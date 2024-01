El tabú de la menopausa: eines per trencar un silenci persistent

La visió de les dones i de representants d'empreses

L'estudi de Selva proposa una sèrie de mesures per implementar canvis en l'entorn laboral i social, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les dones i eliminar la invisibilització d'aquest període vital. Per obtenir aquestes conclusions, la investigadora ha fet una recerca qualitativa plasmada en quinze entrevistes a dones actives laboralment que han tingut la menopausa els últims cinc anys. Aquestes converses li han permès copsar les vivències d'aquestes dones i escoltar les seves propostes. En una segona fase, Selva ha fet entrevistes a sis professionals d'empreses que ocupen càrrecs directius de gerència i recursos humans, tant dones com homes.

Preservar la salut laboral de les dones

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2022 a Catalunya hi havia 1.117.958 dones en la franja d'edat compresa entre els 45 i els 64 anys. Entre aquest col·lectiu, al voltant de 781.000 estaven actives laboralment. Per tant, es tracta d'un grup social potencialment afectat per aquesta discriminació.

Per a Selva, és fonamental que "els entorns laborals donin suport a les dones amb polítiques que promoguin la inclusió, sense discriminar per gènere i edat". "A més, cal impulsar la igualtat de gènere dins les companyies i evitar que aquest col·lectiu abandoni prematurament el mercat laboral", afegeix. Altres iniciatives proposades per la investigadora van en la línia de fer que la feina sigui més flexible i compatible amb els reptes d'aquesta etapa, amb mesures com ara adaptar les càrregues laborals, autoritzar el teletreball i la flexibilitat horària, adequar els espais de treball (incloure zones de descans, revisar la ventilació, habilitar punts d'accés a aigua fresca, etc.), a més d'informar i sensibilitzar el conjunt de l'organització sobre aquesta qüestió. Ara bé, Selva també assenyala que calen canvis legislatius per implementar aquestes mesures, que tenen l'objectiu de "preservar la salut laboral de les dones".

Incloure el climateri a l'agenda política

De la mateixa manera, "per protegir els drets de totes les ciutadanes és imprescindible que el climateri entri en l'agenda política, atès que ara per ara no hi és", assegura Selva. L'estudi destaca la necessitat d'impulsar accions educatives, de visibilització i de conscienciació social, com ara el llançament de campanyes en l'opinió pública, la inclusió de la menopausa en el currículum escolar, l'increment de la formació específica i amb perspectiva de gènere per als professionals de la salut o el fet de potenciar espais de suport per compartir experiències (per exemple, als centres d'atenció primària).

Noves oportunitats

Clara Selva ofereix una sèrie de consells per afrontar aquesta etapa de manera positiva: és vital estar informades per evitar les pors i les inseguretats; el fet de parlar-ne obertament i fer tribu amb altres dones que passin pel mateix moment millora l'estat emocional; acceptar aquesta etapa de la vida ajuda a adaptar-se i, fins i tot, "es pot convertir en una oportunitat per reconstruir una nova identitat i per explorar nous interessos que donin un sentit renovat a la vida".

Enllaç a l'estudi: El tabú de la menopausa: una discriminació invisibilitzada.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 5, igualtat de gènere; 8, treball decent i creixement econòmic, i 10, reducció de les desigualtats.