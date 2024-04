Diploma d'Expert de Nutrició i Estils de Vida Saludables de la Dona

La influència de l'estil de vida en la salut de les dones continua sent una assignatura pendent per a molts professionals de la salut, ja que no sol abordar-se específicament o amb una certa profunditat en algunes formacions sanitàries.



Actualment, sabem que la prevenció en l'àmbit de la salut, és una de les eines més efectives per a mantenir-se sana i saludable al llarg de tota la vida. En el cas concret de la salut específica de la dona, conèixer com funciona el cicle menstrual i saber identificar com l'afecta l'estil de vida en les diferents fases del cicle vital és de gran importància per a millorar la seva qualitat de vida.



Per aquesta raó, es necessiten més que mai professionals experts en salut de la dona, que coneguin en profunditat el cicle menstrual i sàpiguen identificar els seus trastorns més comuns i com millorar el benestar i la qualitat de vida de les dones posant èmfasis en els seus requeriments nutricionals i promovent estils de vida salu...