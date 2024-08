La menopausa és un procés natural, fisiològic i universal que afecta la qualitat de vida de les dones. D'acord amb les dades de l'Institut de la Menopausa, vuit de cada deu dones que passen per aquest procés experimenten alguna mena de símptoma, set de cada deu veuen afectada la seva qualitat de vida i pràcticament la meitat se sent aïllada, i també preocupada. A més, prop d'un 20 % desenvolupa algun problema relacionat amb la salut mental, com ara depressió o ansietat.

No obstant això, en un mercat tecnològic saturat d'aplicacions mòbils, fins a aquest 2024 no hi havia cap app en castellà per acompanyar de manera integral les dones en la seva transició a la menopausa. Kala neix per donar resposta a aquesta necessitat.

L'aplicació és el resultat d'un projecte liderat per Talia Leibovitz, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Kala és també un dels vuit projectes finalistes de l'última edició de SpinUOC, el programa anual d'emprenedoria de la Universitat que es va celebrar el 27 de juny passat.



Talia Leibovitz presentant Kala a l'SpinUOC el 27 de juny passat

Un acompanyament integral

Kala és una app de suport i acompanyament a les dones durant la menopausa que es basa en quatre principis bàsics: proporcionar informació, oferir eines per controlar i monitorar símptomes, donar accés a una comunitat de dones en la mateixa situació i analitzar l'evolució i la progressió de la menopausa gràcies a la intel·ligència artificial.

"L'aplicació vol donar suport a totes les dones sobre símptomes, etapes o tractaments", explica Talia Leibovitz, líder del projecte que ha fet possible l'aplicació. "Amb un enfocament integral, busquem que les dones tinguin accés a tota la informació necessària, un espai per compartir dubtes i experiències, eines per controlar i monitorar símptomes, i una anàlisi de l'evolució i la progressió de la menopausa, per poder cercar solucions adaptades a les necessitats de cadascuna. La personalització és un aspecte clau de la nostra proposta".

Kala ofereix les funcionalitats següents:

-Menopèdia: informació general sobre els símptomes de la menopausa, per ajudar les usuàries a entendre el que estan experimentant. "El nostre objectiu és empoderar les dones, proporcionant-los coneixements, recursos i suport. En equipar les dones amb informació sobre els seus cossos, símptomes i opcions de tractament disponibles, les capacitem per prendre decisions informades sobre la seva salut i el seu benestar", explica Leibovitz.

-Tracker: permet enregistrar informació relacionada amb l'estat d'ànim, els símptomes de la menopausa i la qualitat de vida. Les dades s'emmagatzemen en un historial clínic que dona una visió general dels símptomes i la seva evolució al llarg del temps.

-Comunitat: un fòrum públic i anònim per compartir missatges, preguntes i experiències amb altres dones que estan passant per la mateixa etapa de la vida, cosa que proporciona suport emocional i social. "Sovint, la menopausa està envoltada d'estigma i silenci. Moltes dones se senten avergonyides o incòmodes de parlar obertament sobre les seves experiències, i això crea sentiments d'aïllament i insuficiència. A Kala, estem compromesos a enderrocar aquestes barreres fomentant converses obertes i honestes sobre la menopausa", afegeix la professora.

-Programes d'experts: programes relacionats amb l'activitat física, la nutrició i la salut mental i emocional per tal de millorar el benestar general.

-Meditació guiada: Kala ofereix plans de meditació guiada per ajudar les usuàries a gestionar l'estrès, l'ansietat i altres símptomes emocionals associats amb la menopausa. "La meditació guiada pot ser una eina eficaç per millorar el benestar mental i emocional durant aquesta etapa de la vida", explica Leibovitz.

-Diari d'emocions: aquest diari serveix per rastrejar i enregistrar emocions, la qual cosa ajuda a identificar patrons i a treballar per millorar el benestar.

-Sessions professionals: Kala dona accés a professionals especialitzats en l'atenció de la menopausa, nutricionistes, psicòlegs i altres experts en salut.

-Informes mèdics: serveixen per fer un seguiment basat en el monitoratge i els símptomes enregistrats.