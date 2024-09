Crear personatges per divulgar històries

"Gràcies a aquesta aplicació, qualsevol persona pot accedir al nostre web i crear l'experiència interactiva que vulgui amb un disseny completament personalitzat. Pot dissenyar i triar els personatges de la història i fer-se un contingut a mida, escollint les imatges i els textos que necessiti", explica Benítez. El programa d'ARCamp també permet determinar en quin punt exacte han d'aparèixer els personatges en les diferents experiències, de manera que les possibilitats per ludificar les visites són gairebé infinites.

El sistema està adreçat sobretot a institucions culturals, educatives o administracions en general que vulguin promocionar el seu patrimoni o millorar la seva capacitat de divulgació. Un cop completada l'etapa de creació de l'experiència, els usuaris finals podran gaudir-ne descarregant l'aplicació d'ARCamp al telèfon, independentment de si funciona amb Android o iOS.

Els impulsors del projecte destaquen la seva adaptabilitat i la utilitat que pot tenir per al professorat que vulgui ajudar-se d'eines noves en la seva pràctica docent. "ARCamp et permet ludificar qualsevol visita a un museu, sortida a l'aire lliure o lliçó a classe mitjançant el diàleg dels usuaris amb els personatges de l'experiència que tu mateix has creat amb els continguts que més t'interessen", explica Benítez.

La tecnologia de realitat augmentada s'utilitza per guiar l'usuari fins al punt on pot interactuar amb els personatges, que normalment són en imatges de dues dimensions. Una de les primeres experiències que han creat és la d'un robot que va viatjant per diferents èpoques per explicar diversos períodes històrics, però també es podria adaptar per complementar la visita a un museu. "En aquest cas, com que el GPS no és tan precís, els personatges s’activen mitjançant la lectura de codis QR", expliquen els impulsors, que destaquen l'adaptabilitat de la seva proposta: "Pot servir per a qualsevol etapa educativa".

La viabilitat d'ARCamp requereix que els usuaris utilitzin la seva aplicació mòbil. Un fet perfectament plausible amb un públic adult en un entorn d'oci, però tal vegada més controvertit amb alumnes, ara que alguns centres escolars comencen a endurir la normativa d'ús dels telèfons. En tot cas, a ARCamp no estan amoïnats per aquesta possibilitat. "La nostra tipologia d'ús és molt diversa i com que, sobretot, està pensada per a espais exteriors i ocasions puntuals, no creiem que interfereixi amb les prohibicions a les aules. Es tractaria de fer servir el telèfon per a una aplicació formativa molt més enriquidora que una visita convencional."

Versatilitat i adaptabilitat

Que ARCamp no sigui una aplicació associada a un únic contingut sinó adaptable al que es necessita en cada moment és el seu principal punt fort i ha estat també l'escull més important que han hagut de superar els seus creadors, ja que el motor gràfic que utilitza, Unity, està dissenyat per fer videojocs tenint el material gràfic des del primer moment, i no al final del procés, com en aquest cas. Els desenvolupadors del projecte ja estan en contacte amb diferents ajuntaments i entitats culturals per començar a implementar experiències avançades, més enllà de les primeres proves que han fet.

Aquest projecte afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l'ONU: Educació de qualitat.