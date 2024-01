L'empresa derivada (spin-off) de la UOC Immersium Studio, que treballa en els camps de la realitat augmentada i la realitat virtual, ha guanyat el premi Auggie Award 2021 a la categoria de millor solució de salut i benestar. Els Auggie Awards són els guardons més importants de la indústria de la realitat virtual. Immersium Studio ha guanyat el premi per la seva experiència en realitat virtual per formar professionals sanitaris en habilitats d'assistència a les unitats de cures intensives (UCI) en temps de COVID-19. Amb aquesta iniciativa, més de 20.000 sanitaris a Europa s'han format per treballar a les UCI en cas de necessitat per la pandèmia.

El director general d'Immersium Studio, Luis Villarejo, explica que el projecte va néixer el juliol del 2020, en plena pandèmia, quan van rebre la proposta per participar en un programa formatiu per a professionals sanitaris que no tenien experiència en UCI. L'objectiu del projecte era "oferir formació a sanitaris perquè se sentissin habilitats i tinguessin confiança per ajudar en unitats de cures intensives en cas d'urgència". Aprovada per la Comissió Europea, la proposta es va tirar endavant i l'empresa derivada va rebre l'encàrrec d'idear una experiència de realitat virtual que servís per complementar un programa formatiu més ampli. "Sempre treballem d'aquesta manera, amb complementarietat. No substituïm programes formatius sencers, sinó que els complementem desenvolupant experiències per a les situacions formatives a les quals aquesta tecnologia aporta un alt valor afegit", explica Villarejo.