L'endometriosi afecta la fertilitat?Experts de la UOC resolen dubtes sobre si aquesta malaltia afecta la capacitat reproductiva de les dones i expliquen de quina manera la nutrició pot ajudar en el procés
Els símptomes de la malaltia desapareixen durant el període de gestació
Els àcids grassos essencials com l'omega-3, present en aliments com el peix blau o les nous, poden alleugerir abans de l'embaràs
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), al voltant del 10 % de les dones pateixen endometriosi. Es tracta d'una malaltia benigna que es caracteritza pel creixement fora de l'úter del teixit endometrial, que envaeix altres zones de la pelvis com els ovaris o, fins i tot, l'intestí. Això causa un dolor que moltes vegades és invalidant durant el període menstrual i, en alguns casos, durant les relacions sexuals. La taxa d'incidència és probablement més alta perquè hi ha dones que no saben que la tenen i que creuen que el dolor que senten és normal i no causat per una patologia.
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, enguany dedicat a la salut de les mares i els nounats, els experts de la UOC Cristian de Guirior i amb Marta Massip resolen dubtes sobre si aquesta malaltia afecta la capacitat reproductiva de les dones i expliquen de quina manera la nutrició pot ajudar en el procés.
"És una malaltia que, històricament, s'ha menyspreat pel fet que afecta les dones —està científicament demostrat que hi ha menys recerca en malalties femenines— i perquè, en tractar-se d'una patologia relacionada amb la regla, considerada sempre un tema tabú, anem molts anys per darrere respecte d'altres malalties menys prevalents", explica de Guirior, ginecòleg, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador de l'Hospital Clínic de Barcelona.
"La bona notícia és que la majoria de les dones amb endometriosi no tenen cap problema per quedar-se embarassades: un 70 % poden aconseguir un embaràs, atès que la infertilitat afecta a un 30 % de les pacients. En la població general, pateixen infertilitat un 15 % de les dones", explica de Guirior. L'esterilitat de l'endometriosi està associada a la inflamació que genera i, en alguns casos, al fet que el teixit endometrial obstrueix les trompes, cosa que impossibilita l'embaràs. "El factor que continua tenint més pes a l'hora d'aconseguir un embaràs és l'edat, que està relacionada amb la qualitat de l'òvul. Tenir endometriosi no ha de ser un obstacle. En tot cas, si al cap d'un any de recerca activa la dona no es queda embarassada, analitzem el cas", assegura.
No condiciona el part ni la salut del nadó
"L'embaràs d'una pacient amb endometriosi no necessàriament ha ser més complicat que el de qualsevol altra dona ni en condiciona el part, excepte en algun cas molt excepcional", afirma de Guirior. Més aviat al contrari, ja que els símptomes de la malaltia desapareixen durant el període de gestació perquè la progesterona, l'hormona de l'embaràs, inactiva el teixit endometrial. El fet que la mare tingui endometriosi tampoc no afecta la salut del nadó. El que sí que és important és fer un abordatge integral de la malaltia, tant durant l'embaràs com abans, i la nutrició és un element crític que pot condicionar la qualitat de vida de la pacient.
Segons Massip, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i directora de l’especialització Nutrició i Estils de Vida Saludables de la Dona de la UOC, "els estrògens són clau en la patogènesi de l'endometriosi, una malaltia que té un alt component inflamatori i que és sensible als radicals lliures d'oxigen. Així doncs, els elements de la dieta que modulen l'activitat dels estrògens i la resposta inflamatòria poden ser d'ajuda per millorar els símptomes i la progressió de la malaltia".
Massip, també investigadora del grup epi4health de la UOC, recomana a les pacients el consum d'una sèrie d'aliments: fruita i verdura, per la seva activitat antioxidant i per ser riques en fibra, un component que té capacitat per regular els estrògens actius circulants; àcids grassos essencials com l'omega-3 (present en aliments com el peix blau o les nous), que poden alleugerir el dolor de l'endometriosi, i vitamines C i E, que actuen com un escut contra els radicals lliures i poden modular la inflamació. També recomana la vitamina D, que regula la resposta inflamatòria. A més, cal mantenir uns nivells de ferro adequats, moderar el consum de carn vermella, que pot causar desequilibris hormonals, i reduir la ingesta d'alcohol al mínim, ja que l'alcohol augmenta l'activitat de l'aromatasa, enzim que intervé en la síntesi dels estrògens i estimula la inflamació.
Les recomanacions dietètiques són les mateixes que per a qualsevol dona durant l'embaràs i en el període d'alletament de la criatura. Així, Massip explica que "cal seguir una dieta equilibrada i variada que permeti cobrir els requisits nutricionals de la mare i el nadó. I no només això, també cal prestar atenció a altres factors que aporten qualitat de vida: exercici físic, descans i suport emocional". A més, proposa deixar-se assessorar per un professional de la nutrició per garantir la incorporació de tots els nutrients necessaris a la dieta.
Un pas endavant en la qualitat de vida de les pacients
Malgrat que encara no existeix un tractament específic per curar l'endometriosi, recentment s'ha aprovat a Espanya la comercialització de dos fàrmacs nous que actuen hormonalment i poden fer desaparèixer fins a un 80 % dels símptomes en la majoria de les pacients. En tot cas, "queda molt per fer, anem molt per darrere en comparació d'altres malalties que tenen una prevalença molt menor. És important incrementar els esforços per aconseguir un tractament específic que actuï sobre el teixit endometrial fora de la seva localització normal", explica de Guirior, que vol donar un missatge d'esperança a les pacients: "Cada vegada es dediquen més recursos a investigar sobre tractaments i millorar el diagnòstic. Estem en el bon camí. En els pròxims anys veurem una revolució en aquesta malaltia".