?
Una altra qüestió clau és la privacitat. Podem confiar i introduir-hi informació com dates o localitzacions? Segons Curto, el millor és aplicar el principi de "minimització de dades": només introduir el que sigui estrictament necessari per a la consulta i evitar proporcionar dades confidencials, com números de passaport, targetes, adreces o dades mèdiques.
"Tracta la interacció com una conversa semipública", aconsella, i recorda que moltes plataformes poden usar les converses per millorar el sistema si no es desactiva aquesta opció.
Cap a on va la combinació entre IA i turisme?
"Podem esperar un futur en què la IA s'integri profundament en tota l'experiència turística, d'una manera cada vegada més sofisticada", afirma Curto. De fet, ja es parla d'assistents que organitzin viatges complets, facin reserves, optimitzin rutes i proposin experiències personalitzades en temps real.
També podrien ajudar a fomentar un turisme més sostenible i evitar la massificació de destinacions, si es dissenyen amb aquest objectiu. Però, com subratlla l'expert, el repte rau a mantenir la transparència, l'ètica i l'autonomia de l'usuari.
Un advertiment final: no deleguis la teva vida en una IA
Més enllà de la seva utilitat pràctica, Curto llança una reflexió crítica: "La veritable intel·ligència resideix en la nostra capacitat de destriar quan i com utilitzar aquestes eines en el nostre benefici, sense cedir allò que ens fa fonamentalment humans".
Confiar en la IA per a l'organització d'un viatge és una cosa, però permetre que prengui decisions vitals —sobre les nostres relacions, carrera o benestar— és un altre tema molt diferent. Els sistemes d'IA no estan alineats amb la veritat ni comprenen els valors humans. Són, en el fons, motors de predicció de text. Atractius, sí, però no infal·libles.
"Ens arrisquem a convertir-nos en receptors passius de recomanacions en lloc d'arquitectes actius de les nostres pròpies vides", conclou.