SpinUOC Dona 2026

SpinUOC Dona 2026Segona edició dels Premis SpinUOC Dona al millor projecte liderat per una emprenedora de l’ecosistema Hubbik.
Aquest reconeixement s’emmarca dins el programa #SpinUOC, la jornada d’emprenedoria i transferència de coneixement de la UOC, on cada any vuit projectes de la comunitat competeixen per tres premis en metàl·lic.
Es tracta d’una pitch competition que es vehicularà a través de la plataforma easypromos, en format de concurs de vídeos.
Aquesta iniciativa es va crear per visibilitzar i impulsar els projectes de dones emprenedores de l’ecosistema Hubbik, la plataforma de transferència i emprenedoria de la UOC. El millor projecte escollit pel jurat rebrà un guardó de 10.000 euros i els dos millors projectes tindran accés a un any d’acompanyament en serveis exclusius Hubbik.
La participació està limitada a emprenedores que hagin participat prèviament en algun dels programes Hubbik. Les propostes presentades s’han d’inscriure en alguna de les dues modalitats de l’SpinUOC 2026: la general o la rural.
Les candidates hauran de liderar o formar part de l’equip responsable del projecte, independentment de l’estat de maduresa d’aquest. Per participar, cal enviar un vídeo en format pitch.
Aquesta convocatòria s'ajusta als terminis que es detallen tot seguit:
- Inscripció a algun dels programes que donen accés a la participació en el concurs (SpinUOC o SpinUOC Rural): fins al 18 de gener del 2026 (inclòs).
On participar?
Si sou comunitat UOC i teniu un projecte innovador que voleu desenvolupar, inscriviu-vos a l’SpinUOC.
En cas que tingueu un projecte que dona resposta als problemes de les àrees rurals i en els desafiaments de les ruralitats contemporànies, sigueu o no comunitat UOC, inscriviu-vos a l’SpinUOC Rural.
Com participar?
Caldrà enviar un vídeo pitch de 90 segons explicant el projecte.
El període per enviar el pitch s'obrirà l'1 d'abril i acabarà el 24 d'abril (inclòs), i la inscripció caldrà fer-la directament a la pàgina http://www.spinuocdona.com, preparada amb aquesta finalitat. No serà possible enviar-ho abans d'aquesta data.
Del 4 al 24 de maig s'obrirà un període de votació popular dels pitch presentats.
Els quatre [4] vídeos que obtinguin més nombre de vots fins al 24 de maig a les 23.59 h (CEST) passaran a la fase d'avaluació següent, que liderarà un jurat expert.
Les participants finalistes per votació popular seran notificades per correu electrònic a partir del 25 de maig.
És condició indispensable per optar al premi assistir a la jornada SpinUOC 2026, que es farà el 18 de juny del 2026 a la seu de la UOC a Barcelona. Els projectes seleccionats tindran de termini fins al 6 de juny per validar la seva presència a la jornada SpinUOC, bé directament o a través d'algú que la representi. En cas de no confirmar la vostra assistència a l'esdeveniment se seleccionarà com a finalista el següent projecte amb més votacions rebudes. Els resultats finals amb els quatre projectes seleccionats es publicaran al compte d'Instagram i altres xarxes socials de la UOC, així com a la pàgina web de la Universitat a partir del 10 de juny.
Un jurat format per cinc persones amb experiència en l'emprenedoria amb perspectiva de gènere serà l'encarregat d'avaluar-ne els projectes.
Els integrants del jurat es coneixeran prèviament a la realització de les votacions, i seran un mínim de un mínim de cinc [5] professionals, provinents de la UOC i d'entitats col·laboradores, i altres figures vinculades a l'àmbit de l'emprenedoria, una de les quals serà un emprenedor o emprenedora amb vinculació amb la UOC i el programa Hubbik.
En aquesta edició, entre els projectes seleccionats a nivell internacional s’atorgaran dos premis, que es decidiran durant l’esdeveniment:
Primer premi: inclou una aportació econòmica de 10.000 €, mentoratge personalitzat amb persones expertes, accés a una xarxa de mentoria i inversió, i accés durant un any a la incubadora virtual Hubbik.
Segon premi: sense dotació econòmica, ofereix assessorament personalitzat en línia i accés a la xarxa de contactes de la UOC i els seus partners. Aquest servei s’oferirà a través de la incubadora virtual Hubbik, a la qual tindrà accés durant un any des de la recepció del premi.
A més, totes les participants podran accedir, durant un any, a recursos i oportunitats de Hubbik relacionats amb l’emprenedoria. Per fer-ho, si així ho desitgen, hauran d’inscriure’s al Programa d’Orientació al procés emprenedor. Aquesta inscripció és independent de la participació al Premi SpinUOC Dona.
Els premis s’atorgaran mitjançant un procés de selecció que garanteix la transparència, la igualtat d’oportunitats i l’objectivitat en l’avaluació.
L'SpinUOC és un programa d'impuls de l'emprenedoria de la UOC coordinat per la plataforma Hubbik i amb el suport de la Ramon Molinas Foundation.
L'SpinUOC es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2021-2027.