Invergy: spin-offs i start-ups

SeniorDomo fa possible envellir a casa sigui mitjançant la seva solució de teleassistència domiciliària per a la gent gran. El sistema incorpora un rellotge intel·ligent 24h que detecta de forma proactiva situacions d'emergència, com accidents, inactivitat o desorientació, sense necessitat de prémer cap botó, des de dins i fora de casa. La solució geolocalitza amb GPS la persona gran i permet contactar per veu sense necessitat de despenjar una trucada. Invergy ha finançat el projecte amb una inversió de 75.000 euros a través d'un préstec participatiu.