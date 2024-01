Aprender equivocándose



Una de las ventajas del proyecto de Immersium Studio es que, a diferencia de otras compañías de realidad virtual, en su caso se usa vídeo 360° y no estética de videojuego, característica que dota la experiencia de un elevado realismo con un "impacto pedagógico muy potente". Esta manera de formar permite retener los contenidos hasta cuatro veces más que cualquier otro formato tradicional, apunta Villarejo, quien también destaca el valor del active learning del proyecto, que hace que el usuario no sea un espectador pasivo. "Te puedes equivocar y aprendes a base de equivocarte. Una vez has tenido la experiencia, cuando te enfrentas a la situación real tienes más confianza y la sensación de que ya lo has vivido, y recuperas mucho mejor los contenidos", añade el director general de Immersium Studio.

Esta experiencia de realidad virtual de Immersium Studio para personal sanitario está disponible en las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea. Los usuarios pueden acceder a ella a través de una aplicación móvil y unas gafas económicas tipo cardboard que pueden usar desde casa. Actualmente, explica Villarejo, la Comisión Europea está en conversaciones con la Organización Mundial de la Salud para llevar esta experiencia más allá de las fronteras de Europa.

Sobre Immersium Studio



Immersium Studio ya ganó en 2019 un premio a la mejor aplicación de realidad extendida, otorgado por la Red de Investigación de Aprendizaje Inmersivo (Immersive Learning Research Network, iRLN). La spin-off cuenta con financiación de Invergy, una empresa de la UOC para invertir en proyectos del sector educativo y de las TIC vinculados a su ecosistema y ámbitos de conocimiento. También cuenta con el apoyo de la UOC –a través de la plataforma de emprendimiento Hubbik– y ha sido financiada por ENISA, una empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de pymes mediante préstamos.

Este proyecto favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 4, educación de calidad.

