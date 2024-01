Una plataforma que no deixa ningú enrere

La personalització de l'aprenentatge també és una de les preocupacions fonamentals de les fundadores del projecte. "No es tracta només d'oferir una plataforma per a la gestió i l'administració de l'aprenentatge, sinó de convertir-la en una plataforma que adapti l'aprenentatge a l'evolució de cada persona i que no deixi ningú enrere", subratlla Domínguez.

En aquest sentit, una de les claus de la plataforma, i un dels seus elements diferencials, és l'aposta per un model inclusiu, tant en el desenvolupament de la tecnologia com en els continguts. Això suposa tenir en compte que en una companyia poden existir persones amb dificultats d'aprenentatge (com ara dislèxia o trastorns de dèficit d'atenció), persones amb condicions relacionades amb la visió o l'audició, o persones que siguin de procedències, cultures, races, gèneres o edats diferents. "És fonamental aconseguir que tota la plantilla de persones treballadores pugui accedir als continguts i, alhora, se senti integrada en els processos de formació i aprenentatge", destaca Domínguez.

Un exemple d'aquest model inclusiu és la consideració de la diversitat "per defecte" des del disseny dels cursos tenint en compte elements com l'ús de "llenguatge inclusiu, diferents tipus d'avatars, imatges inclusives, contrastos de colors o tipografies adequades a cada situació", detalla.

Una ronda de finançament per a la integració de la IA

L'empresa ja està en marxa i ha dut a terme més de vuitanta projectes formatius amb èxit. El pas següent és avançar en la integració de la IA a la plataforma pel que fa tant a la gestió del coneixement de l'organització (amb bots de conversa i l'automatització de diferents processos) com a la generació de continguts en línia (per exemple, per anticipar-se a les necessitats d'aprenentatge o identificar àrees de dificultat).

A fi d'aconseguir aquest avanç tecnològic i altres fites del desenvolupament empresarial d'eTrivium, recentment la companyia ha posat en marxa una ronda de finançament de 150.000 euros. "Estem just en el moment d'integrar amb força la IA en el sistema. La nostra plataforma ja està en marxa al mercat i la nostra metodologia està provada; ens falta donar aquesta empenta a la tecnologia per aconseguir portar l'aprenentatge de manera fàcil i escalable a les pimes", conclou.

