En una conversa amb amics, Mohsen Rahmanikivi es va quedar entre sorprès i escandalitzat en saber que els restaurants han de pagar entre un 30 % i un 40 % de comissió als serveis de lliurament de menjar a domicili. De fet, segons dades del propi investigador, les empreses del sector van facturar 5.300 milions d'euros l'any passat a Espanya gràcies a aquestes comissions. Immediatament, se li va acudir que, si aquest servei el fes un robot, el cost disminuiria de manera important. Així és com es va gestar el projecte ADR, un robot autònom per al repartiment d'últim quilòmetre –farien entre 2 i 5 km– de menjar i aliments. "El robot és autònom i es condueix sol, té forma de cub i quatre rodes. Pot transportar una càrrega de fins a quinze quilos i es desplaça d'un lloc a un altre gràcies a un sistema format per sensors, càmeres i GPS que li permeten detectar obstacles i avançar", explica Rahmanikivi, que és el cervell i el líder del projecte.

Aquest enginyer és estudiant del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes i membre del grup de recerca K-ryptography and Information Security for Open Networks ( KISON ) de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El projecte, finalista del programa d'emprenedoria SpinUOC 2023 –impulsat per la plataforma Hubbik–, està en una fase avançada, i Rahmanikivi preveu poder-lo llançar al mercat d'aquí a un any aproximadament. També formen part del nucli del projecte l'investigador del grup Complex Systems (CoSIN3), Davoud Omarzadeh, especialista en xarxes complexes, GIS i navegació, i Hassan Hayat, investigador del grup Artificial Intelligence for Human Well-being (AIWELL) –adscrit a l'eHealth Center i als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació– i expert en intel·ligència artificial, machine learning i visió per computador.

El prototip està pràcticament acabat en la part mecànica i elèctrica i l'equip està ara treballant en el programari. "El proper pas estratègic serà fundar una empresa per entrar al mercat. Necessitem inversors que aportin uns 200.000 € per poder finançar la tecnologia d'una primera flota de deu robots", diu Rahmanikivi, que assegura que l'ADR podria obtenir ingressos ja amb el llançament dels primers robots i que es podria aconseguir un creixement força ràpid, atès que la seva "és una solució fàcil d'escalar". Si tenim en compte que a Espanya hi ha un mercat potencial de 10 milions de persones que demanen menjar a domicili, l'oportunitat de negoci es veu clara. Aquests robots vehicle serien autònoms i es carregarien al final del dia en les estacions de càrrega elèctrica de les ciutats.

Malgrat que pugui semblar un projecte senzill, les solucions robòtiques necessiten utilitzar tecnologia d'última generació en intel·ligència artificial, visió per computador i navegació. "Això implica comptar amb un equip multidisciplinari amb perfils professionals diferents, que no és fàcil de trobar ni de coordinar", segons el doctorand de l'IN3.